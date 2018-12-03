Футбол

«ПСЖ» ведёт переговоры с «Зенитом» по трансферу Паредеса
Нева Спорт
01:38

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Леандро Паредес попал в сферу интересов французского «Пари Сен-Жермен». Как сообщает Paris United, представители парижской команды уже начали вести переговоры с «Зенитом» по вопросам возможного трансфера.
Нева Спорт01:38

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«ПСЖ» готов зимой заплатить за Паредеса $ 25 млн

Sport24.ruвчера в 22:46

«ПСЖ» хочет приобрести футболиста «Зенита»

Газета.Ruвчера в 19:17

«ПСЖ» готов зимой купить Паредеса, «Зенит» не хочет отпускать до конца сезона

Чемпионатвчера в 18:59

«ПСЖ» нацелился на ведущего игрока «Зенита»

Евро-футбол.рувчера в 15:09

«ПСЖ» интересуется Паредесом. «Зенит» хочет сохранить игрока до конца сезона

Бомбардир.рувчера в 17:27

Новый претендент на Паредеса. «Зениту» дают 25 млн евро

Спорт день за днемвчера в 17:16

ПСЖ готов купить Паредеса 25 млн евро. «Зенит» не хочет его отпускать до конца сезона

Sports.ruвчера в 16:23
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 03:23, Ашберн
Футбол

«Зенит» сыграет с «Арсеналом» в белой форме

Петербургский «Зенит» и тульский «Арсенал» показали форму, в которой команды проведут матч 16-го тура РПЛ.
Обновлено в 03:15
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«Спартак» одержал победу над «Локомотивом»

Воскресным вечером московский футбольный клуб «Спартак» одержал победу над командой «Локомотив».
Обновлено в 03:01
Футбол

Стало известно расписание матчей сборной России в отборе на Евро-2020

Уже известно, что свою первую встречу команда Станислава Черчесова проведёт против Бельгии 21 марта на выезде, а завершится отборочный турнир матчем в Сан-Марино 19 ноября.
Обновлено в 03:21
Футбол

Неймар забил 30 голов в 32 матчах чемпионата Франции

Форвард ПСЖ Неймар забил гол в матче против "Бордо" в рамках очередного тура Лиги 1. Для бразильца это уже 30 мяч в 32 матчах чемпионата Франции.
Обновлено в 02:58
Футбол

«Спартак» подпишет контракт с защитником «Флуминенсе»

Московский «Спартак» подпишет контракт с защитником бразильского «Флуминенсе» Айртоном Лукасом. Об этом сообщает издание Globo Esporte.
Обновлено в 02:33
Футбол

Ундер может перейти из «Ромы» в «Арсенал»

По данным итальянских СМИ, скауты лондонского клуба наблюдали за игрой турецкого футболиста в матче "Ромы" с "Интером" (2:2) в 14-м туре Серии А. Сумма трансфера 21-летнего футболиста в "Арсенал" может составить приблизительно 56 миллионов евро.
Обновлено в 03:14
Футбол

«Севилья» сыграла вничью с «Алавесом»

«Севилья» поделила очки с «Алавесом» в матче 14-го тура чемпионата Испании.
Обновлено вчера в 16:51
Футбол

«Интер» сыграл вничью с «Ромой» и вышел на второе место в серии А

В матче 14-го тура чемпионата Италии Рома сыграла вничью с Интером 2:2.
Обновлено вчера в 22:45
Футбол

УЕФА создаст третий еврокубковый турнир

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен создать новый клубный турнир.
Обновлено в 03:06
Футбол

Юрген Клопп: «Извиняюсь за свой забег. Не хотел проявить неуважение»

Обновлено вчера в 18:40
Футбол

Игорь Акинфеев провёл «на ноль» 300-й матч в карьере

Как отмечает РИА Новости, вратарь армейцев — рекордсмен среди российских голкиперов по этому показателю.
Обновлено вчера в 20:09
Футбол

Унаи Эмери: «Не знаю, присутствовал ли Озил на матче с „Тоттенхэмом“»

Незадолго до матча «Арсенала» против «Тоттенхэма» в чемпионате Англии появилась информация, что Озил пропустит встречу из-за повреждения.
Обновлено в 02:55
Футбол

Эрнесто Вальверде: «Дембеле сыграл прекрасно»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после матча с «Вильярреалом» (2:0) в Ла Лиге отметил автора голевой передачи полузащитника Усмана Дембеле.
Обновлено в 01:55
Футбол

«Челси» может вернуть из аренды Абрахама в январе

«Челси» может вернуть из аренды нападающего Тэмми Абрахама в январе.
Обновлено в 01:06
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Андрей Ярмоленко: «„Вест Хэм“ должен побороться за еврокубки»

Думаю, что "Вест Хэм" должен побороться за еврокубки. "Вест Хэм" занимает 13-е место в чемпионате Англии, имея 15 очков в 13 матчах.
Обновлено в 02:45
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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