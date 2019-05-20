Футбол
«ПСЖ» выступил с заявлением о будущем МбаппеЕвро-футбол.ру вчера в 14:25
Французский "ПСЖ" выступил с заявлением касаемо будущего нападающего Килиана Мбаппе. В заявлении говорится, что игрока и команду объединяют крепкие связи, и Килиан продолжит играть за чемпиона Франции. Ранее игрок намекнул на уход из команды, что не понравилось боссам французского клуба.
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Политика
Экс-депутат: досрочные выборы в Раду вернут к власти Порошенко
ЧИтайте Как сообщает телеканал NewsOne, экс-депутат Верховной рады Украины Кирилл Куликов, комментируя решение нового главы государства Владимира Зеленского о досрочном роспуске национального парламента, заявил, что это решение, как и последующие выборы, способны вернуть к власти команду Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 19:04
Политика
На Украине подали первое заявление против Порошенко
Бывший замруководителя администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что подал в Государственное бюро расследований заявление в отношении Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 19:24
Общество
Deloitte рассказал об отличиях российских миллениалов от зарубежных
Российские миллениалы имеют ценности, отличные от представителей этого же поколения, живущего в других странах.
Обновлено в 01:52
Гаджеты
В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei
Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.
Обновлено вчера в 03:26
Авто
В сети выставили на продажу новые ЗИЛ-133 «крокодилы»
Шесть грузовых автомобилей ЗИЛ-133ГЯ выставлены на продажу на портале частных объявлений в сети, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:15
Политика
Президент Зеленский подписал первый указ
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал свой первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим вооруженных сил Украины (ВСУ).
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
МВД предложило изымать автомобили у пьяных водителей
МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей, сообщили РИА Новости в пресс-центре ведомства.
Обновлено вчера в 07:52
Авто
Дилеры АвтоВАЗа прекратили продажу деталей для Lada Vesta Sport
Напомним, в Lada Vesta Sport относительно стандартного седана используется около 205 оригинальных деталей и узлов.
Обновлено в 00:35
Происшествия
В Уфе психотерапевта осудили за изнасилование 16-летней пациентки
В Уфе 54-летнего психотерапевта осудили на девять лет колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетней.
Обновлено в 02:06
Футбол
Зинченко показал все трофеи «Манчестер Сити» в сезоне
Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко показал фото с четырьмя трофеями английской команды в сезоне-2018/19.
Обновлено в 01:37
Происшествия
В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом
В Новосибирской области в районном центре Чаны 13 учеников младших классов, по предварительным данным, отравились ядом для уничтожения грызунов.
Обновлено в 00:59
Происшествия
Пожар в крупном автосалоне в Кемерово потушили
Сотрудники МЧС за полтора часа потушили пожар в двухэтажном торговом центре на пересечении Притомского и Октябрьского проспектов в Кемерово.
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия
Лжеврачи обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей
Министерство внутренних дел раскрыло группу мошенников, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей.
Обновлено в 01:59
Политика
Зеленскому передали поздравления от Назарбаева
Обновлено в 02:06
Общество
Экоактивисты: около летней резиденции патриарха Кирилла вырублены краснокнижные сосны
Обновлено вчера в 20:58
Происшествия
В Москве задержали соратника Навального Леонида Волкова
В Москве задержали Леонида Волкова, соратника и бывшего руководителя предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального.
Обновлено в 00:57
Автоспорт
Скончался трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Трехкратный чемпион "Формулы-1" австриец Ники Лауда умер в возрасте 70 лет, сообщает телеканал ORF со ссылкой на заявление семьи автогонщика.
Обновлено в 00:41
Наука
Крупнейший авиадвигатель прошел летные испытания
Перспективный турбовентиляторный реактивный двигатель GE9X, крупнейшая в мире авиационная силовая установка, прошел программу летных испытаний.
Обновлено вчера в 08:17
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею
На чемпионате мира по хоккею с шайбой, который проходит в Словакии, определилась восьмерка сильнейших, которая примет участие в плей-офф турнира.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия
Депутата городской думы в Иркутской области задержали пьяным за рулем
Против депутата думы города Нижнеудинск Иркутской области возбудили уголовное дело за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, передает пресс-служба СУ СК России по региону.
Обновлено вчера в 23:09
Кино
Китай остался без финала «Игры престолов» из-за торговой войны с США
В Китае не стали показывать до конца сериал «Игра престолов» из-за торговых споров между США и Китаем, сообщает газета The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 14:14
Кино
Звезда «Игры престолов» отказалась сниматься с бывшим возлюбленным
Исполнительница роли Серсеи Ланнистер Лина Хиди отказывалась сниматься в одних сценах с Джеромом Флинном, сыгравшим наемника Бронна в сериале "Игра престолов".
Обновлено вчера в 22:40
Армия и оружие
Производство Су-34 переносят из Новосибирска в Комсомольск
Новосибирский авиазавод имени Чкалова лишается производства истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Обновлено вчера в 19:00
Авто
АвтоВАЗ отзывает Lada Largus из-за проблем с тормозами
Компания «АвтоВАЗ» заявила об отзыве с российского рынка 32 892 автомобиля Lada Largus для ремонта.
Обновлено в 00:51
Политика
Порошенко переехал из администрации президента
В понедельник в украинской столице прошла инаугурация нового главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 16:04
Экономика
В Венесуэле приняли решение отказаться от Visa и MasterCard
ЦБ Венесуэлы и управление институтов банковского сектора страны (SUDEBAN) приняли решение отказаться от соглашений с Visa, MasterCard и Maestro к концу января, сообщает издание Banca y Negocios.
Обновлено вчера в 22:24
Футбол
Тренер «Краснодара»: Мамаев знал о последствиях такого поступка
Обновлено вчера в 21:01
Единоборства
Малиньяджи плюнул в Лобова и пообещал помочиться ему в рот
В какой-то момент Малиньяджи предупредил Лобова, чтобы тот не тыкал в него пальцем, пообещав избить, если он сделает это еще раз.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Поклонская прокомментировала заявление Зеленского о Крыме
Обновлено в 01:00