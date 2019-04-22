«ПСЖ» выиграл чемпионат ФранцииЕженедельник Футбол 11:26

«Лилль», занимающий вторую строчку, в своём матче не смог обыграть «Тулузу» (0:0), тем самым потеряв шансы догнать «Парижан» по очкам. За последние семь лет только «Монако» удалось единожды отнять титул у «ПСЖ». Теперь побед в чемпионате Франции больше только у «Марселя» (9) и «Сент-Этьена» (10).

Спорт день за днем

Политика Соловьев призвал не признавать Зеленского президентом Российский журналист Владимир Соловьев заявил, что итоги президентских выборов на Украине, где победу одерживает Владимир Зеленский, признавать не стоит.

Шоу-бизнес Игорь Крутой назвал причину отказа дочери заниматься музыкой Как оказалось, Виктория Крутая до сих пор занимается музыкой, просто не настолько серьезно, как раньше, ведь семья для девушки - главное.

Энергетика «Транснефть» нашла источник загрязнения идущей в Белоруссию нефти Компания «Транснефть» выяснила, что источник загрязения нефти, поступающей на белорусские НПЗ в Мозыре и «Нафтан», находится на участке нефтепровода Самара-Унеча.

Происшествия Двух бывших топ-менеджеров банка «Югра» поместили под домашний арест Басманный суд Москвы избрал домашний арест мерой пресечения бывшему президенту лишенного лицензии банка "Югра" Алексею Нефедову и экс-председателю правления этого банка Дмитрию Шиляеву, сообщили РИА Новости в суде.

Спорт Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.

Политика В штабе Зеленского назвали переговоры с Россией приоритетом В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, лидирующего по данным экзит-полов, заявили о намерении вести переговоры с Россией, передает РБК.

Происшествия Огни погаснут на Эйфелевой башне в знак траура Подсветка Эйфелевой башни в Париже будет на время выключена в память о погибших при терактах на Шри-Ланке.

Происшествия Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.

Экономика Индустриализацию возвращают в повестку Для поддержки быстрого роста необходимо постоянное появление новых продуктов и технологий — разнообразие и сложность экспорта является важным критерием оценки состояния экономики, добавляют авторы.

Политика Порошенко пообещал подписать закон о языке Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов на следующей неделе подписать закон о языке после его принятия Верховной радой.

Экономика Частные инвесторы доверяют управляющим компаниям все больше Пенсионные средства занимают около 40% всех активов под управлением УК (более 3,3 трлн руб.), и даже доходность от вложений на уровне 6% годовых увеличивает эти активы на 200 млрд руб. в год.

Экономика Доходы губернатора ЕАО увеличились за год более чем на 500 тыс. рублей Доход главы Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Левинталя за 2018 год составил чуть более 4 млн 858 тыс. рублей, следует из декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте администрации региона.

Музыка Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».

Политика Зеленский анонсировал план действий для прекращения огня в Донбассе Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга заявил, что в ближайшее время представит план действий для прекращения огня в Донбассе.

Политика Зеленский увеличил отрыв от Порошенко Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский набирает 73,35% голосов, почти в три раза опережая действующего главу государства Петра Порошенко, которого поддержали 24,3% избирателей, соответствующие данные обнародованы на табло Центральной избирательной комиссии после обработки 20,91% протоколов.

Политика Генсек НАТО поздравил Зеленского с победой на президентских выборах Новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского поздравил с победой на выборах генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Авто Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки Почти столь же последовательно охладевали к своему транспорту в первый год владения владельцы BMW 3 Series и Land Rover Discovery Sport - за год от автомобилей эти купленных новыми моделей отказались 11,8 % хозяев.

Шоу-бизнес Новая первая леди Украины: 9 фактов о Елене Зеленской Как сообщалось, Елена Зеленская во многом разработала образ учителя Голобородько, ставшего президентом Украины, в сериале «Слуга народа».

Армия и оружие СМИ: В Сирии обострились столкновения военных Ирана и России По данным СМИ, жертвами столкновений Ирана и России близ города Маядим в районе Дейр аз-Зора стали двое иранцев, а четверо россиян были ранены.

Космос Марсоход NASA собран и тестируется Специалисты американского космического агентства собрали и проводят тестирование нового марсохода, который должен будет сесть на поверхность Красной планеты в 2020 году.

Политика Захарова призвала Украину осуществить «перезагрузку» Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала предварительные результаты президентских выборов на Украине, второй тур которых прошел в воскресенье, 21 апреля.

Происшествия В ДТП со «скорой» на Кубани погибли два человека и трое пострадали В результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Крымском районе Краснодарского края погибли два человека, ещё трое пострадали.