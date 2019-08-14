Футбол
«ПСЖ» требует у «Барселоны» за Неймара € 100 млн и двух игроковЧемпионат 11:25
Ранее сообщалось, что «Реал» лидирует в борьбе за Неймара, так как «ПСЖ» не хочет продавать футболиста в «Барселону» из-за плохих отношений с каталонским клубом. Напомним, Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.
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Интернет
В «Антивирусе Касперского» была обнаружена уязвимость
Уязвимость обнаружил редактор немецкого компьютерного журнала c’t Рональд Айкенберг.
Обновлено в 16:19
Армия и оружие
В Южной Корее заявили о пуске КНДР неопознанных снарядов
Военные Южной Кореи сообщили, что Северная Корея произвела пуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.
Обновлено в 20:03
Армия и оружие
КНДР отказывается от дальнейших переговоров с Южной Кореей
Руководство КНДР не намерено продолжать какие-либо переговоры с южнокорейской стороной, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Обновлено в 20:10
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38
Общество
Непал ужесточит правила для покорителей Эвереста
Обновлено в 13:03
Происшествия
Камчатская больница выплатит пациенту 1,4 млн рублей за сломанную руку
Камчатская краевая больница выплатит пациенту 1,4 млн рублей за сломанную при операции руку, сообщили в пресс-службе Камчатского суда.
Обновлено в 19:24
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о Курильских островах
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова пояснила слова главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова по поводу Курильских островов.
Обновлено в 16:54
Общество
Умер профессор, географ Юрий Симонов
В 96 лет умер профессор МГУ, доктор географических наук, создатель школы геоморфологии Юрий Симонов.
Обновлено в 11:39
Политика
Трамп призвал строить в США больше психбольниц
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США нужно больше специальных учреждений для психически больных на фоне массовых стрельб.
Обновлено в 19:14
Футбол
Игроки «Спартака» надели футболки в память о погибшем фанате Бахыте
По завершении ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со швейцарским «Туном» игроки «Спартака» подошли к фанатской трибуне в футболках с изображением погибшего фаната Алексея Васюка.
Обновлено в 14:54
Наука
Ученые разработали Кубик Рубика для хранения данных
Ученые из США и Китая создали Кубик Рубика, предназначенный для хранения разного рода информации.
Обновлено 13 августа в 11:12
Технологии
«Умный контроль» сбора и вывоза отходов создадут в Подмосковье
В пресс-службе сообщили, что всего в Подмосковье уже 100 контейнеров для "сухих" отходов с датчиками уровня наполнения, они установлены, в том числе, в Рузе и Красногорске.
Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову засняли во время поцелуя с Олегом Майами
В Сети появилось видео, на котором запечатлен страстный поцелуй Ольги Бузовой с Олегом Майами.
Обновлено в 12:03
Экономика
Передел рынка краба может стоить бизнесу свыше 150 млрд рублей
Стоимость квот на крабовых аукционах может существенно вырасти – в правительство внесены документы, меняющие формулу расчета начальной стоимости лота, рассказали сотрудники нескольких рыбопромышленных компаний и подтвердил федеральный чиновник.
Обновлено в 17:38
Происшествия
Волк напал на спящую в палатке семью
Обновлено в 19:32
Политика
В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:32
Политика
В Госдуме пояснили инициативу о запрете на старые автомобили
Заместитель председателя комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Альфия Когогина пояснила, что этот вопрос обсуждался в конце июня на круглом столе в контексте национального проекта "Экология", речь шла о проблеме чистого воздуха.
Обновлено вчера в 07:50
Общество
В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными
Всего в России выпущено более 60 млн транспортных карт в 75 городах, половина из них работают по модели электронного кошелька, пояснил РБК Дмитрий Пьянковский, гендиректор компании «Технезис» — разработчика программного обеспечения и методики управления транспортными предприятиями.
Обновлено в 17:00
Здоровье
Для спасения Полины Мишиной не хватает 701 717 руб
Если вы решили спасти Полину Мишину, пусть вас не смущает цена спасения.
Обновлено в 18:50
Футбол
АЗ разгромил «Мариуполь» в ответном матче квалификации Лиги Европы
В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы голландский АЗ дома разгромил со счетом 4:0 украинский «Мариуполь».
Обновлено в 16:24
Происшествия
В результате горного обвала в Китае погибли четыре человека
Во время горного обвала в уезде Чэнкоу в Китае погибли четыре человека. Еще трое числятся без вести пропавшими.
Обновлено в 00:03
Футбол
«Спартак» сыграет с «Брагой» в плей-офф квалификации Лиги Европы
Встреча прошла на стадионе AXA - Мунисипал-ди-Брага в Португалии и завершилась со счетом 3:1. В составе Браги голами отметились Жоау Палинья (19-я минута), Андре Орта (41) и Паулинью (67, пен).
Обновлено в 16:38
Музыка
Элджей выпустил совместный с Эрой Истрефи клип «Sayonara детка»
Хип-хоп-исполнитель Элджей (Алексей Узенюк) выпустил клип «Sayonara детка». Композиция записана совестно с Эрой Истрефи.
Обновлено в 11:42
Здоровье
В Минздраве предложили провести «пилот» по введению четырёхдневки
Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян в беседе с News.ru предложил провести пилотный проект по переходу на четырёхдневную рабочую неделю.
Обновлено в 03:40
Здоровье
Минздрав заявил о росте числа жителей России с синдромом Дауна
По сообщениям РИА Новости со ссылкой на сведения статистического отчета министерства здравоохранения РФ за 2018 год, на 100 тыс. населения приходится почти 13 тыс. зарегистрированных в медицинских учреждениях жителей страны с синдромом Дауна.
Обновлено вчера в 22:48
Экономика
В Латвии приостановили работу одного из крупнейших банков
Работа банка PNB Banka в Латвии (прежнее название – Norvik Banka) приостановлена, говорится в сообщении комиссии рынка финансов и капитала (FKTK), которая регламентирует работу банков в стране.
Обновлено в 15:52
Путешествия
Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено»
Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Обновлено в 04:12
Наука
В Новой Зеландии обнаружены останки гигантского пингвина
В Новой Зеландии ученые нашли останки древнего пингвина, рост которого был примерно с человека.
Обновлено в 03:25
Футбол
«Пюник» Тарханова разгромно проиграл «Вулверхэмптону» и вылетел из ЛЕ
Армянский футбольный клуб «Пюник», возглавляемый российским специалистом Александром Тархановым, потерпел разгромное поражение от английского «Вулверхэмптон Уондерерс» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.
Обновлено в 16:58