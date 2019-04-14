Футбол
«ПСЖ» в меньшинстве потерпел разгромное поражение от «Лилля»Газета.Ru 16:58
"Пари Сен-Жермен" потерпел разгромное поражение от "Лилля" в матче 32-го тура чемпионата Франции, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Лилле, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Жонатан Бамба, Николя Пепе, Жозе Фонте и Габриэль.
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