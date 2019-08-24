Руководство «ПСЖ» выдвинуло «Барселоне» ультиматум во время переговоров по трансферу нападающего Неймара, информирует Marca. Французский гранд уведомил каталонцев, что те должны увеличить свое предложение по 27-летнему исполнителю, если хотят вернуть его в свои ряды.

«ПСЖ» выдвинул ультиматум «Барселоне» в переговорах по Неймару

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