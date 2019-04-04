Футбол
ПСЖ вышел в финал Кубка ФранцииSoccer.ru вчера в 16:58
ПСЖ разгромил "Нант" в матче 1/2 финала Кубка Франции. Другим финалистом турнира стал "Ренн", обыгравший "Лион".
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Два пенальти и удаление помогли «ПСЖ» обыграть «Нант» в полуфинале Кубка Франции
Чемпионатвчера в 16:57
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:19, Ашберн
Политика
ЦИК Украины огласила окончательные результаты выборов президента
Украинская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала на своем сайте окончательные результаты выборов президента республики.
Обновлено вчера в 23:47
Армия и оружие
Торпедную дуэль атомных подлодок на Камчатке сняли на видео
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры учебной подводной дуэли атомных подлодок стратегического назначения "Александр Невский" и "Рязань" на Камчатке.
Обновлено вчера в 18:24
Происшествия
МЧС закрывает московский Центр управления в кризисных ситуациях
В МЧС приняли решение закрыть московский Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС).
Обновлено в 01:01
Общество
В правительстве задумались о маткапитале за рождение первенца
Правительство России рассматривает возможность выделения материнского капитала за рождение первого ребенка.
Обновлено вчера в 19:16
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры
Обновлено в 02:09
Экономика
РБК составил рейтинг самых популярных в России франшиз
РБК запросил в Роспатенте информацию о товарных знаках, по которым в течение 2018 года были зарегистрированы ДКК, а также данные о расторгнутых за год договорах по этим товарным знакам и общем количестве зарегистрированных договоров на конец 2018 года (показатель масштаба бизнеса).
Обновлено в 00:01
Экономика
Керимов решил продать на бирже акции «Полюса» почти на $400 млн
Основной акционер «Полюса» Polyus Gold International Limited Саида Керимова (владеет 82,44% компании) решил продать на бирже 3,5% вторичных акций компании, сообщили РБК два источника, знакомые с условиями размещения.
Обновлено вчера в 13:34
Политика
Алексей Рогозин уйдет с поста гендиректора «Ил», сообщил источник
Алексей Рогозин уйдет с должности вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по транспортной авиации и генерального директора Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационной отрасли.
Обновлено в 01:58
Политика
В МВД Украины заявили, что готовы к работе на дебатах Зеленского и Порошенко
В среду Зеленский в видеообращении заявил, что принимает предложение Порошенко об участии в дебатах, но с условием, что они пройдут на столичном стадионе "Олимпийский".
Обновлено в 01:55
Кино
Тело Булдакова отправили из Монголии в Россию
Тело актёра Алексея Булдакова, который скончался в Монголии в ночь на 3 апреля, было отправлено в Россию.
Обновлено в 00:40
Единоборства
Волков снялся с турнира UFC в Санкт-Петербурге
Анонсированный поединок тяжеловесов Александра Волкова и Алистара Оверима на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге не состоится, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 11:01
Политика
Нетаньяху собирается обсудить с Путиным Сирию
Биньямин Нетаньяху перед вылетом в российскую столицу сообщил, что планирует обсудить с Владимиром Путиным события в Сирии, а "также другие вопросы, важные для" Израиля (цитата по ТАСС).
Обновлено в 02:02
Армия и оружие
В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180
Обновлено вчера в 17:05
Экономика
Россиянам хотят перечислять зарплату по номеру телефона
Центробанк прорабатывает возможность выполнения переводов физлицам от юрлиц в системе быстрых платежей, в том числе для зачисления зарплат, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:31
Политика
В США создадут комиссию по контролю над модернизацией Boeing 737 MAX
Федеральное авиационное управление США объявило о создании специальной комиссии, которая будет контролировать модернизацию систем Boeing 737 MAX.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Источник сообщил об обысках в министерстве здравоохранения Якутии
Правоохранители проводят обыски в здании министерства здравоохранения Якутии в рамках дела о превышении полномочий, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
Обновлено в 00:49
Общество
Власти Кузбасса проследят за ценами на цифровые приставки
Власти Кемеровской области, где 15 апреля произойдет отключение аналогового телесигнала, контролируют стоимость цифровых приставок, сообщил в интервью РИА Новости вице-губернатор Кузбасса Андрей Панов.
Обновлено в 01:41
Футбол
«Валенсия» одержала победу над «Реалом» в чемпионате Испании
Обновлено в 01:08
Политика
Ущерб Крыму от Украины оценили в 1,5 трлн рублей в Госдуме
Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко заявил, что «по самым скромным подсчетам» ущерб, нанесенный полуострову, превышает 1,5 триллиона рублей.
Обновлено в 01:20
Интернет
В WhatsApp появится новая функция
Пользователи WhatsApp получат доступ к новой версии приложения, в которой появится возможность запретить добавлять пользователя в группы без его разрешения.
Обновлено вчера в 10:38
Армия и оружие
Пенс призвал Турцию выбрать между НАТО и покупкой С-400
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Турции придется выбрать между партнерством с НАТО и покупкой российских ЗРК С-400.
Обновлено вчера в 16:25
Спорт
В рейтинг Forbes «30 до 30» вошла Алина Загитова
Обновлено в 01:58
Происшествия
В Японии снова арестован экс-глава Nissan Карлос Гон
Бывший глава автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон в очередной раз арестован в Японии.
Обновлено в 01:38
Авто
Серийный кроссовер Renault Arkana представят в Москве 11 апреля
Официальный дебют серийного «Аркана» состоится уже в этом месяце, 11 апреля, в ходе которого представители «Рено» огласят техническую информацию о своем новом купе-кроссовере и назовут его цену.
Обновлено в 00:56
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье
Шесть человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Подмосковье на трассе "Дон", еще двое пострадали.
Обновлено в 00:22
Происшествия
Жительница Нижнего Новгорода получила 19 лет за убийство своих детей
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия
СК подключился к проверке инцидента с пенсионеркой в больнице на Урале
Свердловские следователи подключились к проверке инцидента в больнице Первоуральска, где пенсионерке пришлось на коленях спускаться со второго этажа больницы, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 01:57
Политика
В Госдепе США сменился официальный представитель
Глава внешнеполитического ведомства США Майк Помпео поблагодарил бывшего официального представителя Государственного департамента Хезер Науэрт за проделанную на этом посту работу и поприветствовал ее преемницу Морган Ортагус.
Обновлено вчера в 20:59
Технологии
Panasonic тестирует систему платежей на базе распознавания лиц
Компания Panasonic в партнерстве с японской сетью магазинов FamilyMart запустила пилотный проект по тестированию технологии биометрических бесконтактных платежей на основе распознавания лиц.
Обновлено в 01:39
Единоборства
Уайт: ситуация между Хабибом и Конором дошла до неприемлемого уровня
Обновлено вчера в 16:48