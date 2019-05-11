Футбол
«ПСЖ» ведет переговоры о трансфере ДжекоSport24.ru 22:55
Форвард «Ромы» Эдин Джеко летом может перейти в «ПСЖ». Как сообщает France Football, парижский клуб уже начал переговоры с окружением 33-летним боснийца для обсуждения условий возможной сделки. Вариант с подписанием Джеко особенно нравится спортивному директору чемпионов Франции Антеро Энрике.
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