Футбол
ПСЖ впервые с 2000 года пропустил пять голов в Лиге 1Soccer.ru 03:56
ПСЖ накануне крупно уступил "Лиллю" (1:5) в матче чемпионата Франции. Последний раз подобный проигрыш с ПСЖ в Лиге 1 случился в декабре 2000 года, когда парижане с аналогичным счетом "сгорели" "Седану".
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Футболисты «ПСЖ» и президент клуба выразили недовольство судейством матча с «Лиллем»
Спорт-Экспрессвчера в 19:51
«ПСЖ» нужно было не проиграть «Лиллю», чтобы оформить чемпионство. Они получили 1:5
Sports.ruвчера в 17:10
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