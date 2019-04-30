Футбол

«ПСЖ» в гостях проиграл «Монпелье»ProstoProSport 14:51

Футболисты «Монпелье» в домашнем матче 34-го тура чемпионата Франции переиграли «ПСЖ», новоиспеченного победителя турнира. Встреча, прошедшая во вторник в Монпелье на стадионе «Стад де ла Моссон», завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В их составе по мячу забили Анди Делорт и Сулейман Камара.
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«ПСЖ» проиграл «Монпелье» в чемпионате Франции

Sport24.ru15:19

«ПСЖ» дважды вел в счете, но проиграл «Монпелье»

Спорт-Экспресс14:57

Онлайн трансляция матча «Монпелье» - ПСЖ

Все про Спорт ру12:30

«ПСЖ» проиграл «Монпелье» в гостевом матче Лиги 1

Чемпионат14:52

Паредес помог «Монпелье» сотворить камбэк в матче с «ПСЖ»

Евро-футбол.ру14:54

«Монпелье» обыграл «ПСЖ», команды обменялись автоголами

Матч ТВ14:53

«Монпелье» одержал волевую победу над «ПСЖ»

Советский спорт14:54
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В Петербурге эвакуируют «Ленты» и «Макдоналдсы»

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Обновлено вчера в 02:53
Общество

Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»

По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.
Обновлено в 12:44
Происшествия

Повредившего картину Репина вандала приговорили к 2,5 годам колонии

Обновлено в 05:46
Театры

Спектакли Виктора Сухорукова отменены из-за болезни актера

Поклонники актера выражают искренние надежды, что с актером ничего серьезного не случилось. Напомним, что Сухорукову 67 лет.
Обновлено в 16:12
Армия и оружие

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Общество

Гороскоп на 1 мая: Близнецам обещают бурный роман, а Козерогу пора изменить романтические пристрастия

Звезды обещают бурный роман или прибавление в семье.
Обновлено в 09:44
Спорт

WADA получило более 2 тыс. образцов из московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило допинг-пробы из московской лаборатории, говорится в сообщении на сайте WADA.
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Действительно, описанные изменения налоговой системы с 2020 года могут привести к дополнительным финансовым проблемам в сфере малого бизнеса, следствием чего станет закрытие части маленьких магазинов и аптек, то есть и высвобождение работников.
Обновлено вчера в 07:12
Общество

Нарухито стал новым императором Японии

Японский наследный принц Нарухито вступил в полномочия императора страны.
Обновлено в 11:00
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Вдове Дмитрия Марьянова стало плохо после встречи с Ириной Лобачевой

Уже после съемок передачи Ксения поделилась со своими подписчиками, что в студии ей стало плохо.
Обновлено в 09:06
Энергетика

Белоруссия полностью остановила прием российской нефти

Во вторник Минск полностью остановил прием российской нефти, сообщил Sputnik Беларусь первый заместитель генерального директора ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.
Обновлено в 07:42
Армия и оружие

США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии

Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено в 14:32
Экономика

«Русал» в первом квартале сократил выпуск алюминия до 928 тыс. тонн

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Единоборства

Нурмагомедов завершит карьеру после трех ближайших боев

Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов проведет еще три боя и завершит карьеру.
Обновлено в 15:28
Армия и оружие

Россия утратила лидерство по военным расходам

Лидерами рейтинга стали США и Китай (649 и 250 млрд долларов соответственно). За ними в списке — Саудовская Аравия, Индия и Франция.
Обновлено 28 апреля в 21:22
Политика

Зеленский встретился с главой канонической УПЦ митрополитом Онуфрием

Митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрий во время встречи с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским пожелал ему Божьего благословения на ответственном пути, собеседники обсудили также религиозную ситуацию в стране.
Обновлено в 13:30
Происшествия

Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор

Участница конкурса красоты "Мисс Франция" Морган Роллан попала под колеса трактора и погибла. Об этом сообщает газета Le Dauphiné libéré.
Обновлено в 11:40
Происшествия

Архангельскому активисту грозит уголовное дело за митинг 7 апреля

30 апреля в Архангельске задержан первый активист в рамках уголовного дела о несанкционированном митинге, который проходил 7 апреля.
Обновлено в 11:21
Политика

Зеленский вновь извинился перед Кадыровым

Обновлено в 14:06
Гаджеты

Смартфон Energizer с гигантской батареей оказался никому не нужен

Смартфон Energizer Power Max P18K Pop с треском провалил свою миссию.
Обновлено в 13:56
Культура

Владелец прав на «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью Алсу

Ситуацию среди прочих прокомментировал также бессменный ведущий проекта Дмитрий Нагиев, назвавший "мифом" версию, по которой Микелла победила в конкурсе благодаря поддержке звезд шоу-бизнеса, якобы активно призывавших голосовать за юную артистку в соцсетях.
Обновлено в 14:23
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Цукерберг показал новый дизайн Facebook

Основатель Facebook Марк Цукерберг на конференции разработчиков F8 представил новый дизайн социальной сети.
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Общество

Владивосток поздравил Севастополь с 75-летием освобождения от фашистов

Более 400 жителей Владивостока провели флэшмоб, посвященный Севастополю, который отмечает 75-летие со дня освобождения от фашистских захватчиков.
Обновлено в 14:52
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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