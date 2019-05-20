Футбол
«ПСЖ» выступил с заявлением о будущем МбаппеЕвро-футбол.ру 14:25
Французский "ПСЖ" выступил с заявлением касаемо будущего нападающего Килиана Мбаппе. В заявлении говорится, что игрока и команду объединяют крепкие связи, и Килиан продолжит играть за чемпиона Франции. Ранее игрок намекнул на уход из команды, что не понравилось боссам французского клуба.
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Политика
Порошенко показал новое место работы
20 мая в Киеве прошла инаугурация нового президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:36
Гаджеты
Компания Huawei назовет собственную операционную систему Hongmeng
Китайская телекоммуникационная компания Huawei обнародовала предварительное название операционной системы (ОС) для своих мобильных устройств, которую она разработала на случай, если ограничительные меры США не позволят ей больше использовать ОС Android, принадлежащую компании Google.
Обновлено в 13:55
Общество
Забор в сквере на месте строительства храма в Екатеринбурге снесут
Забор на месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга будет демонтирован.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове
Обновлено в 09:39
Политика
Украинский юрист подал заявление в Госбюро расследований по преступлениям Порошенко
В воскресенье, 20 мая, Портнов заявил, что планирует подать в суд заявления о преступлениях президента Украины Петра Порошенко и его окружения, в частности, бывшего замглавы администрации президента Алексея Филатова, главы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Сергея Пашинского, лидера фракции БПП Артура Герасимова и ряда других чиновников.
Обновлено в 15:12
Политика
Кадыров сравнил речь Зеленского с обещаниями Ленина
Обновлено в 12:39
Авто
АвтоВАЗ отзывает 30 тысяч машин Lada Largus из-за проблем с тормозами
«АвтоВАЗ» отзывает в России 32 892 автомобиля LADA Largus из-за возможного дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.
Обновлено в 06:50
Происшествия
Заключенные за участие в ИГ устроили бунт в колонии в Таджикистане
Осужденные за участие в террористической организации "Исламское государство"1 (запрещенная в РФ террористическая организация) устроили бунт в колонии под Душанбе, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Таджикистана.
Обновлено в 01:01
Общество
Столичный департамент образования обязали выплатить около десяти млн рублей компании, которую связывают с Пригожиным
Арбитражный суд Москвы обязал столичный департамент образования выплатить около десяти миллионов рублей компании, которую связывают с Евгением Пригожиным.
Обновлено в 13:00
Политика
Министр обороны Украины «разбомбил» Кремль в фотошопе
Обновлено в 13:12
Политика
Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России
Обновлено в 14:05
Политика
Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины
Владимир Зеленский, одержавший победу над Петром Порошенко в ходе второго тура выборов, вступил в должность президента Украины.
Обновлено в 03:21
Политика
Израиль и ХАМАС заключили перемирие на полгода
Израиль и палестинское военизированное движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, договорились о перемирии на полгода, передает в понедельник израильская газета The Times of Israel.
Обновлено в 15:20
Футбол
«Локомотив» покажет финал Кубка России на «РЖД Арене»
«Локомотив» сообщил, что покажет финальный матч Олимп-Кубка России на своем стадионе.
Обновлено в 12:56
Футбол
Мусаев: Мамаев знал, что его ждут большие проблемы в случае скандала
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отметил, что полузащитник команды Павел Мамаев был осведомлён о том, что его ждут большие проблемы в случае скандала.
Обновлено в 15:39
Политика
Белоруссия и РФ согласовали порядок восстановления транзита нефти
Белоруссия и Россия полностью согласовали порядок реализации "дорожной карты" по восстановлению транзита кондиционной российской нефти в страны Европы, но пока сохраняются "нюансы технического характера", заявил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков по итогам прошедших в понедельник в Москве переговоров по нефтяной тематике.
Обновлено в 15:18
Происшествия
Против чиновников минсельхоза Кубани завели дело о взяточничестве
Уголовное дело возбуждено против заместителя министра сельского хозяйства Кубани и начальника управления ведомства, которые подозреваются в получении взятки за предоставление субсидии и посредничестве в этом, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 10:46
Экономика
Сбербанк обновит программу «Спасибо»
Заданий будет меньше Введенные с июля прошлого год четыре уровня привилегий для участников программы лояльности Сбербанка – "Спасибо", "Большое спасибо", "Огромное спасибо" и "Больше, чем спасибо" – в обновленной версии сохранятся.
Обновлено в 02:56
Музыка
Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за скандала с победителем
Получается, что окончательное решение по вопросу аннулирования победы Нидерландов сейчас стоит за контрольной группой конкурса, которая может также и оставить в силе результаты голосования и 1-ое место Лоуренса.
Обновлено в 06:06
Экономика
Производители предупредили о росте цен на детское питание и лимонад
Введение маркировки, по подсчетам двух союзов, может обойтись российским производителям соков и безалкогольных напитков в 30–40 млрд руб. расходов, сопоставимые расходы будут на обеспечение прослеживаемости в торговых точках, указывает в письме Новиков.
Обновлено в 11:48
Происшествия
Забравшийся на вершину Эйфелевой башни мужчина угрожает сброситься
Мужчина, который залез на вершину Эйфелевой башни в Париже, заявил спасателям, что намерен сброситься вниз.
Обновлено в 11:49
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею
На чемпионате мира по хоккею с шайбой, который проходит в Словакии, определилась восьмерка сильнейших, которая примет участие в плей-офф турнира.
Обновлено в 13:37
Общество
В Госдуме рассмотрят доработанный законопроект об оружии
В Госдуму внесен законопроект об оружии.
Обновлено в 15:15
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»
«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Авто
На «Автоторе» началась сборка нового тягача Ford Trucks F-Max
Калининградский «Автотор» приступил к производству тягача нового поколения Ford Trucks F-Max.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
Япония направит на службу военных-пенсионеров
В Японии планируют начать нанимать на службу уже ушедших на пенсию военных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Yomiuri.
Обновлено в 02:06
Происшествия
Крупный автосалон горит в Кемерово
В Кемерово горит двухэтажный торговый центр на пересечении Притомского и Октябрьского проспектов в Кемерово.
Обновлено в 11:41
Армия и оружие
О «поведении» украинской армии на Донбассе на фоне инаугурации Зеленского
Обновлено в 09:14
Политика
Лидер арт-группы «Война» Воротников арестован в Германии
Обновлено в 10:46