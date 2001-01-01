Футбол
«ПСЖ» установил исторический рекорд чемпионата ФранцииMetaratings 04:23
В матче заключительного тура чемпионата Франции "ПСЖ" проиграл "Реймсу" (1:3). Однако это поражение не помешало парижанам установить исторический рекорд Лиги 1. Как сообщает Squawka, "ПСЖ" стал первой командой в истории турнира, которой удалось забить во всех 38 играх чемпионата Франции.
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Мбаппе в 20 лет стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции, забив 33 гола в 29 матчах
Sports.ruвчера в 18:20
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