Футбол

ПСЖ впервые в сезоне потерял очки в Лиге 1, сыграв вничью с «Бордо»
RT на русском
17:22

«Пари Сен-Жермен» и «Бордо» сыграли вничью в матче 15-го тура французской Лиги 1. Встреча, прошедшая на стадионе «Матмут-Атлантик» в Бордо, и завершилась со счётом 2:2. За ПСЖ забили Неймар (34-я минута) и Килиан Мбаппе (66-я минута).
RT на русском17:22

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«ПСЖ» прервал свою победную серию из 14 матчей в чемпионате Франции

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«ПСЖ» впервые в сезоне потерял очки в лиге 1, сыграв вничью с «Бордо»

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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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