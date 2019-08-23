Футбол
«ПСЖ» выдвинул ультиматум «Барселоне» по трансферу НеймараProstoProSport 18:18
Неймар выступал в «Барселоне» с 2013 по 2017 год. Затем представители Неймара выкупили его контракт у «Барселоны» за 222 миллиона евро, после чего он перешел в парижский клуб, с которым заключил соглашение до лета 2022 года.
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Оказалось, что австралийская мутация отчасти меняет спиральную укладку того участка АРР, который находится в мембране, и делает его более доступным для воды, так что в результате ферменту становится проще отщеплять от АРР именно высокопатогенный бета-амилоид – количество бета-амилоида из 42 аминокислот в мозге повышается.
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Только четыре региона выполнили майские указы по зарплатам бюджетников
За прошлый год было 13 регионов, в которых не исполнили майские указы по среднему медперсоналу, сейчас их стало 14.
Обновлено в 05:43
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Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу о решении повысить пошлины, которые американские власти планируют ввести осенью на товары из Китая, в рамках ответных мер на увеличение Пекином ввозных пошлин на американские автомобили и запчасти.
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Анонсирована экранизация «Метро 2033»
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Гаджеты
Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone
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Обновлено вчера в 13:19
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Экономика
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Дортмундская «Боруссия» в гостях одержала волевую победу над «Кельном»
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Армия и оружие
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В сервисе для предпринимателей «Кнопка» произошла смена генерального директора, Антон Сизов уступил свое место Сергею Герштейну, об этом сообщается на официальной странице компании в социальных сетях.
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Чиновники подготовили для россиян очередные нововведения
Российские чиновники традиционно подготовили для жителей нашей страны очередные нововведения, которые вступят в силу с 1 сентября, сообщает News.ru.
Обновлено в 11:44
Здоровье
В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпа
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США отозвали предложение Турции о продаже ЗРК Patriot
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