«ПСЖ» выиграл чемпионат ФранцииЕженедельник Футбол 11:26

«Лилль», занимающий вторую строчку, в своём матче не смог обыграть «Тулузу» (0:0), тем самым потеряв шансы догнать «Парижан» по очкам. За последние семь лет только «Монако» удалось единожды отнять титул у «ПСЖ». Теперь побед в чемпионате Франции больше только у «Марселя» (9) и «Сент-Этьена» (10).

Спорт день за днем

Политика Саакашвили подал ходатайство о снятии запрета на въезд на Украину Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал ходатайство в Службу безопасности Украины (СБУ) о снятии с него запрета на въезд в страну.

Политика Зеленский заявил, что его победа объединила Украину Еще действующий президент Украины Пётр Порошенко признал свое поражение, но заявил, что не уходит из политики.

Политика Зеленский заявил, что будет защищать украинский язык Владимир Зеленский поддерживает законопроект об украинском языке как государственном, который сейчас находится на рассмотрении в парламенте.

Происшествия В Ростове водитель и пассажир «БМВ» пострадали в ДТП Иномарка выскочила на тротуар и врезалась в столб. В ДТП пострадали водитель и 30-летний пассажир «БМВ».

Музыка Мишель Бранч и Патрик Карни поженились Ударник Black Keys Патрик Карни и американская певица Мишель Бранч стали мужем и женой.

Происшествия Самолет при посадке в Бейруте получил повреждения Фюзеляж самолета Кувейтских авиалиний (Kuwait Airways) получил повреждения в результате столкновения с массой льда при посадке в Бейруте, самолет приземлился благополучно в столице Ливана, сообщила в воскресенье авиакомпания.

Политика Москва прокомментировала результаты выборов президента Украины Результаты экзитполов среди избирателей, проголосовавших во втором туре выборов президента Украины, показали, что граждане страны проголосовали за перемены.

Политика Зеленский заявил о намерении продолжать Минский процесс Лидирующий, по данным экзитполов, на выборах президента Украины кандидат Владимир Зеленский сообщил, что намерен продолжить и даже интерсифицировать Минский процесс по Донбассу.

Экономика Как Португалия добилась восстановления экономики без МВФ Еще недавно Португалия была страной со слабой экономикой на задворках Европы.

Космос Во время испытаний двигателей корабля Crew Dragon возникли неполадки Во время огневых испытаний двигателей корабля Crew Dragon компании SpaceX возникли неполадки.

Энергетика «Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию Российская компания "Транснефть" признала факт поставки некачественного сырья в Белоруссию, передает "Вестник Нафтана".

Футбол «Ливерпуль» обыграл «Кардифф» и вернулся на первое место "Ливерпуль" набрал 88 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице. "Кардифф" с 31 баллом располагается на 18-й строчке.

Происшествия В ДТП со «скорой» на Кубани погибли два человека и трое пострадали В результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Крымском районе Краснодарского края погибли два человека, ещё трое пострадали.

Музыка Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».

Политика Топ-менеджер Альфа банка оскандалился с Крымом Не попавший в правительство Владимира Путина бывший вице-премьер, а ныне первый заместитель председателя «Альфа-банка» Олег Сысуев обвинил Россию в захвате Крыма и признался в том, что девяностые годы были для него золотыми.

Экономика Forbes назвал возможных российских кандидатов в долларовые миллиардеры Издание Forbes назвало имена российских деятелей, у которых имеется возможность оказаться в списке долларовых миллиардеров уже в 2020 году.

Шоу-бизнес Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.

Экономика Семейные доходы руководства ЦБ выросли на 22% При росте доходов населения на 0,1% Семейные доходы 18 руководителей Банка России показали значительный опережающий рост по сравнению с доходами населения — 22,5% против стагнации доходов россиян.

Наука Патриарх Кирилл раскритиковал ученых за «странное слово» Кажется странным для патриарха и упоминание в теории "некой точки", из которой материя начала распространяться по Вселенной.

Космос Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языке Глава американского производителя электромобилей Tesla и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск перешел на русский язык при общении с подписчиками в Twitter.