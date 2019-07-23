Футбол

«ПСЖ» включил Неймара в состав на предсезонный турЕвро-футбол.ру 11:02

"ПСЖ" на своём официальном сайте опубликовал состав команды на предсезонный тур, который состоится в Китае. В заявку включён нападающий Неймар, в услугах которого заинтересованы "Реал" и "Ювентус". Китайский тур парижского клуба продлится с 23 июля по 4 августа.
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«ПСЖ» включил Неймара в состав на предсезонный тур

Евро-футбол.ру11:02

Неймар включен в состав «ПСЖ» на предсезонный тур в Китае

Sports.ru11:17

Неймар вошел в состав «ПСЖ» на предсезонный тур по Китаю

ProstoProSport11:06

Неймар включен в состав «ПСЖ» на предсезонный тур по Китаю

Sport24.ru10:58

Неймар включен в состав ПСЖ на предсезонный тур

Soccer.ru10:54

Неймар включён в состав «ПСЖ» на предсезонный тур

Чемпионат10:46
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