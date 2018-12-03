Футбол

«ПСЖ» впервые в сезоне потерял очки в лиге 1, сыграв вничью с «Бордо»
Советский спорт
17:08

В матче 15-го тура чемпионата Франции ПСЖ на выезде сыграл вничью с Бордо 2:2. В составе парижан голами отметились Неймар (34-я минута) и Килиан Мбаппе (66), а у хозяев поля мячи забили Джимми Бриан (53) и Андреас Корнелиус (84).
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