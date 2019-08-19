Футбол
«ПСЖ» забил в 40 матчах Лиги 1 подряд, повторив 55-летний рекордSports.ru вчера в 23:56
«ПСЖ» во втором туре чемпионата Франции проиграл «Ренну» (1:2). Парижане продлили голевую серию до 40 игр, повторив рекорд Лиги 1. Впервые это достижение было установлено «Расингом» в период с 1962 по 1964 год.
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«ПСЖ» забил в 40-м матче чемпионата подряд и повторил рекорд французского футбола
Бомбардир.рувчера в 16:09
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