Футбол
«ПСЖ» выдвинул ультиматум «Барселоне» в переговорах по НеймаруЕвро-футбол.ру 02:25
Руководство «ПСЖ» выдвинуло «Барселоне» ультиматум во время переговоров по трансферу нападающего Неймара, информирует Marca. Французский гранд уведомил каталонцев, что те должны увеличить свое предложение по 27-летнему исполнителю, если хотят вернуть его в свои ряды.
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Неймар подаст запрос на трансфер, если «Барселона» увеличит предложение
Спорт-Экспресс22 августа в 13:48
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