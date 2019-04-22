Футбол

«ПСЖ» выиграл чемпионат ФранцииЕженедельник Футбол 11:26

Тулуза — Лилль
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат Франции, сегодня
Муниципальный стадион Тулузы
17′
Зеки Челик
Калиду Сидибе
23′
Макс Градель
41′
53′
Бубакари Сумаре
70′
Жонатан Бамба
Руи Фонте
Джимми Дурмаз
Аарон Лейя-Исека
75′
79′
Рафаэл Леау
Луис Араужо
Маттье Доссеви
Ману Гарсия
83′
85′
Тиаго Мендес
«Лилль», занимающий вторую строчку, в своём матче не смог обыграть «Тулузу» (0:0), тем самым потеряв шансы догнать «Парижан» по очкам. За последние семь лет только «Монако» удалось единожды отнять титул у «ПСЖ». Теперь побед в чемпионате Франции больше только у «Марселя» (9) и «Сент-Этьена» (10).
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