«ПСЖ» вышел в лидеры в борьбе за ПогбаЧемпионат 17:01

«ПСЖ» продолжает переговоры по трансферу французского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба и в данный момент является фаворитом в борьбе за игрока, утверждает The Independent. По данным источника, парижский клуб хочет приобрести хавбека в летнее трансферное окно.

«ПСЖ» вышел в лидеры в борьбе за Погба

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