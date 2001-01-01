Футбол

«ПСЖ» установил исторический рекорд чемпионата ФранцииMetaratings 04:23

В матче заключительного тура чемпионата Франции "ПСЖ" проиграл "Реймсу" (1:3). Однако это поражение не помешало парижанам установить исторический рекорд Лиги 1. Как сообщает Squawka, "ПСЖ" стал первой командой в истории турнира, которой удалось забить во всех 38 играх чемпионата Франции.
Читать в источнике

Подробнее о событии

20-летний Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции

Матч ТВвчера в 18:27

Мбаппе - лучший бомбардир чемпионата Франции, Саванье - ассистент

Спорт-Экспрессвчера в 17:58

«ПСЖ» завершил сезон поражением, уступив «Реймсу»

Евро-футбол.рувчера в 17:19

«ПСЖ» стал первой командой, забивавшей во всех 38 играх чемпионата Франции

Чемпионатвчера в 17:40

Мбаппе в 20 лет стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции, забив 33 гола в 29 матчах

Sports.ruвчера в 18:20

«ПСЖ» первым в истории забил во всех матчах чемпионата

Советский спортвчера в 17:37

«Реймс» – «ПСЖ»: прогноз на матч 38-го тура Лиги 1

ODDS.ru23 мая в 17:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 05:32, Ашберн
Армия и оружие

В Средиземном море мальтийские военные спасли более 200 мигрантов

Вооружённые силы Мальты спасли 216 мигрантов в ходе двух отдельных спасательных операций в Средиземном море поздно вечером в пятницу, сообщает газета Times of Malta.
Обновлено в 05:11
Хоккей

Соперником сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею станет Финляндия

Обновлено вчера в 09:08
Происшествия

В Севастополе сгорел дельфинарий

По словам источника РИА Новости в спасательной службе, помимо крыши, сгорела часть инфраструктуры дельфинария.
Обновлено в 04:07
Авто

Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа

Более подробно о новинке сообщалось ранее, а теперь в пресс-службе компании заявили, что первую партию кроссоверов Renault Arkana распродали за три часа.
Обновлено вчера в 07:58
Футбол

Жирков: Дзюба шутил, что я выеду на поле в инвалидной коляске

Обновлено в 03:42
Общество

Опасность «грязной» российской нефти назвали в Германии

Специалист отметил, что месячный простой "грязной" нефти еще нельзя назвать критическим сроком.
Обновлено в 04:58
Политика

Путин в День Африки заверил лидеров стран континента в поддержке

Президент России Владимир Путин заверил лидеров и глав правительств африканских стран во всемерной поддержке их усилий по урегулированию конфликтов и кризисов, а также борьбе с терроризмом и экстремизмом.
Обновлено в 04:13
Политика

Петиция за отставку главы АП Украины набрала нужные голоса

Петиция об отставке главы администрации президента Украины Андрея Богдана набрала необходимое число голосов.
Обновлено в 04:53
Авто

Названы самые устойчивые и чувствительные к коррозии автомобили

Обновлено вчера в 12:32
Футбол

«Рубин» рассматривает пять кандидатов на замену Бердыева

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев может покинуть команду. На случай его ухода казанцы рассматривают несколько кандидатур на замену.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Десять альпинистов погибли на Эвересте за неделю

С началом весеннего альпинистского сезона на Эвересте погибли 10 человек.
Обновлено в 05:06
Музыка

Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 17:38
Политика

Международный трибунал по морскому праву ООН примет решение по инциденту в Керченском проливе

Обновлено 11:17 В ходе рассмотрения обращения Украины российский МИД заявил, что "Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента".
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

Директор школы во Владивостоке уволилась после скандала на выпускном

Обновлено вчера в 04:32
Музыка

Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни

Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни.
Обновлено вчера в 08:04
Политика

Украина признала зависимость от торговли с Россией

Украина на сегодняшний день не может прекратить экономические отношения с Россией, заявил представитель украинского лидера в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес

Леру Кудрявцеву обвинили в политическом кризисе в Австрии

Российскую телеведущую Леру Кудрявцеву обвинили в причастности к скандалу вокруг предполагаемого подкупа вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено вчера в 21:53
Происшествия

В Таганроге загорелся кожевенный завод

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, возгорание произошло на территории действующего кожевенного завода.
Обновлено в 04:38
Музыка

Брянский академический хор завоевал награды на международном фестивале

Две награды высшего достоинства в номинациях «Смешанный хор» и «Вокальный ансамбль» конкурса «Магутны Божа» достались брянскому ансамблю.
Обновлено вчера в 14:20
Кино

Балагов получил приз Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда»

Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля за фильм "Дылда".
Обновлено вчера в 16:43
Кино

Появился первый трейлер нового «Терминатора»

Компания 20th Century Fox представила первый трейлер нового фильма во вселенной терминатора — «Терминатор: Тёмные судьбы».
Обновлено 23 мая в 09:29
Шоу-бизнес

Шестилетний сын Рудковской отказывается фотографироваться без гонорара

Недавно сын Яны Рудковской продемонстрировал характер. Гном Гномыч отказался позировать фотографу на мероприятии без гонорара.
Обновлено вчера в 14:05
Общество

Умер лауреат Нобелевской премии по физике Марри Гелл-Манн

Выдающийся американский физик, лауреат Нобелевской премии Марри Гелл-Манн скончался на 90-м году жизни, сообщил Институт Санта-Фе.
Обновлено вчера в 18:53
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет

В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Политика

Пушков прокомментировал слова главы Генштаба Украины о Крыме

Начальник украинского Гештаба признал, что киевские власти не занимались развитием Крыма в течение 20 с лишним лет его нахождения в составе независимой Украины, считает сенатор Алексей Пушков.
Обновлено в 04:31
Общество

Реновация повысит рыночную стоимость жилья участников программы

Обновлено в 03:00
Общество

Госдума ужесточила правила прохождения техосмотра

Накануне Госдума в третьем и окончательном чтении приняла законопроект о фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 01:46
Происшествия

Самолет упал в океан у берегов Флориды

Обновлено в 02:41
Происшествия

Задержанный с 12 миллиардами полковник ФСБ стал молиться в СИЗО

В СИЗО «Лефортово» стал молиться начальник банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Кирилл Черкалин.
Обновлено в 04:29
Общество

Мединский отказался комментировать пентхаус жены за 200 млн рублей

Министр культуры РФ Владимир Мединский, находящийся с визитом в Новосибирске, отказался комментировать информацию Фонда борьбы с коррупцией о дорогой квартире его жены.
Обновлено вчера в 06:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Килиан Мбаппе
Французский футболист
Французский футболист камерунского происхождения, нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной Франции. Признаётся одним из лучших молодых игроков мира. Победитель чемпионата мира 2018 года. Лучший молодой игрок чемпионата мира 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное