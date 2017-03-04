Паредес выйдет в стартовом составе «ПСЖ» на матч Кубка ФранцииСоветский спорт 12:18

Леандро Паредес официально стал игроком ПСЖ 21 января 2019 года. По информации портала transfermarkt.com, Зенит заработал на трансфере Паредеса 47 миллионов евро. Добавим, что встреча на Кубок Франции состоится сегодня, 6 февраля, и начнется в 20:30 по московскому времени.

Паредес выйдет в стартовом составе «ПСЖ» на матч Кубка Франции

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