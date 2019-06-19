Футбол
«ПСЖ» выставил ценник за НеймараProstoProSport вчера в 18:06
Как утверждает Le Parisien, парижане не отпустят 27-летнего бразильца менее чем за 300 миллионов евро. Отмечается, что ни один клуб мира нынешним летом не сможет потратить эту сумму на переход Неймара, однако, ценник можно снизить, добавив в сделку других игроков потенциального покупателя.
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300 миллионов евро за Неймара. «ПСЖ» назвал цену, за которую отпустить бразильца
Sport.ruвчера в 15:29
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 01:00, Вашингтон
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