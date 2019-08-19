Футбол
«ПСЖ» забил в 40 матчах Лиги 1 подряд, повторив 55-летний рекордSports.ru вчера в 23:56
«ПСЖ» во втором туре чемпионата Франции проиграл «Ренну» (1:2). Парижане продлили голевую серию до 40 игр, повторив рекорд Лиги 1. Впервые это достижение было установлено «Расингом» в период с 1962 по 1964 год.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«ПСЖ» забил в 40-м матче чемпионата подряд и повторил рекорд французского футбола
Бомбардир.рувчера в 16:09
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 03:30, Ашберн
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Обновлено в 01:42
Хоккей
Знарок рассказал, кто будет капитаном ХК «Спартак» в этом сезоне
Главный тренер хоккейного клуба «Спартак» Олег Знарок заявил, что капитаном команды в сезоне-2019/20 станет защитник Андрей Кутейкин.
Обновлено вчера в 10:26
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю кусок традиционного каравая в Киеве
Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара устроила скандал на борту самолета, летевшего в Киев.
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Культура
Первый канал раскрыл имена наставников второго сезона шоу «Голос 60+»
Наставниками второго сезона шоу «Голос 60+» стали Пелагея, Михаил Боярский, Лев Лещенко и Валерия.
Обновлено в 02:40
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Происшествия
Подросток зарезал свою семью в Ульяновской области
В Ульяновской области подросток зарезал пять человек и покончил с собой.
Обновлено вчера в 06:26
Армия и оружие
Норвегия попросила США не провоцировать Россию
"Если что-то произойдет, Норвегия окажется не на той стороне линии конфронтации, и ей будет трудно получить помощь, если понадобится", – заявил Брюн-Ханссен, отметив отработку защиты территорий России при помощи кораблей, подлодок и авиации, которые могут не дать НАТО действовать в этих районах.
Обновлено в 01:28
Армия и оружие
В США заподозрили Россию в сокрытии деталей взрыва под Архангельском
Две российские мониторинговые станции перестали работать после взрыва под Сереводвинском в начале августа, пишет WSJ.
Обновлено вчера в 23:58
Экономика
Правительство планирует начать утилизировать все товары и упаковки
Минприроды планирует поднять утилизацию до 100%.
Обновлено в 02:48
Общество
Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников
Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.
Обновлено 17 августа в 00:04
Политика
Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России
Обновлено вчера в 12:39
Происшествия
В Индии в ДТП с автобусом погибли 13 человек
В результате столкновения автобуса с грузовиком в индийском штате Махараштра 13 человек погибли и еще не менее 20 получили ранения, сообщает Hindustan Times со ссылкой на полицию.
Обновлено в 01:02
Происшествия
Найденного в лесу под Омском трехлетнего мальчика выписали из больницы
15 августа мальчика нашли живым в полутора километрах от места пропажи.
Обновлено в 03:07
Политика
Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы
Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 01:31
Здоровье
Британец умер через 16 дней после того, как узнал причину кашля
Обновлено вчера в 22:36
Политика
Донецкий железнодорожный вокзал возобновил свою работу
На железнодорожном вокзале Донецка началось движение поездов, сообщило 19 августа «Донецкое агентство новостей».
Обновлено в 01:39
Экономика
Определены регионы России с самым доступным для населения бензином
Больше всего бензина по стране на среднемесячную зарплату могут себе позволить жители Ямало-Ненецкого автономного округа (2 080 л), Москвы (1 798 л) и Ненецкого автономного округа (1 609 л).
Обновлено вчера в 22:26
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать майонез
В Роскачестве отмечают, что самый натуральный майонез имеет простой состав и небольшой срок хранения (до трёх недель).
Обновлено в 02:03
Футбол
Ярошик: «Игроки ЦСКА подойдут к дерби со „Спартаком“ более голодными»
Полагаю, игроки ЦСКА подойдут к матчу немного свежее и более голодными.
Обновлено вчера в 22:30
Общество
Новые правила ввоза фруктов и овощей вступили в силу в России
Обновлено вчера в 22:59
Энергетика
Нефть открыла неделю торгов ростом
Мировые цены на нефть растут в начале торговой недели, 19 августа передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 21:38
Кино
Мартин Фриман рассказал о пятом сезоне «Шерлока»
Сериал "Шерлок" выходит с 2010 года Исполнитель роли Доктора Ватсона в сериале "Шерлок" Мартин Фриман рассказал о возможном продолжении сериала.
Обновлено вчера в 13:08
Происшествия
В Донбассе из-за неверного обращения с оружием погиб украинский солдат
Как сообщает на своей странице в Facebook пресс-служба штаба операции, «чрезвычайное происшествие произошло из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами».
Обновлено в 02:15
Происшествия
ДТП с микроавтобусом произошло в Новосибирской области
По предварительным данным, микроавтобус слетел в кювет. Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП под Вологдой.
Обновлено вчера в 22:33
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 01:40
Происшествия
В США рассекретили доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС
В США рассекретили отчет разведки об аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 21:22
Происшествия
На северо-западе Москвы ограбили храм
Обновлено в 03:24
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58