«ПСЖ» выиграл чемпионат ФранцииЕженедельник Футбол 11:26

«Лилль», занимающий вторую строчку, в своём матче не смог обыграть «Тулузу» (0:0), тем самым потеряв шансы догнать «Парижан» по очкам. За последние семь лет только «Монако» удалось единожды отнять титул у «ПСЖ». Теперь побед в чемпионате Франции больше только у «Марселя» (9) и «Сент-Этьена» (10).

Спорт день за днем

Политика Зеленский раскрыл свои первые планы на посту президента Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который, по данным экзитполов, одерживает победу во втором туре выборов главы государства, заявил, что его первостепенная задача заключается в возвращении в страну «всех заключенных и пленных».

Общество В столичный регион идет летнее тепло Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.

Политика Саакашвили подал ходатайство о снятии запрета на въезд на Украину Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал ходатайство в Службу безопасности Украины (СБУ) о снятии с него запрета на въезд в страну.

Спорт Загитова показала видео выступления ее собаки на льду Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду».

Футбол Дмитрий Аленичев: «Вряд ли „Енисею“ что-то светит» Было бы неправильно сказать, что нам что-то светит. Вряд ли мы догоним "Уфу", учитывая, что впереди у нас соперники не слабее "Спартака".

Политика США дали Порошенко гарантии неприкосновенности Действующий украинский президент Петр Порошенко уже получил гарантии неприкосновенности от Соединённых Штатов, которые дали соответствующие предупреждения команде Владимиру Зеленскому, победившему по данным экзит-поллов во втором туре президентских выборов на Украине.

Футбол «Валенсия» обыграла «Бетис», Черышев получил травму "Валенсия" в гостях обыграла "Бетис" в матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу.

Общество Суд отправил под арест экс-президента банка «Югра» Дмитрия Шиляева Суд отправил под домашний арест экс-президента банка "Югра" Дмитрия Шиляева. Об этом в воскресенье сообщил источник ТАСС.

Политика Зеленский как гражданин Украины обратился к постсоветским странам Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, одержавший, по предварительным данным победу, во втором туре выборов, в своем поздравительном слове обратился к постсоветским странам, передает корреспондент ИА REGNUM.

Наука Эффективность занятий спортом и тренировок зависит от времени суток Эффективность спортивных тренировок и в целом занятия спортом зависит от времени суток, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.

Происшествия Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.

Армия и оружие СМИ: В Сирии обострились столкновения военных Ирана и России По данным СМИ, жертвами столкновений Ирана и России близ города Маядим в районе Дейр аз-Зора стали двое иранцев, а четверо россиян были ранены.

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Политика Порошенко пообещал подписать закон о языке Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов на следующей неделе подписать закон о языке после его принятия Верховной радой.

Происшествия Огни погаснут на Эйфелевой башне в знак траура Подсветка Эйфелевой башни в Париже будет на время выключена в память о погибших при терактах на Шри-Ланке.

Шоу-бизнес Адвокат Ирины Цывиной рассказала о странном заболевании актрисы Юлия Вербицкая постоянно созванивалась с Цывиной и пыталась договориться о встрече, но Ирина все время переносила это событие, говорила, что мерзнет и не хочет выходить из дома в такую погоду.

Происшествия Актриса Яковлева стала жертвой группового изнасилования Актриса Алена Яковлева в эфире одного из ток-шоу призналась в том, что около 30 лет назад стала жертвой группового изнасилования.

Гаджеты Повседневные ошибки, которые выведут телефон из строя Даже хороший гаджет, приобретенный за немалую сумму, быстро выйдет из строя, если допустить эти ошибки.

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Экономика Частные инвесторы доверяют управляющим компаниям все больше Пенсионные средства занимают около 40% всех активов под управлением УК (более 3,3 трлн руб.), и даже доходность от вложений на уровне 6% годовых увеличивает эти активы на 200 млрд руб. в год.