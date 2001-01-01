Футбол
«ПСЖ» вышел в лидеры в борьбе за ПогбаЧемпионат 17:01
«ПСЖ» продолжает переговоры по трансферу французского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба и в данный момент является фаворитом в борьбе за игрока, утверждает The Independent. По данным источника, парижский клуб хочет приобрести хавбека в летнее трансферное окно.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 18:02, Вашингтон
Политика
Жена Зеленского пригласила в гости жену Макрона
Супруга президента Украины Елена Зеленская пригласила жену французского лидера Брижит Макрон приехать с визитом в Киев, передает "112 Украина".
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Общество
Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой
В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
Обновлено в 13:14
Технологии
«Билайн» предложил абонентам «Гиги за мозги»
«Билайн» предложил пользователям получить мобильный трафик за ежедневное чтение книг, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 11:02
Футбол
Легенда «Ромы» Тотти покинул клуб
Экс-футболист итальянской "Ромы" Франческо Тотти, ставший по окончании профессиональной карьеры техническим директором клуба, принял решение оставить пост.
Обновлено в 10:53
Кино
Первым лауреатом фестиваля экранизаций «Читка» станет Глеб Панфилов
Режиссер Глеб Панфилов станет первым лауреатом кинофестиваля экранизаций "Читка", передаёт ТАСС.
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Обновлено в 07:18
Экономика
РФ снизила вложения в гособлигации США на 1,6 млрд долларов
Россия снизила вложения в государственные ценные бумаги Соединенных Штатов на 1,6 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 17:33
Политика
Спикер Госдумы примет участие в семинаре по цифровой экономике
Сегодня, 18 июня депутаты Госдумы во главе с Вячеславом Володиным примут участие в семинаре «Новые технологии для экономики будущего» на площадке «Школы 21» Сбербанка, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
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Экономика
Минэнерго поддержало идею «Россетей» ускоренно повысить тарифы
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Обновлено в 16:43
Энергетика
Два немецких НПЗ начали получать чистую нефть по «Дружбе»
Немецкие нефтеперерабатывающие заводы Schwedt и Leuna начали получать чистую нефть, которая поставляется по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 16:47
Экономика
Кудрин не исключил «социального взрыва» из-за роста уровня бедности
В России возможен "социальный взрыв" в связи с уровнем бедности, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 16:15
Политика
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер во время суда
В возрасте 67 лет во время судебного заседания умер бывший президент Египта Мухаммед Мурси.
Обновлено в 12:25
Происшествия
Во время чемпионского парада «Торонто Рэпторс» открыли стрельбу
На чемпионском параде в Торонто по случаю победы баскетбольного клуба «Торонто Рэпторс» в НБА произошла стрельба, два человека пострадали, передает AP со ссылкой на заявление полиции.
Обновлено в 17:11
Происшествия
Семь человек отравились угарным газом в Ульяновске
В сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону отмечается, что 17 июня в 22:35 мск на ул. Менделеева в Заволжском районе Ульяновска, предположительно, произошло отравление людей угарным газом в жилом многоквартирном доме вследствие неисправности газовой колонки.
Обновлено в 17:21
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Обновлено в 07:35
Происшествия
После жалобы на «прямую линию» арестован директор Белгородского НПЗ
12 июня сотрудники завода записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, пожаловавшись на задержки зарплаты.
Обновлено в 10:32
Политика
Зеленский поставил условия встречи в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не будет вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР - все вопросы по урегулированию войны в Донбассе будут обсуждаться в рамках Минского процесса и "нормандского формата".
Обновлено в 14:45
Футбол
Ананидзе выложил Кутателадзе в футболке «Спартака»
Полузащитник «Спартака» и сборной Грузии Джано Ананидзе опубликовал в своем Instagram фото соотечественника – Николоза Кутателадзе в футболке «Спартака».
Обновлено в 17:42
Происшествия
На Пискаревском проспекте скутер врезался в ограждение
Обновлено в 17:34
Общество
Tele2 запускает социальный тариф
Новый тарифный план «Социальный» ориентирован на льготные категории граждан: пенсионеров и людей с инвалидностью.
Обновлено в 08:01
Политика
В Москве госпитализировали главу Дагестана Васильева
Глава Дагестана Владимир Васильев был срочно госпитализирован в Москве с диагнозом "воспаление легких".
Обновлено в 04:23
Шоу-бизнес
Бари Алибасов выписан из больницы
Продюсер Бари Алибасов выписан из НИИ имени Склифосовского, сообщил его сын Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 07:45
Космос
Илон Маск прокомментировал ролик с мини-Рогозиным в космосе
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск прокомментировал в твиттере ролик томских энтузиастов, которые запустили фигурку Дмитрия Рогозина в ближний космос.
Обновлено 15 июня в 12:33
Армия и оружие
Из минометов убили 11 мирных жителей в Алеппо
Сообщается, что погибли 11 мирных жителей, еще 15 человек были ранены.
Обновлено в 15:40
Происшествия
В районе Речного вокзала в Москве локализовали пожар на складе
Пожарные локализовали возгорание склада в районе Речного вокзала на площади 300 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
Обновлено в 17:18
Общество
Киселев прокомментировал проигрыш в суде архитектору его виллы в Крыму
Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев прокомментировал решение суда о присуждении автору статьи о его вилле в Крыму Владимиру Мазурину 2,5 миллиона рублей.
Обновлено в 15:20