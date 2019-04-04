ПСЖ вышел в финал Кубка ФранцииSoccer.ru вчера в 16:58

ПСЖ разгромил "Нант" в матче 1/2 финала Кубка Франции. Другим финалистом турнира стал "Ренн", обыгравший "Лион".

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Политика ЦИК Украины огласила окончательные результаты выборов президента Украинская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала на своем сайте окончательные результаты выборов президента республики.

Армия и оружие Торпедную дуэль атомных подлодок на Камчатке сняли на видео Телеканал "Звезда" опубликовал кадры учебной подводной дуэли атомных подлодок стратегического назначения "Александр Невский" и "Рязань" на Камчатке.

Происшествия МЧС закрывает московский Центр управления в кризисных ситуациях В МЧС приняли решение закрыть московский Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС).

Общество В правительстве задумались о маткапитале за рождение первенца Правительство России рассматривает возможность выделения материнского капитала за рождение первого ребенка.

Экономика РБК составил рейтинг самых популярных в России франшиз РБК запросил в Роспатенте информацию о товарных знаках, по которым в течение 2018 года были зарегистрированы ДКК, а также данные о расторгнутых за год договорах по этим товарным знакам и общем количестве зарегистрированных договоров на конец 2018 года (показатель масштаба бизнеса).

Экономика Керимов решил продать на бирже акции «Полюса» почти на $400 млн Основной акционер «Полюса» Polyus Gold International Limited Саида Керимова (владеет 82,44% компании) решил продать на бирже 3,5% вторичных акций компании, сообщили РБК два источника, знакомые с условиями размещения.

Политика Алексей Рогозин уйдет с поста гендиректора «Ил», сообщил источник Алексей Рогозин уйдет с должности вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по транспортной авиации и генерального директора Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационной отрасли.

Политика В МВД Украины заявили, что готовы к работе на дебатах Зеленского и Порошенко В среду Зеленский в видеообращении заявил, что принимает предложение Порошенко об участии в дебатах, но с условием, что они пройдут на столичном стадионе "Олимпийский".

Кино Тело Булдакова отправили из Монголии в Россию Тело актёра Алексея Булдакова, который скончался в Монголии в ночь на 3 апреля, было отправлено в Россию.

Единоборства Волков снялся с турнира UFC в Санкт-Петербурге Анонсированный поединок тяжеловесов Александра Волкова и Алистара Оверима на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге не состоится, сообщает "Советский спорт".

Политика Нетаньяху собирается обсудить с Путиным Сирию Биньямин Нетаньяху перед вылетом в российскую столицу сообщил, что планирует обсудить с Владимиром Путиным события в Сирии, а "также другие вопросы, важные для" Израиля (цитата по ТАСС).

Экономика Россиянам хотят перечислять зарплату по номеру телефона Центробанк прорабатывает возможность выполнения переводов физлицам от юрлиц в системе быстрых платежей, в том числе для зачисления зарплат, сообщает РИА "Новости".

Политика В США создадут комиссию по контролю над модернизацией Boeing 737 MAX Федеральное авиационное управление США объявило о создании специальной комиссии, которая будет контролировать модернизацию систем Boeing 737 MAX.

Происшествия Источник сообщил об обысках в министерстве здравоохранения Якутии Правоохранители проводят обыски в здании министерства здравоохранения Якутии в рамках дела о превышении полномочий, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.

Общество Власти Кузбасса проследят за ценами на цифровые приставки Власти Кемеровской области, где 15 апреля произойдет отключение аналогового телесигнала, контролируют стоимость цифровых приставок, сообщил в интервью РИА Новости вице-губернатор Кузбасса Андрей Панов.

Политика Ущерб Крыму от Украины оценили в 1,5 трлн рублей в Госдуме Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко заявил, что «по самым скромным подсчетам» ущерб, нанесенный полуострову, превышает 1,5 триллиона рублей.

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Армия и оружие Пенс призвал Турцию выбрать между НАТО и покупкой С-400 Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Турции придется выбрать между партнерством с НАТО и покупкой российских ЗРК С-400.

Происшествия В Японии снова арестован экс-глава Nissan Карлос Гон Бывший глава автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон в очередной раз арестован в Японии.

Авто Серийный кроссовер Renault Arkana представят в Москве 11 апреля Официальный дебют серийного «Аркана» состоится уже в этом месяце, 11 апреля, в ходе которого представители «Рено» огласят техническую информацию о своем новом купе-кроссовере и назовут его цену.

Происшествия Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье Шесть человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Подмосковье на трассе "Дон", еще двое пострадали.

Происшествия СК подключился к проверке инцидента с пенсионеркой в больнице на Урале Свердловские следователи подключились к проверке инцидента в больнице Первоуральска, где пенсионерке пришлось на коленях спускаться со второго этажа больницы, сообщает региональное управление СК РФ.

Политика В Госдепе США сменился официальный представитель Глава внешнеполитического ведомства США Майк Помпео поблагодарил бывшего официального представителя Государственного департамента Хезер Науэрт за проделанную на этом посту работу и поприветствовал ее преемницу Морган Ортагус.