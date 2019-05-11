Футбол

«ПСЖ» ведет переговоры о трансфере ДжекоSport24.ru 22:55

Форвард «Ромы» Эдин Джеко летом может перейти в «ПСЖ». Как сообщает France Football, парижский клуб уже начал переговоры с окружением 33-летним боснийца для обсуждения условий возможной сделки. Вариант с подписанием Джеко особенно нравится спортивному директору чемпионов Франции Антеро Энрике.
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ПСЖ хочет подписать Джеко

Soccer.ru15:53

«ПСЖ» интересуется Джеко

Спорт-Экспресс20:44

«ПСЖ» начал переговоры с Джеко

Чемпионат16:29

«ПСЖ» ведет переговоры о трансфере Джеко

Sport24.ru22:55

СМИ: «ПСЖ» провел переговоры с агентом Джеко

Матч ТВ15:43

СМИ: «ПСЖ» провел переговоры с агентом Джеко

Sportbox.RU15:43

Джеко может составить компанию Неймару в ПСЖ

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Происшествия

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Происшествия

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Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц «восстал из мертвых»

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