Футбол

«ПСЖ» забивает на протяжении 41 матча в Лиге 1. Это рекордSports.ru 16:50

Парижане забивают хотя бы один гол на протяжении 41 матча в Лиге 1. После 3 туров Лиги 1 "ПСЖ" набрал 6 очков и занимает 3-е место.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

20-летний Мбаппе провел 100-й матч в Лиге 1

Sport24.ru18:29

«ПСЖ» установил рекорд, забив в 41 матче подряд

Чемпионат19:17

ПСЖ — «Тулуза»: оторваться на андердоге

Все про Спорт рувчера в 07:01

Мбаппе провел 100 матчей в чемпионате Франции

Спорт-Экспресс17:23

Дубль Чупо-Мотинга помог ПСЖ крупно обыграть «Тулузу»

LiveSport.ru17:12

«ПСЖ» забивает на протяжении 41 матча в Лиге 1. Это рекорд

Sports.ru16:50

«ПСЖ» благодаря дублю Чупо-Мотинга с крупным счетом победил «Тулузу»

Матч ТВ16:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:49, Ашберн
Экономика

ГАЗ может разориться из-за американских санкций в 2020 году

«Группа ГАЗ», крупнейший российский производитель коммерческих автомобилей, вынуждена сокращать производство из-за американских санкций.
Обновлено в 05:52
Наука

Исследователи представили математическую модель, которая может придать листу материала любую форму

По словам исследователей, наличие отверстий во внутренней части материала дает больше возможностей в изменении формы бумаги.
Обновлено в 09:45
Происшествия

Осужденный за убийство сбежал из колонии в Ростовской области

Обновлено в 11:55
Общество

Развод караула в Петропавловке озвучат по-английски и по-китайски

Обновлено в 12:41
Экономика

Последний зарубежный эксплуатант SSJ100 продает российские самолеты

Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100).
Обновлено 22 августа в 17:19
Политика

Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

Обновлено в 16:56
Общество

Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Единоборства

Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира

Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Политика

В США российский пулемет признали лучшим в мире

В США журнал National Interest признал российский пулемёт Калашникова ПКМ (РКМ) лучшим в мире среди переносимого стрелкового оружия.
Обновлено в 04:21
Происшествия

В NASA расследуют первое в истории преступление, совершенное в космосе

Сотрудники NASA занимаются расследованием преступления, впервые совершенного в космосе.
Обновлено вчера в 12:07
Политика

Еще одна страна отозвала признание независимости Косово

27 июля признание Косово отозвала Центрально-Африканская Республика (ЦАР).
Обновлено в 19:18
Происшествия

В США торговый центр обрушился из-за взрыва газа

Торговый центр в городе Колумбия (штат Мэриленд) частично обрушился после взрыва газа. Пострадавших в результате ЧП нет.
Обновлено в 18:44
Политика

Трамп объявил о скором заключении торговой сделки с Японией

США и Япония достигли соглашения по торговле. Оно может быть подписано в сентябре этого года, сообщил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 10:18
Футбол

Пять команд лидирующей группы РПЛ набрали одинаковое количество очков

В результате пять клубов набрали 14 очков по итогам семи туров чемпионата.
Обновлено в 14:17
Здоровье

Названы симптомы, указывающие на склонность к инфаркту

Если стало плохо после двух пролетов, значит человек находится в зоне риска.
Обновлено в 13:09
Политика

В Кремле сообщили о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли

Президент России Владимир Путин подписал ряд поручений по исправлению ситуации в угледобывающей отрасли, поскольку остался недоволен результатами встречи с главами угледобывающих регионов и представителями отрасли.
Обновлено вчера в 16:27
Политика

Компании из Китая купили более 50% акций украинской «Мотор Сич»

Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group приобрели более 50% акций завода "Мотор Сич" - единственного предприятия на Украине, специализирующегося на производстве авиационных двигателей.
Обновлено в 14:58
Общество

Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы

Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
Обновлено в 05:32
Политика

Президент Грузии назвала выборы в Абхазии фиктивными

Проходящие 25 августа в Абхазии выборы президента являются фиктивным процессом.
Обновлено в 11:52
Экономика

Названы российские регионы с наибольшей просрочкой по ипотеке

В 25 регионах доля неплательщиков превышает среднероссийский уровень в 1,04 процента, среди них Республика Алтай (3,43 процента), Карачаево-Черкесия (2,58 процента), Северная Осетия (2,57 процента) и Бурятия (2,12 процента).
Обновлено в 06:09
Технологии

Созданы роботы на замену сиделкам для пожилых людей

Разработчики из Ирландии создали роботов Стиви, Паро и Пилло, которые могут ухаживать за пожилыми людьми: напоминать о приёме лекарств, беседовать с ними и помогать по дому.
Обновлено в 13:37
Армия и оружие

Миссия США, Канады, Норвегии совершит наблюдательный полет над Россией

В период с 26 по 30 августа военные США, Канады и Норвегии выполнят совместный наблюдательный полет над территорией России.
Обновлено в 19:43
Экономика

Китай введет новые пошлины на товары из США на $75 млрд

Китай в ответ на действия США поднимет с 1 сентября и 15 декабря ввозные пошлины на 10% и 5% на импортную продукцию из США на общую сумму в $75 млрд.
Обновлено 23 августа в 09:11
Футбол

Дубль Лебеденко принес «Торпедо» победу над «Енисеем» в матче ФНЛ

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:0 в пользу "Торпедо", в составе которого дубль оформил Игорь Лебеденко (9-я и 21-я минуты).
Обновлено в 13:07
Здоровье

Диетолог считает, что данные Минздрава об ожирении занижены в пять раз

Врач-диетолог Елена Тихомирова заявил, что ситуация с ожирением в российских регионах значительно хуже, чем считает Минздрав.
Обновлено в 14:29
Кино

Netflix показал первый тизер фильма по сериалу «Во все тяжкие»

Netflix выпустил первый тизер полнометражного продолжения сериала «Во все тяжкие» (Breaking Bad).
Обновлено в 04:20
Происшествия

В Барселоне эвакуировали пляж из-за взрывного устройства

Полиция Барселоны эвакуировала один из самых популярных пляжей Сант Себастиа у исторического центра города из-за обнаруженного взрывного устройства.
Обновлено в 09:42
Авто

Автомобили Aurus оказались дороже, чем Bentley и Maybach

Официальные цены на российские автомобили, разработанные в рамках проекта «Кортеж», назвали представители компании во время открытия первого фирменного шоурума Aurus на территории Москва-Сити, передает корреспондент Autonews.ru.
Обновлено 23 августа в 05:27
Музыка

Игорь Крутой не намерен возвращать «Новую волну» в Юрмалу

Раньше мероприятие собирало гостей в Юрмале, но в латвийский город оно больше не вернется, подчеркнул генпродюсер события.
Обновлено вчера в 11:53
Происшествия

В Чечне забросали камнями следовавший из Петербурга в Махачкалу поезд

Обновлено в 13:31
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Франции по футболуБольше новостей по теме
Главное