Футбол

«ПСЖ» в меньшинстве потерпел разгромное поражение от «Лилля»Газета.Ru 16:58

"Пари Сен-Жермен" потерпел разгромное поражение от "Лилля" в матче 32-го тура чемпионата Франции, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Лилле, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Жонатан Бамба, Николя Пепе, Жозе Фонте и Габриэль.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«ПСЖ» в меньшинстве потерпел разгромное поражение от «Лилля»

Газета.Ru16:58

«ПСЖ» пропустил пять мячей впервые за 18 лет

Советский спорт17:51

«ПСЖ» нужно было не проиграть «Лиллю», чтобы оформить чемпионство. Они получили 1:5

Sports.ru17:10

«Этот судья забирает у нас все». Президент и игроки «ПСЖ» раскритиковали арбитра матча с «Лиллем»

Sport24.ru19:13

«ПСЖ» унизили в Лилле: наследник Азара отсрочил чемпионство Парижа

Спорт-Экспресс19:03

«Лилль» — «ПСЖ» — 5:1, 14 апреля 2019 года, обзор матча Лиги 1

Чемпионат17:33

«ПСЖ» пропустил 5 мячей от «Лилля», 2 гола Мбаппе не засчитали. Что произошло? Видео

Матч ТВ17:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 19:34, Ашберн
Шоу-бизнес

Гостелерадиофонд обнародовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой

Обновлено в 12:43
Футбол

Валерий Карпин: матч со «Спартаком» дался тяжело

Обновлено в 17:32
Общество

В Сингапуре начинаются испытания воздушного такси

Обновлено в 17:34
Происшествия

Милонова избили в Санкт-Петербурге

Обновлено в 03:56
Армия и оружие

Американский генерал обеспокоен тем, что НАТО не понимает Россию

России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
Обновлено в 16:37
Политика

Белый дом назвал шуткой слова Трампа о любви к Wikileaks

Президент США Дональд Трамп, публично говоря в ходе избирательной кампании 2016 года о своей любви к ресурсу Wikileaks, всего лишь шутил, заявила в воскресенье пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Обновлено в 16:48
Политика

Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено в 08:55
Автоспорт

Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»

Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес

Директор Юлии Началовой опубликовала закулисное видео с артисткой

Обновлено в 03:31
Происшествия

В Туве девять задержанных сбежали из изолятора

Обновлено в 05:31
Кино

Уже сегодня: на телеэкраны выходит финальный сезон «Игры престолов»

Обновлено в 07:15
Футбол

Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя

Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:38
Экономика

Россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛ

В правительстве могут обсудить возможность освободить россиян с низкими зарплатами от подоходного налога.
Обновлено в 19:15
Общество

Лауреат Нобелевской премии по медицине Пол Грингард скончался в США

Обновлено в 15:40
Политика

Билборд с Порошенко и надписью «конец» появился на Украине

На улице в украинском городе Черкассах появился билборд, на котором изображен затылок, напоминающий голову украинского лидера Петра Порошенко, с надписью "конец".
Обновлено в 17:50
Политика

Порошенко пообещал уважать выбор народа в случае победы Зеленского

Действующий президент приехал на стадион для дебатов с Владимиром Зеленским. Однако тот ранее говорил, что согласен на дискуссию 19 апреля.
Обновлено в 08:00
Наука

LIGO обнаружила еще одну гравитационную волну

Гравитационным антеннам компании LIGO удалось словить вторую волну колебаний пространства-времени. Событие получило индекс S190412m.
Обновлено в 16:58
Культура

Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»

Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено вчера в 08:21
Экономика

Суд в Москве рассмотрит иск управляющего двух НПФ к банку «Открытие» на 9,5 млрд руб

Арбитражный суд Москвы в понедельник проведет основные слушания по иску компании "Ай Кью Джи Управление Активами", управляющей пенсионными средствами двух НПФ — "Сафмар" и "Доверие", о взыскании более 9,5 миллиарда рублей с банка "ФК Открытие".
Обновлено в 17:51
Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под Тулой

Обновлено в 16:06
Важное за сутки

«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей

Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05
Культура

В Эрмитаж привезли «Святого Георгия» Паоло Уччелло

Обновлено вчера в 13:21
Наука

В мозге крыс нашли эмоциональные зеркальные нейроны

С помощью эксперимента, в ходе которого крысе причиняли боль с помощью лазера, а также показывали, как другую крысу бьют током, исследователи выделили в передней поясной коре (отделе, который в том числе отвечает за эмпатию) их головного мозга популяцию нейронов, которые активны как при ощущении боли, так и при наблюдении за тем, как ее испытывает кто-то другой.
Обновлено 12 апреля в 11:36
Армия и оружие

Видео перехвата атаки израильских ракет ПВО Сирии опубликовано в Сети

Отражение ракетного удара по провинции Хама силами сирийской ПВО попало на видео.
Обновлено вчера в 00:54
Общество

Более 1000 рейсов отменили в аэропортах Чикаго из-за снежной бури

В чикагских аэропортах O'Hare и Midway отменили более 1000 рейсов из-за обрушившейся на город снежной бури.
Обновлено в 17:53
Кино

Видео: фанаты слили в сеть первый трейлер сериала «Мандалорец»

В сеть утекло видео, которое создатели сериала «Мандалорец» показали на мероприятии Star Wars Celebration, проходящем сейчас в Чикаго (штат Иллинойс, США).
Обновлено в 14:57
Экономика

Страховым спорам назначили цену

По оценке Игоря Юргенса, финомбудсмену придется рассматривать до 300 тыс. страховых споров по ОСАГО в год.
Обновлено в 19:08
Общество

В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал порталу Ura.ru, кому могут быть положены дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа.
Обновлено в 12:10
Армия и оружие

В ДНР рассказали о перестрелке между ВСУ и бойцами «Правого сектора»

Как сообщил глава пресс-службы Народной милиции Даниил Безсонов, бойцы «Правого сектора» самовольно заняли в Авдеевке гостинично-развлекательный комплекс «Царская охота» без согласования с командованием ВСУ.
Обновлено в 13:48
Наука

Специалисты рассказали, насколько полезен сыр

Группа канадских ученых провела исследование, в ходе которого определила, насколько полезен сыр.
Обновлено вчера в 10:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное