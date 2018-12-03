Футбол

ПСЖ впервые в сезоне потерял очки в Лиге 1, сыграв вничью с «Бордо»
RT на русском
17:22

«Пари Сен-Жермен» и «Бордо» сыграли вничью в матче 15-го тура французской Лиги 1. Встреча, прошедшая на стадионе «Матмут-Атлантик» в Бордо, завершилась со счётом 2:2. За ПСЖ забили Неймар (34-я минута) и Килиан Мбаппе (66-я минута).
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 23:51, Ашберн
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