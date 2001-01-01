«ПСЖ» вновь заинтересовался полузащитником «Наполи»Советский спорт 13:01

Добавим, что Аллан перешел в Наполи в июле 2015 года из Удинезе за 11,5 миллиона евро. С тех пор полузащитник провел за клуб из Неаполя 179 матчей и записал на свой счет 9 забитых мячей и 20 результативных передач. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 60 миллионов евро.

Гаджеты Honor представил новые смартфоны Компания Honor представила два новых смартфона - модели Honor 20 и Honor 20 Pro, передает корреспондент ТАСС с презентации.

Общество Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского Золотые серьги Елены Зеленской тоже украинского бренда, создавались вручную по эскизу, разработанному специально для супруги шестого президента республики.

Хоккей Швеция — Россия 1:0 (1-й перерыв) Хоккеисты российской национальной команды прибыли на стадион имени Ондрея Непелы в Братиславе, где состоится заключительный матч группового этапа чемпионата мира со сборной Швеции.

Происшествия В МВД рассказали об упавшем уровне жизни полицейских Уровень жизни российских полицейских упал из-за инфляции и отсутствия индексации зарплат в 2012-2017 годы, констатировал во вторник замглавы ведомства Аркадий Гостев.

Энергетика ЛУКОЙЛ заявил об отсутствии интереса к Антипинскому НПЗ У ЛУКОЙЛа в настоящее время отсутствует интерес к Антипинскопу НПЗ, заявил вице-президент компании по нефте- и газопереработке Рустем Гималетдинов, сообщает корреспондент РБК.

Гаджеты На смартфонах Huawei перестанет обновляться ОС Android Материнская компания американской корпорации Google Alphabet Inc. отказалась от сотрудничества с китайской компанией Huawei из-за включения ее в черный список администрации США.

Политика США ввели санкции против трех российских организаций 14 мая стало известно, что сенат США рассмотрит законопроект о введении санкций против компаний, участвующих в реализации российских газопроводов, в том числе «Северного потока – 2». Под особое внимание американских парламентариев попали швейцарская компания Allseas и итальянская Saipem, которые занимаются прокладкой труб для газопровода.

Происшествия МВД России раскрыло обманувших 11 тысяч человек лжемедиков Сотрудники МВД России раскрыли группу лжемедиков, в результате действий которых в регионах страны пострадали более 11 тыс. граждан.

Энергетика Reuters заявило о провале плана по очистке «Дружбы» от грязной нефти План по удалению грязной нефти из трубопровода "Дружба" провален, теперь ожидаемое возобновление экспорта российской нефти в Польшу и Германию может задержаться, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Политика Зеленский может вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией Украинский президент Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией.

Наука Желание завести собаку может быть связано с генетикой Шведские ученые провели исследование и пришли к выводу, что стремление людей завести собаку на 50% обусловлено генетическими факторами.

Экономика Данные о доходах скрывают 24 млн россиян Согласно подсчетам «Известий», оставшиеся 24 млн россиян в трудоспособном возрасте либо не работают вовсе, либо получают зарплату «в конверте».

Политика Зеленский назначил Шефира первым помощником Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о назначении Сергея Шефира первым помощником.

Армия и оружие Опубликован первый спутниковый снимок беспилотника «Охотник» В Сети появился, вероятно, первый имеющийся в открытом доступе спутниковый снимок прототипа российского тяжелого беспилотника «Охотник».

Политика На Украину вернулся бывший глава СБУ времен Януковича Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) и вице-премьер-министр времен президентства Виктора Януковича Валерий Хорошковский вернулся на Украину.

Шоу-бизнес Жена Цекало Дарина Эрвин оголила грудь за работой Поклонники продюсера Александра Цекало теперь понимают, почему он так увлекся моделью и художницей Дариной Эрвин, которая в два раза его моложе.

Автоспорт Умер трёхкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда Знаменитый гонщик «Формулы-1» Ники Лауда скончался на 71-м году жизни. Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление его семьи.

Политика Владимир Зеленский во время инаугурации распустил Раду Новый украинский лидер Владимир Зеленский во время своей инаугурации заявил о досрочном роспуске Верховной рады Украины.

Происшествия Самолет из Нового Уренгоя прервал полет из-за неубранных шасси Борт авиакомпании "КрасАвиа" прервал сегодня полет из Нового Уренгоя в Уфу из-за технической неполадки.

Энергетика Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.

Шоу-бизнес Вдова Доренко показала последние фото журналиста перед смертью Вдова Сергея Доренко Юлия рассказала в Instagram о том, как прошел последний день журналиста, и поделилась фотографиями и видео с его участием, которые были сделаны незадолго до его смерти.

Общество Британские рестораны Джейми Оливера объявили о банкротстве Внешнее управление введено в 25 заведениях Известный британский повар, телеведущий и ресторатор Джейми Оливер объявил о банкротстве своих 25 ресторанов в Великобритании.