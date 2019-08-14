Ранее сообщалось, что «Реал» лидирует в борьбе за Неймара, так как «ПСЖ» не хочет продавать футболиста в «Барселону» из-за плохих отношений с каталонским клубом. Напомним, Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.

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«ПСЖ» требует у «Барселоны» за Неймара € 100 млн и двух игроков

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