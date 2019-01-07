Футбол
Чемпионы страны удивили тем, что выставили против "тёмных лошадок" своих главных звёзд.
Евро-футбол.ру16:50
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 18:13, Ашберн
Политика
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга
Обновлено в 16:27
Армия и оружие
В Черное море направился большой десантный корабль ВМС США
Большой десантный корабль ВМС США Fort McHenry направляется через Дарданеллы в Черное море, сообщает пресс-служба шестого флота США в Twitter.
Обновлено в 10:25
Политика
США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран
Обновлено в 08:44
Политика
Установлены все детали покушения на Скрипаля
Власти Великобритании считают, что установили все детали покушения в Солсбери на бывшего офицера российской военной разведки Сергея Скрипаля, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве.
Обновлено в 10:58
Политика
Трамп прокомментировал задержание американца за шпионаж в России
Президент США Дональд Трамп заявил, что власти США занимаются изучением ситуации с задержанием в России американца Пола Уилана по подозрению в шпионаже, об этом он рассказал журналистам, передает Reuters.
Обновлено в 13:07
Происшествия
В результате землетрясения в Иране пострадали более 30 человек
Напомним, в Иране в ноябре 2018 года в результате землетрясения магнитудой 6,3 в провинции Керманшах пострадали около 800 человек.
Обновлено в 12:04
Футбол
Футболиста Руни в декабре арестовали в США
Обновлено в 15:13
Происшествия
Группа лыжников заблудилась на Эльбрусе
Группа лыжников сбилась с маршрута на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии.
Обновлено в 14:03
Религия
Рождественское богослужение началось в храме Христа Спасителя
Рождественское богослужение началось в храме Христа Спасителя в 23:00 мск.
Обновлено в 15:13
Происшествия
У берегов Канады горит немецкий контейнеровоз
Обновлено 04 января в 10:47
Политика
В Совфеде назвали бредом новые данные СМИ по «делу Скрипалей»
Член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич назвал «полным бредом» новые публикации британских СМИ по «делу Скрипалей».
Обновлено в 17:53
Происшествия
Сербские спасатели освободили из-под снежного завала семью из России
Обновлено в 11:19
Общество
Дачников обязали сообщать властям о перестройке домов
Владельцы земельных участков с 1 марта 2019 года будут обязаны уведомлять местные органы исполнительной власти о планируемом строительстве и реконструкции индивидуальных и садовых домов.
Обновлено в 00:59
Спорт
Устюгов стал вторым в общем зачете «Тур де Ски»
Обновлено в 11:04
Происшествия
В Афганистане при обрушении на шахте погибли более 30 человек
В результате обвала на золотодобывающей шахте в Афганистане погиб как минимум 31 человек, сообщает Pajhwok Afghan News.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Захваченных у берегов Бенина российских моряков пока не нашли
"Представители компании-судовладельца в беседе с сотрудниками Посольства заявили, что похитители до сих пор на связь не выходили и местонахождение захваченных российских моряков остается неизвестным", - говорится в сообщении на странице посольства в фейсбуке.
Обновлено в 07:41
Путешествия
Япония ввела налог на выезд из страны для туристов
Япония с понедельника вводит новый налог в размере 1 тыс. иен (около $9) на выезд из страны для иностранных туристов.
Обновлено в 16:30
Происшествия
Автобус с белорусскими туристами попал в ДТП в Польше
Обновлено в 15:40
Футбол
«Реал» проиграл «Сосьедаду» в матче чемпионата Испании
Мадридский "Реал" на своем поле в матче 18-го тура чемпионата Испании уступил команде "Реал Сосьедад", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:20
Политика
Трамп заявил, что стена на границе с Мексикой будет стальной
Президент США Дональд Трамп заявил, что на границе с Мексикой планируется построить стальную, а не бетонную стену.
Обновлено в 17:59
Происшествия
Приговорённый к смертной казни заключённый в США покончил с собой
Обновлено в 12:09
Общество
Женившийся на «Мисс Москва» король Малайзии отрекся от престола
Король Малайзии Мухаммад V отрекся от престола, сообщает газета Star.
Обновлено в 07:27
Армия и оружие
Трамп подтвердил ликвидацию боевика «Аль-Каиды»
Президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию силами США террориста Джамаля Ахмада Мухаммада Али аль-Бадави, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:29
Политика
Кличко поздравил украинцев с Рождеством
Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с наступающим Рождеством, сообщает УНИАН.
Обновлено в 15:35
Происшествия
Россиянин сделал заказ на AliExpress и поплатился
Как отмечается, осенью 2017 года Жаворонков, увлекающийся горными лыжами, принял решение о покупке солнцезащитных очков со встроенной камерой, на которую он хотел снимать свои заезды.
Обновлено в 09:55
Футбол
«Барселона» одержала сложную победу в Примере в матче с «Хетафе»
Обновлено в 16:35
Общество
Выигравшие по 500 млн рублей в «Русском лото» пока не вышли на связь
Обновлено в 09:01
Общество
Скончалась участница «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева
Вечером 6 января умерла участница 17-го сезона телешоу «Битва экстрасенсов» Дария Воскобоева.
Обновлено в 17:55
Политика
Мэй назвала сроки парламентского голосования по соглашению о Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в интервью "Би-би-си" заявила, что голосование в палате общин британского парламента по условиям выхода страны из состава Евросоюза планируется провести 14 или 15 января.
Обновлено в 06:45
Общество
В руководстве ФСИН назвали некорректным сравнение ведомства с ГУЛАГом
Сотрудников ФСИН, которые бьют заключенных, Максименко назвал "горе-работниками". По его словам, ведомство с ними борется.
Обновлено в 03:00