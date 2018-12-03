Футбол

«ПСЖ» ведёт переговоры с «Зенитом» по трансферу Паредеса
Нева Спорт
01:38

Как сообщает Paris United, представители парижской команды уже начали вести переговоры с «Зенитом» по вопросам возможного трансфера. «ПСЖ» хочет приобрести 24-летнего аргентинца зимой в ближайшее трансферное окно, однако не готов платить за него более 25 миллионов евро.
Нева Спорт01:38

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Источник: «ПСЖ» готов заплатить за Паредеса 25 миллионов евро

Спорт-Экспресс04:35

«ПСЖ» готов зимой заплатить за Паредеса $ 25 млн

Sport24.ruвчера в 22:46

«ПСЖ» хочет приобрести футболиста «Зенита»

Газета.Ruвчера в 19:17

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