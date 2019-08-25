Парижане забивают хотя бы один гол на протяжении 41 матча в Лиге 1. После 3 туров Лиги 1 "ПСЖ" набрал 6 очков и занимает 3-е место.

«ПСЖ» забивает на протяжении 41 матча в Лиге 1. Это рекорд

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