Футбол

«ПСЖ» выставил основной состав против любителей и добился победы
Евро-футбол.ру
16:50

Чемпионы страны удивили тем, что выставили против "тёмных лошадок" своих главных звёзд.
Евро-футбол.ру16:50

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«Пари Сен-Жермен» вышел в 1/16 финала Кубка Франции

РИА Новости17:04

Неймар провел 50-й матч за «ПСЖ» и забил 45-й гол

Sport24.ru17:58

«ПСЖ» разгромил «Понтиви» в матче Кубка Франции

Советский спорт16:43

«ПСЖ» вышел в 1/16 финала Кубка Франции

Sportbox.RU16:53

«ПСЖ» вышел в 1/16 финала Кубка Франции

Спорт-Экспресс16:43

Голы Неймара и Мбаппе помогли «ПСЖ» выйти в 1/16 финала Кубка Франции

Чемпионат16:39

«ПСЖ» выставил основной состав против любителей и добился победы

Евро-футбол.ру16:50
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 18:13, Ашберн
Политика

Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга

Обновлено в 16:27
Армия и оружие

В Черное море направился большой десантный корабль ВМС США

Большой десантный корабль ВМС США Fort McHenry направляется через Дарданеллы в Черное море, сообщает пресс-служба шестого флота США в Twitter.
Обновлено в 10:25
Политика

США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран

Обновлено в 08:44
Политика

Установлены все детали покушения на Скрипаля

Власти Великобритании считают, что установили все детали покушения в Солсбери на бывшего офицера российской военной разведки Сергея Скрипаля, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве.
Обновлено в 10:58
Политика

Трамп прокомментировал задержание американца за шпионаж в России

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти США занимаются изучением ситуации с задержанием в России американца Пола Уилана по подозрению в шпионаже, об этом он рассказал журналистам, передает Reuters.
Обновлено в 13:07
Происшествия

В результате землетрясения в Иране пострадали более 30 человек

Напомним, в Иране в ноябре 2018 года в результате землетрясения магнитудой 6,3 в провинции Керманшах пострадали около 800 человек.
Обновлено в 12:04
Футбол

Футболиста Руни в декабре арестовали в США

Обновлено в 15:13
Происшествия

Группа лыжников заблудилась на Эльбрусе

Группа лыжников сбилась с маршрута на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии.
Обновлено в 14:03
Религия

Рождественское богослужение началось в храме Христа Спасителя

Рождественское богослужение началось в храме Христа Спасителя в 23:00 мск.
Обновлено в 15:13
Происшествия

У берегов Канады горит немецкий контейнеровоз

Обновлено 04 января в 10:47
Политика

В Совфеде назвали бредом новые данные СМИ по «делу Скрипалей»

Член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич назвал «полным бредом» новые публикации британских СМИ по «делу Скрипалей».
Обновлено в 17:53
Происшествия

Сербские спасатели освободили из-под снежного завала семью из России

Обновлено в 11:19
Общество

Дачников обязали сообщать властям о перестройке домов

Владельцы земельных участков с 1 марта 2019 года будут обязаны уведомлять местные органы исполнительной власти о планируемом строительстве и реконструкции индивидуальных и садовых домов.
Обновлено в 00:59
Спорт

Устюгов стал вторым в общем зачете «Тур де Ски»

Обновлено в 11:04
Происшествия

В Афганистане при обрушении на шахте погибли более 30 человек

В результате обвала на золотодобывающей шахте в Афганистане погиб как минимум 31 человек, сообщает Pajhwok Afghan News.
Обновлено в 13:00
Происшествия

Захваченных у берегов Бенина российских моряков пока не нашли

"Представители компании-судовладельца в беседе с сотрудниками Посольства заявили, что похитители до сих пор на связь не выходили и местонахождение захваченных российских моряков остается неизвестным", - говорится в сообщении на странице посольства в фейсбуке.
Обновлено в 07:41
Путешествия

Япония ввела налог на выезд из страны для туристов

Япония с понедельника вводит новый налог в размере 1 тыс. иен (около $9) на выезд из страны для иностранных туристов.
Обновлено в 16:30
Происшествия

Автобус с белорусскими туристами попал в ДТП в Польше

Обновлено в 15:40
Футбол

«Реал» проиграл «Сосьедаду» в матче чемпионата Испании

Мадридский "Реал" на своем поле в матче 18-го тура чемпионата Испании уступил команде "Реал Сосьедад", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:20
Политика

Трамп заявил, что стена на границе с Мексикой будет стальной

Президент США Дональд Трамп заявил, что на границе с Мексикой планируется построить стальную, а не бетонную стену.
Обновлено в 17:59
Происшествия

Приговорённый к смертной казни заключённый в США покончил с собой

Обновлено в 12:09
Общество

Женившийся на «Мисс Москва» король Малайзии отрекся от престола

Король Малайзии Мухаммад V отрекся от престола, сообщает газета Star.
Обновлено в 07:27
Армия и оружие

Трамп подтвердил ликвидацию боевика «Аль-Каиды»

Президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию силами США террориста Джамаля Ахмада Мухаммада Али аль-Бадави, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:29
Политика

Кличко поздравил украинцев с Рождеством

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с наступающим Рождеством, сообщает УНИАН.
Обновлено в 15:35
Происшествия

Россиянин сделал заказ на AliExpress и поплатился

Как отмечается, осенью 2017 года Жаворонков, увлекающийся горными лыжами, принял решение о покупке солнцезащитных очков со встроенной камерой, на которую он хотел снимать свои заезды.
Обновлено в 09:55
Футбол

«Барселона» одержала сложную победу в Примере в матче с «Хетафе»

Обновлено в 16:35
Общество

Выигравшие по 500 млн рублей в «Русском лото» пока не вышли на связь

Обновлено в 09:01
Общество

Скончалась участница «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева

Вечером 6 января умерла участница 17-го сезона телешоу «Битва экстрасенсов» Дария Воскобоева.
Обновлено в 17:55
Политика

Мэй назвала сроки парламентского голосования по соглашению о Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в интервью "Би-би-си" заявила, что голосование в палате общин британского парламента по условиям выхода страны из состава Евросоюза планируется провести 14 или 15 января.
Обновлено в 06:45
Общество

В руководстве ФСИН назвали некорректным сравнение ведомства с ГУЛАГом

Сотрудников ФСИН, которые бьют заключенных, Максименко назвал "горе-работниками". По его словам, ведомство с ними борется.
Обновлено в 03:00
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Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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Юлиан Дракслер
Немецкий футболист
Немецкий футболист, полузащитник клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Германии. Чемпион мира 2014 года. Победитель Кубка конфедераций 2017 года.
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