Футбол
«ПСЖ» в гостях разгромил «Дижон»Sportbox.RU 15:57
«ПСЖ» в гостях разгромил «Дижон» в матче 18-го тура чемпионата Франции. В составе гостей голами отметились Маркиньос, Килиан Мбаппе, Анхель Ди Мария и Эрик Чупо-Мотинг.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 16:09, Ашберн
Политика
Британский парламент повторно отверг проект соглашения с ЕС о Brexit
Ранее Мэй пообещала, что в случае, если депутаты отвергнут сделку, что и произошло, то уже 13 марта они смогут проголосовать по вопросу о возможности выхода страны из ЕС без сделки с Брюсселем.
Обновлено в 15:23
Происшествия
В ЕС полностью запретили полёты Boeing 737 MAX
Ранее EASA рекомендовало прекратить полёты Boeing 737 MAX 8 после крушения лайнеров этого типа в Индонезии и Эфиопии.
Обновлено в 13:41
Технологии
«Яндекс» купил сервис вопросов и ответов TheQuestion
Интернет-компания «Яндекс» приобрела сервис вопросов и ответов TheQuestion, сообщил «Ведомостям» представитель поисковика.
Обновлено в 13:00
Политика
Путин встретился с президентом Курчатовского института
Президент России Владимир Путин встретился во вторник, 12 марта, с главой Курчатовского института Михаилом Ковальчуком.
Обновлено в 14:54
Экономика
Bloomberg: Crispian Investments Абрамовича продает 1,25% «Норникеля»
Crispian Investments бизнесменов Романа Абрамовича и Александра Абрамова продает 1,25% "Норникеля" через ускоренный сбор заявок.
Обновлено в 13:19
Политика
Либертарианскую партию России обвинили в нарушении свободы слова
Либертарианская партия нарушила право на получение достоверной информации, не допустив журналистов RT и Ruptly на митинг против «изоляции интернета», заявила адвокат Мария Ярмуш 12 марта в интервью RT.
Обновлено в 15:53
Политика
МИД предупредил россиян из Армении о рисках поездок в Азербайджан
Россияне с армянскими корнями могут испытывать проблемы при поездках в Азербайджан "под предлогом неурегулированности нагорно-карабахского конфликта", говорится в распространенном комментарии МИД РФ.
Обновлено в 14:55
Происшествия
Спасенная из захламленной квартиры девочка-маугли начала говорить
Во вторник, 12 марта, главный врач Детской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов рассказал о состоянии девочки-маугли, спасенной из захламленной квартиры в Москве.
Обновлено в 11:01
Политика
FT: бизнесмены США намерены бойкотировать ПМЭФ из-за ареста Калви
Ряд американских бизнесменов и официальных лиц не приедут на Петербургский экономический форум (ПМЭФ), если основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви будет находиться под стражей.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Лайнер Turkish Airlines экстренно сел в Софии
Самолет Airbus A321 турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Брюсселя в Стамбул, совершил экстренную посадку в аэропорту Софии.
Обновлено в 14:44
Происшествия
Драка курьеров доставки еды в центре Москвы попала на видео
Очевидцы сняли на видео драку, произошедшую в центре столицы между курьерами двух сервисов доставки еды.
Обновлено в 15:44
Шоу-бизнес
Скончался бывший муж Лолиты Милявской
Умер бывший гражданский муж певицы Лолиты Милявской — бизнесмен Арнольд Спиваковский.
Обновлено в 11:56
Политика
Зеленский назвал слова Тимошенко «лаем из соседнего села»
Обновлено в 14:25
Политика
В «Единой России» рекомендовали исключить Набиева из партии
Комиссия по этике политической партии «Единая Россия» (ЕР) рекомендовала исключить из своих рядов депутата Волгоградской областной думы Гасана Набиева, допустившего оскорбительные высказывания в адрес пенсионеров.
Обновлено в 13:20
Общество
Капитан арестованного в Стамбуле судна пригрозил перекрыть Босфор
Капитан корабля Бахман Багиров пригрозил перекрыть Босфор, если судовладелец не рассчитается с моряками по зарплате.
Обновлено в 15:32
Футбол
Ювентус — Атлетико 0:0 (1-й тайм)
Обновлено в 15:44
Авто
Infiniti покидает рынок Западной Европы
Бренд Infiniti объявил о крупном плане реструктуризации, который включает полный выход марки из Западной Европы в самом начале 2020 года.
Обновлено в 14:22
Экономика
Проект закона о доплатах к пенсиям рассмотрят в Госдуме
Сегодня на заседании Госдумы планируют рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект о доплатах к пенсиям, которые не достигают регионального прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
Ввозившую самолеты мимо таможни ОПГ раскрыли в московском аэропорту
На территории аэропорта «Домодедово» выявлена организованная преступная группировка (ОПГ), члены которой, как считает следствие, уходили от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере при покровительстве местных правоохранительных органов.
Обновлено в 07:56
Транспорт
Глава ГИБДД поддержал введение штрафов за превышение скорости на 10 км/ч
В ГИБДД выступили в поддержку снижения с 20 до 10 км/ч порога превышения скорости автомобиля, за который может быть выписан штраф.
Обновлено в 08:34
Общество
Минздрав внес в правительство антитабачную концепцию
Замминистра здравоохранения Олег Салагай рассказал, что министерство внесло на рассмотрение правительства антитабачную концепцию.
Обновлено в 04:28
Спорт
Эберг победила в индивидуальной гонке на домашнем чемпионате мира
Шведка Ханна Эберг завоевала золото в индивидуальной гонке на 15 километров на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
Обновлено в 12:18
Происшествия
«Похоронивший» Путина в Набережных Челнах арестован на 28 суток
Городской суд Набережных Челнов арестовал «похоронившего» президента России Владимира Путина активиста.
Обновлено в 06:17
Общество
Глава Петербурга потребовал отложить запрет на хостелы в жилых домах
Предприниматели Санкт-Петербурга обеспокоены принятым Госдумой законом, запрещающим размещать хостелы в многоквартирных домах, сказал врио главы города Александр Беглов главе Совета Федерации Валентине Матвиенко, сообщила пресс-служба администрации Петербурга.
Обновлено в 14:31
Политика
Европарламент призвал остановить «Северный поток — 2»
Европарламент проголосовал за резолюцию о политических отношениях Брюсселя и Москвы, в которой содержится предложение остановить "Северный поток — 2".
Обновлено в 08:42
Происшествия
В Якутске учитель физкультуры полгода насиловал 13-летнюю школьницу
Фото: из открытых источников СУ СК России по Республике Саха (Якутия) закончено расследование уголовного дела против учителя физкультуры в совершении двадцати девяти преступлений по п. «а» ч.3, «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, пятнадцати преступлений по п. «а» ч. 3 и п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ и ст. 156 УК РФ.
Обновлено в 12:46
Экономика
«Ростелеком» консолидирует 100% Tele2
"Ростелеком", владеющий 45% Tele2, договорился с ВТБ и другими акционерами о консолидации 100% оператора, сообщил журналистам глава "Ростелекома" Михаил Осеевский.
Обновлено в 09:22
Политика
Венесуэла дала американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну
Все американские дипломаты должны покинуть Венесуэлу в течение 72 часов, написал в Twitter министр иностранных дел латиноамериканской страны Хорхе Арреаса.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Арашукова временно отстранили от должности сенатора
В пресс-службе Совета Федерации позднее сообщили о поступлении копии постановления Басманного суда о том, что Арашуков временно отстранен от должности сенатора, передает «РИА Новости».
Обновлено в 10:32