В матче 15-го тура чемпионата Франции ПСЖ на выезде сыграл вничью с Бордо 2:2. В составе парижан голами отметились Неймар (34-я минута) и Килиан Мбаппе (66), а у хозяев поля мячи забили Джимми Бриан (53) и Андреас Корнелиус (84).

«ПСЖ» впервые в сезоне потерял очки в лиге 1, сыграв вничью с «Бордо»

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