«ПСЖ» в гостях проиграл «Нанту»Газета.Ru 15:21

Встреча завершилась со счетом 3:2. В предыдущем туре парижане были разгромлены "Лиллем" - 1:5. "ПСЖ" с 81 баллом лидирует в таблице французской Лиги 1. "Нант" же набрал 37 очков и поднялся на 14-ю позицию.

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Политика «Ъ» узнал о визите советника Трампа в Москву Фиона Хилл, которая является советником президента США Дональда Трампа по России, посетила Москву. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Политика «Коммерсантъ» узнал о возможном уходе Матвиенко из Совфеда Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в мае обсудит с президентом России Владимиром Путиным возможность ухода из верхней палаты парламента, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в госструктурах.

Шоу-бизнес Алла Пугачева выступит в Кремлевском дворце в честь юбилея Концерт станет официальной частью торжеств в честь юбилея певицы, сообщили в пресс-службе ГКД. Пугачева 15 апреля отметила 70-летие.

Происшествия Число жертв ДТП с автобусом на Мадейре возросло до 29 Число жертв ДТП с туристическим автобусом на Мадейре возросло до 29, сообщает Observador со ссылкой на власти.

Интернет В работе сервисов Google произошел сбой Проблемы в работе Google и Gmail наблюдаются в среду в ряде стран.

Политика В МИД Иордании сообщили о планах провести встречу с Россией и США по «Эр-Рукбану» Глава МИД Иордании Айман ас-Сафади сообщил в интервью газете «Известия», что в ближайшее время планируется провести встречу России, Иордании и США по сирийскому лагерю «Эр-Рукбан».

Технологии В России разработали высокоэффективный магнитный холодильник Российские инженеры разработали холодильник нового поколения, в котором рабочим телом является не жидкость, переходящая в газ, а магнитный металл, что повышает энергоэффективность на 30-40%, сообщили РИА Новости в пресс-службе МИСиС.

Экономика Медведев назвал разумной идею объединения полисов ОСАГО и каско Премьер Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме, назвал интересной и разумной идею включить в полис каско риски по ОСАГО без увеличения стоимости полиса добровольного страхования.

Гаджеты Складные Galaxy Fold начали ломаться еще до выхода Журналисты и блогеры, которые тестировали складной смартфон Samsung Galaxy Fold, пожаловались в соцсетях, что он начал ломаться с первых же дней использования.

Авто Toyota представила кроссовер Highlander нового поколения Компания Toyota представила на автосалоне в Нью-Йорке внедорожник Toyota Highlander четвертого поколения.

Происшествия Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали Российский писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе в среду, 17 апреля. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.

Экономика ЦБ передал Вокбанк в Фонд консолидации банковского сектора Банк России возложил функции временной администрации в отношении Волго-Окского коммерческого банка (Вокбанк) на управляющую компанию "Фонд консолидации банковского сектора".

Политика На Украине рассказали о стыде из-за Петра Порошенко Депутат Верховной рады Украины от партии "Батькивщина" Александра Кужель раскритиковала Петра Порошенко и заявила, что ей стыдно за институт президентства в его лице.

Здоровье В Депздраве назвали безопасное количество кофе для организма Стародубова рассказала, что в одной чашке эспрессо может содержаться до 80 миллиграмм кофеина, в растворимом кофе – до 75 миллиграмм, а классическом капучино – 40–80 миллиграмм.

Шоу-бизнес Телеведущая Анастасия Трегубова в четвертый раз стала мамой Известная ведущая Первого канала Анастасия Трегубова стала мамой в четвертый раз. Радостное событие произошло 17 апреля в 14.30.

Игры NetherRealm впервые показала Mortal Kombat 11 на Nintendo Switch WB Games и NetherRealm за несколько дней до глобального релиза Mortal Kombat 11 наконец-то показали версию файтинга для Nintendo Switch.

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Политика Отрыв Зеленского от Порошенко только растет По данным свежего исследования, которое проводилось с девятого по 14 апреля, за Зеленского сейчас готовы проголосовать 72,2% респондентов, которые уже точно определились со своим выбором, тогда как Порошенко может рассчитывать лишь на 25,4% среди опрошенных избирателей.

Шоу-бизнес Пелагея впервые показала лицо двухлетней дочери Звездные родители свою девочку предпочитают не показывать в личных блогах. Но сегодня Пелагея сделала исключение.

Игры В бесплатной Assassin’s Creed Unity каждый может посетить Нотр-Дам Неизвестно, понадобится ли правительству Франции модель собора Нотр-Дам из Assassin's Creed Unity, но Ubisoft в любом случае поможет с восстановлением собора: она пожертвует на реставрацию 500 тыс. евро.

Общество На eBay выставили на продажу тлеющие угли из Нотр-Дама На торговой площадке eBay разместили объявление о продаже углей с пожара в Нотр-Даме, пишет в среду Daily Mail.

Здоровье Австралийка похудела на 76 кг, чтобы бегать за сыном Жительница Австралии Белинда Броди похудела на 76 килограммов, чтобы иметь возможность бегать за маленьким сыном.

Происшествия Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.