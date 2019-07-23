"ПСЖ" на своём официальном сайте опубликовал состав команды на предсезонный тур, который состоится в Китае. В заявку включён нападающий Неймар, в услугах которого заинтересованы "Реал" и "Ювентус". Китайский тур парижского клуба продлится с 23 июля по 4 августа.

«ПСЖ» включил Неймара в состав на предсезонный тур

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