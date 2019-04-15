Футбол

«ПСЖ» впервые за 18 лет пропустил пять голов в чемпионате ФранцииРБК 04:07

Поражение от «Лилля» стало для «ПСЖ» самым крупным в чемпионате Франции с декабря 2000 года. Тогда команда также со счетом 1:5 проиграла «Седану». За последние 18 лет «ПСЖ» ни разу не пропускал в играх национального первенства пять и более голов.
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