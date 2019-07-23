Футбол
«ПСЖ» включил Неймара в состав на предсезонный турЕвро-футбол.ру 11:02
"ПСЖ" на своём официальном сайте опубликовал состав команды на предсезонный тур, который состоится в Китае. В заявку включён нападающий Неймар, в услугах которого заинтересованы "Реал" и "Ювентус". Китайский тур парижского клуба продлится с 23 июля по 4 августа.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 11:30, Вашингтон
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