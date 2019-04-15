Футбол

ПСЖ впервые с 2000 года пропустил пять голов в Лиге 1Soccer.ru 03:56

ПСЖ накануне крупно уступил "Лиллю" (1:5) в матче чемпионата Франции. Последний раз подобный проигрыш с ПСЖ в Лиге 1 случился в декабре 2000 года, когда парижане с аналогичным счетом "сгорели" "Седану".
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Футболист прославился «промахом века»

Sportsibnet.ru11:22

«ПСЖ» потерпел одно из самых крупных поражений в XXI веке

Газета.Ru02:31

«ПСЖ» нужно было не проиграть «Лиллю», чтобы оформить чемпионство. Они получили 1:5

Sports.ruвчера в 17:10

«ПСЖ» пропустил 5 мячей от «Лилля», 2 гола Мбаппе не засчитали. Что произошло? Видео

Матч ТВвчера в 17:23

Футболисты «ПСЖ» и президент клуба выразили недовольство судейством матча с «Лиллем»

Спорт-Экспрессвчера в 19:51

«Лилль» — «ПСЖ» — 5:1, 14 апреля 2019 года, обзор матча Лиги 1

Чемпионатвчера в 17:33

«Лилль» — «ПСЖ» — 5:1. Видеообзор матча 32-го тура Лиги 1

Sport24.ru03:25
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 13:42, Ашберн
Армия и оружие

Россия направит до 30 военных в миссию ООН по стабилизации в ЦАР

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о направлении военнослужащих Вооруженных сил РФ в состав миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике.
Обновлено в 12:17
Происшествия

Задержанный за стрельбу правозащитник отпущен под подписку о невыезде

В понедельник, 15 апреля, задержанный за стрельбу правозащитник Павел Пятницкий был отпущен под подписку о невыезде.
Обновлено в 12:42
Экономика

Инвестиции немецкого бизнеса в Россию достигли максимума за 10 лет

Бундесбанк оценил прямые инвестиции в Россию немецкого бизнеса в 2018 г. более чем в 1 млрд евро.
Обновлено в 11:55
Происшествия

Мертвого крокодила нашли в лесу в Оренбургской области

Полиция Оренбургской области проводит проверку после обнаружения в лесу мертвого крокодила.
Обновлено в 11:10
Происшествия

В соборе Парижской Богоматери произошёл пожар

Пожар произошёл в здании собора Парижской Богоматери в центре французской столицы.
Обновлено в 13:15
Политика

Россия может выплатить долг Совету Европы

На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:25
Спорт

Экс-ученица Тутберидзе покинула академию Плющенко

Обновлено в 10:41
Спорт

Мамаев пожаловался на условия в автозаке

Обновлено в 10:40
Происшествия

Головой о стену: в Красноярске учительница избила двух восьмиклассниц

На кадрах, которые сняли их сверстники, видно, что произошла перепалка учителя с одной из школьниц, а когда вторая за нее заступилась, преподаватель схватила ее за волосы и стала бить головой о стену и парту.
Обновлено в 12:56
Экономика

Двукратный рост безработицы в России предсказывает экономист

В своей статье в научном журнале «Социально-трудовые исследования» главный научный сотрудник Института макроэкономических исследований ВАВТ Минэкономразвития приводит расчеты, свидетельствующие о том, что к 2024 году из-за увеличения пенсионного возраста потенциальная численность рабочей силы может вырасти почти на 4 миллиона человек, но спрос на рабочую силу вырастет незначительно.
Обновлено в 11:30
Общество

В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий

Обновлено вчера в 17:46
Происшествия

Под Мокшаном в ночном ДТП погибли 5 человек

В группе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили, что водитель и пассажиры легкового автомобиля — 36-летний, 61-летний и 55-летний мужчины, а также 36-летняя женщина погибли на месте аварии.
Обновлено в 02:40
Политика

Путин подписал закон о запрете хостелов в жилых домах

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в многоквартирных домах.
Обновлено в 12:12
Политика

Чубайс задумался об уходе на пенсию

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что задумался об уходе на пенсию.
Обновлено вчера в 14:09
Футбол

Бывший тренер «Рубина» может возглавить «Челси»

Главный тренер «Уотфорда» Хави Грасия может возглавить «Челси».
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес

Алдонин вступил в спор с Фроловым из-за квартиры Началовой

Обновлено в 09:04
Музыка

Верка Сердючка поедет на «Евровидение»

Обновлено в 12:32
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин кардинально сменил имидж

Напомним, что юрист Элина Мазур заявляла, якобы Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская занимаются эскортом.
Обновлено в 08:00
Авто

Автомобили узбекского бренда Ravon начнут собирать в России

Ravon наладит производство своих автомобилей на автозаводе Derways в Черкесске.
Обновлено вчера в 13:52
Шоу-бизнес

Алле Пугачевой сегодня исполняется 70 лет

Артистке сегодня исполняется 70 лет. Впервые на сцену «примадонна» российской эстрады поднялась в пять лет.
Обновлено в 01:22
Футбол

Месси и Роналду целуются на обложке нового выпуска France Football

Одно из самых популярных футбольных изданий — France Football — в Twitter анонсировало выход нового выпуска своего еженедельного журнала, на обложке которого изображены целующиеся Лионель Мессии и Криштиану Роналду.
Обновлено в 10:19
Происшествия

Экс-полицейские осуждены по делу о пытках задержанных в Петербурге

Обновлено в 13:01
Единоборства

Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Авто

Mercedes-Benz Concept GLB дебютировал в Шанхае

Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Шанхае представила прототип нового кроссовера — модель Concept GLB.
Обновлено в 10:09
Шоу-бизнес

Мужа Ксении Бородиной прооперировали

На днях халатное отношение Курбана Омарова к собственному здоровью обернулось для него серьезными проблемами — муж Ксении Бородиной оказался в больнице.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес

Известный актер сбросил к юбилею 100 килограммов

Обновлено в 13:34
Хоккей

Умер бывший хоккеист Дмитрий Набоков

Обновлено в 13:18
Армия и оружие

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено в 06:50
Хоккей

Патрик Кейн едет на ЧМ-2019 и будет капитаном сборной США

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн будет капитаном сборной США на чемпионате мира по хоккею 2019 года, информирует официальный «твиттер» американской сборной.
Обновлено в 13:02
Политика

В новой церкви Украины заявили о переходе 500 общин УПЦ

Пресс-служба Православной церкви Украины заявила, что к новой церкви решили присоединиться более 500 общин канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
Обновлено в 12:36
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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