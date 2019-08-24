Футбол
«ПСЖ» установил рекорд чемпионатов ФранцииЕвро-футбол.ру 17:21
«ПСЖ» разгромил «Тулузу» (4:0) в матче третьего тура Лиги 1, а также стал автором рекорда турнира. Сегодняшний поединок стал для парижан 41-м кряду, в котором они забили минимум один гол. Это новый рекорд чемпионата Франции.
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