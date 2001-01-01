Футбол
«ПСЖ» вновь заинтересовался полузащитником «Наполи»Советский спорт 13:01
Добавим, что Аллан перешел в Наполи в июле 2015 года из Удинезе за 11,5 миллиона евро. С тех пор полузащитник провел за клуб из Неаполя 179 матчей и записал на свой счет 9 забитых мячей и 20 результативных передач. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 60 миллионов евро.
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