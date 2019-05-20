«ПСЖ» выступил с заявлением о будущем МбаппеЕвро-футбол.ру вчера в 14:25

Французский "ПСЖ" выступил с заявлением касаемо будущего нападающего Килиана Мбаппе. В заявлении говорится, что игрока и команду объединяют крепкие связи, и Килиан продолжит играть за чемпиона Франции. Ранее игрок намекнул на уход из команды, что не понравилось боссам французского клуба.

«ПСЖ» выступил с заявлением о будущем Мбаппе

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