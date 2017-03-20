Футбол
«ПСЖ» в гостях проиграл «Нанту»Газета.Ru 15:21
Встреча завершилась со счетом 3:2. В предыдущем туре парижане были разгромлены "Лиллем" - 1:5. "ПСЖ" с 81 баллом лидирует в таблице французской Лиги 1. "Нант" же набрал 37 очков и поднялся на 14-ю позицию.
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