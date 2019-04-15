ПСЖ впервые с 2000 года пропустил пять голов в Лиге 1Soccer.ru 03:56

ПСЖ накануне крупно уступил "Лиллю" (1:5) в матче чемпионата Франции. Последний раз подобный проигрыш с ПСЖ в Лиге 1 случился в декабре 2000 года, когда парижане с аналогичным счетом "сгорели" "Седану".

ПСЖ впервые с 2000 года пропустил пять голов в Лиге 1

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