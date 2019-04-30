Футбол
«ПСЖ» в гостях проиграл «Монпелье»ProstoProSport 14:51
Футболисты «Монпелье» в домашнем матче 34-го тура чемпионата Франции переиграли «ПСЖ», новоиспеченного победителя турнира. Встреча, прошедшая во вторник в Монпелье на стадионе «Стад де ла Моссон», завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В их составе по мячу забили Анди Делорт и Сулейман Камара.
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