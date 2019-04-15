Футбол

ПСЖ впервые с 2000 года пропустил пять голов в Лиге 1Soccer.ru 03:56

ПСЖ накануне крупно уступил "Лиллю" (1:5) в матче чемпионата Франции. Последний раз подобный проигрыш с ПСЖ в Лиге 1 случился в декабре 2000 года, когда парижане с аналогичным счетом "сгорели" "Седану".
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«ПСЖ» потерпел одно из самых крупных поражений в XXI веке

Газета.Ru02:31

«Лилль» — «ПСЖ» — 5:1, 14 апреля 2019 года, обзор матча Лиги 1

Чемпионатвчера в 17:33

«ПСЖ» пропустил пять мячей впервые за 18 лет

Советский спортвчера в 17:51

«ПСЖ» пропустил 5 мячей от «Лилля», 2 гола Мбаппе не засчитали. Что произошло? Видео

Матч ТВвчера в 17:23

«Лилль» — «ПСЖ» — 5:1. Видеообзор матча 32-го тура Лиги 1

Sport24.ru03:25

Футболисты «ПСЖ» и президент клуба выразили недовольство судейством матча с «Лиллем»

Спорт-Экспрессвчера в 19:51

«ПСЖ» нужно было не проиграть «Лиллю», чтобы оформить чемпионство. Они получили 1:5

Sports.ruвчера в 17:10
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Хоккей

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«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Сотрудники ФСБ задержали в Магнитогорске 30-летнего Вадима Абаева.
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Пенсионная реформа в России может привести к резкому росту безработицы.
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Владимир Путин поздравил певицу Аллу Пугачеву с юбилеем. Телеграмма к 70-летию артистки появилась на сайте Кремля.
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Volkswagen презентовал большой электрический кроссовер

Очередной представитель электрического семейства ID призван дать представление о новом флагманском 7-местном вседорожнике Volkswagen, который появится в продаже уже в 2021 году.
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Сервис «Амедиатека» вместе с социальной сетью «ВКонтакте» предупредит пользователей о возможных спойлерах в материалах, посвященных «Игре престолов».
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В Совфеде оценили заявление командующего силами НАТО в Европе о России

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерала Кёртиса Скапаротти о необходимости установления более тесных контактов с Россией, чтобы лучше понимать возможности и намерения друг друга.
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Строители начали укладывать рельсы на Крымском мосту со стороны Керчи

В информационном центре проекта "Крымский мост" рассказали о начале работ по укладке рельсов на железнодорожной части моста со стороны полуострова.
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Российские корабли взяли под контроль эсминец ВМС США в Черном море

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В Кремле подтвердили подготовку к встрече Путина и Ким Чен Ына

Встреча президентов России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына готовится, заявил 15 апреля журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий песков.
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Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»

Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
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Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах магазинов

Платежная система Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах в торговых точках.
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Политика

Савченко назвала смешным воскресное выступление Порошенко на стадионе

Надежда Савченко назвала "смешным и гадким" выступление президента Украины Петра Порошенко на стадионе "Олимпийский".
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Полиция задержала четырех сбежавших из изолятора в Туве

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Желаем Ивлеевой поскорее поправить здоровье.
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Россиян с зарплатой ниже 13 тыс. рублей могут освободить от НДФЛ

Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено в 02:42
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UC Rusal поможет американской компании построить завод в США

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Общество

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
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Обнаружены останки древнеегипетской «феминистки»

Останки женщины, предположительно жившей в 2181-2055 годах до нашей эры, были обнаружены около четырех десятилетий назад, однако лишь теперь их изучили с применением электронной микроскопии Внимание специалистов, представляющих Альбертский университет в Канаде, привлекли зубы женщины.
Обновлено в 04:45
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Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя граффити с символикой клуба

Фанаты футбольной команды «Динамо» нарисовали на стене Цоя в Москве граффити с символикой клуба. Об этом сообщает Championat.com.
Обновлено вчера в 19:04
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Один человек погиб в ДТП с тремя машинами на Каширском шоссе

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Жители Казани вызвали МЧС, приняв концерт Макса Коржа за землетрясение

Жители Казани в воскресенье вызывали спасателей из-за вибраций в домах, которые они приняли за землетрясение, сообщили РИА Новости в республиканском ГУ МЧС.
Обновлено в 05:41
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Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание

Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 00:10
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В Новосибирске создали гибрид квадрокоптера и самолета

В Новосибирске студенты разработали гибрид квадрокоптера и самолета.
Обновлено в 05:15
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Superjob: каждый четвёртый житель России не имеет сбережений

Около 40% граждан России не имеют никаких сбережений.
Обновлено в 04:10
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Совет ЕС окончательно одобрил поправки к газовой директиве Евросоюза

Совет министров стран—членов Европейского союза окончательно одобрил поправки к газовой директиве ЕС, сообщает 15 апреля пресс-служба Евросовета.
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OSIRIS-REx прислал новые снимки поверхности Бенну

Межпланетная автоматическая станция OSIRIS-REx была запущена в сентябре 2016 года, а к цели своей миссии - астероиду Бенну - прибыла в декабре 2018-го.
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Экскурсионный автобус с детьми попал в ДТП под Тулой

Экскурсионный автобус с детьми съехал в кювет и опрокинулся на бок на трассе Калуга — Рязань в Тульской области.
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В Amediateka произошел сбой во время показа премьеры «Игры престолов»

Mihail Tkaczew (@mihail_tkaczew) 15 апреля 2019 г. Посмотреть эту публикацию в Instagram Ждёшь такой два года новый сезон, успеваешь за это время сходить в армию, найти работу, и тут в день премьеры сервера сервиса просмотра слетают.
Обновлено в 03:34
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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