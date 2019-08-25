Футбол
«ПСЖ» забивает на протяжении 41 матча в Лиге 1. Это рекордSports.ru 16:50
Парижане забивают хотя бы один гол на протяжении 41 матча в Лиге 1. После 3 туров Лиги 1 "ПСЖ" набрал 6 очков и занимает 3-е место.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:49, Ашберн
Экономика
ГАЗ может разориться из-за американских санкций в 2020 году
«Группа ГАЗ», крупнейший российский производитель коммерческих автомобилей, вынуждена сокращать производство из-за американских санкций.
Обновлено в 05:52
Наука
Исследователи представили математическую модель, которая может придать листу материала любую форму
По словам исследователей, наличие отверстий во внутренней части материала дает больше возможностей в изменении формы бумаги.
Обновлено в 09:45
Экономика
Последний зарубежный эксплуатант SSJ100 продает российские самолеты
Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100).
Обновлено 22 августа в 17:19
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено в 16:56
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Политика
В США российский пулемет признали лучшим в мире
В США журнал National Interest признал российский пулемёт Калашникова ПКМ (РКМ) лучшим в мире среди переносимого стрелкового оружия.
Обновлено в 04:21
Происшествия
В NASA расследуют первое в истории преступление, совершенное в космосе
Сотрудники NASA занимаются расследованием преступления, впервые совершенного в космосе.
Обновлено вчера в 12:07
Политика
Еще одна страна отозвала признание независимости Косово
27 июля признание Косово отозвала Центрально-Африканская Республика (ЦАР).
Обновлено в 19:18
Происшествия
В США торговый центр обрушился из-за взрыва газа
Торговый центр в городе Колумбия (штат Мэриленд) частично обрушился после взрыва газа. Пострадавших в результате ЧП нет.
Обновлено в 18:44
Политика
Трамп объявил о скором заключении торговой сделки с Японией
США и Япония достигли соглашения по торговле. Оно может быть подписано в сентябре этого года, сообщил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 10:18
Футбол
Пять команд лидирующей группы РПЛ набрали одинаковое количество очков
В результате пять клубов набрали 14 очков по итогам семи туров чемпионата.
Обновлено в 14:17
Здоровье
Названы симптомы, указывающие на склонность к инфаркту
Если стало плохо после двух пролетов, значит человек находится в зоне риска.
Обновлено в 13:09
Политика
В Кремле сообщили о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли
Президент России Владимир Путин подписал ряд поручений по исправлению ситуации в угледобывающей отрасли, поскольку остался недоволен результатами встречи с главами угледобывающих регионов и представителями отрасли.
Обновлено вчера в 16:27
Политика
Компании из Китая купили более 50% акций украинской «Мотор Сич»
Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group приобрели более 50% акций завода "Мотор Сич" - единственного предприятия на Украине, специализирующегося на производстве авиационных двигателей.
Обновлено в 14:58
Общество
Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы
Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
Обновлено в 05:32
Политика
Президент Грузии назвала выборы в Абхазии фиктивными
Проходящие 25 августа в Абхазии выборы президента являются фиктивным процессом.
Обновлено в 11:52
Экономика
Названы российские регионы с наибольшей просрочкой по ипотеке
В 25 регионах доля неплательщиков превышает среднероссийский уровень в 1,04 процента, среди них Республика Алтай (3,43 процента), Карачаево-Черкесия (2,58 процента), Северная Осетия (2,57 процента) и Бурятия (2,12 процента).
Обновлено в 06:09
Технологии
Созданы роботы на замену сиделкам для пожилых людей
Разработчики из Ирландии создали роботов Стиви, Паро и Пилло, которые могут ухаживать за пожилыми людьми: напоминать о приёме лекарств, беседовать с ними и помогать по дому.
Обновлено в 13:37
Армия и оружие
Миссия США, Канады, Норвегии совершит наблюдательный полет над Россией
В период с 26 по 30 августа военные США, Канады и Норвегии выполнят совместный наблюдательный полет над территорией России.
Обновлено в 19:43
Экономика
Китай введет новые пошлины на товары из США на $75 млрд
Китай в ответ на действия США поднимет с 1 сентября и 15 декабря ввозные пошлины на 10% и 5% на импортную продукцию из США на общую сумму в $75 млрд.
Обновлено 23 августа в 09:11
Футбол
Дубль Лебеденко принес «Торпедо» победу над «Енисеем» в матче ФНЛ
Встреча в Москве завершилась со счетом 2:0 в пользу "Торпедо", в составе которого дубль оформил Игорь Лебеденко (9-я и 21-я минуты).
Обновлено в 13:07
Здоровье
Диетолог считает, что данные Минздрава об ожирении занижены в пять раз
Врач-диетолог Елена Тихомирова заявил, что ситуация с ожирением в российских регионах значительно хуже, чем считает Минздрав.
Обновлено в 14:29
Кино
Netflix показал первый тизер фильма по сериалу «Во все тяжкие»
Netflix выпустил первый тизер полнометражного продолжения сериала «Во все тяжкие» (Breaking Bad).
Обновлено в 04:20
Происшествия
В Барселоне эвакуировали пляж из-за взрывного устройства
Полиция Барселоны эвакуировала один из самых популярных пляжей Сант Себастиа у исторического центра города из-за обнаруженного взрывного устройства.
Обновлено в 09:42
Авто
Автомобили Aurus оказались дороже, чем Bentley и Maybach
Официальные цены на российские автомобили, разработанные в рамках проекта «Кортеж», назвали представители компании во время открытия первого фирменного шоурума Aurus на территории Москва-Сити, передает корреспондент Autonews.ru.
Обновлено 23 августа в 05:27
Музыка
Игорь Крутой не намерен возвращать «Новую волну» в Юрмалу
Раньше мероприятие собирало гостей в Юрмале, но в латвийский город оно больше не вернется, подчеркнул генпродюсер события.
Обновлено вчера в 11:53