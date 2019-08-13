Футбол
«ПСЖ» требует у «Барселоны» 250 млн евро за НеймараSport24.ru 09:25
Парижане хотят продать бразильца в любой клуб, кроме «Барселоны», из-за сложных отношений между сторонами. Однако, учитывая сложность в вопросе продажи игрока, «ПСЖ» согласился вести переговоры и с сине-гранатовыми, но французский клуб намерен получить 250 млн евро за Неймара.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 16:21, Вашингтон
Космос
Астронавт из Италии станет первым в мире космическим диджеем
Обновлено вчера в 16:03
Футбол
Киевское «Динамо» вылетело из Лиги чемпионов
Киевское "Динамо" сыграло вничью с "Брюгге" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 15:31
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено в 13:16
Происшествия
Женщина бросила дочь в кафе с запиской на Кубани
В Краснодарском крае в Белореченске женщина бросила в кафе своего четырехлетнего ребенка, оставив с ним пакет с вещами и записку.
Обновлено в 15:39
Шоу-бизнес
Илья Резник раскритиковал Бузову за шутку о блокадниках
Обновлено в 13:37
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Спорт
Россиянка Мстиева дисквалифицирована на восемь лет за допинг
Обновлено в 10:41
Футбол
Порту — Краснодар 1:3 (2-й тайм)
Обновлено в 15:49
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на Кубани
В аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще шесть человек пострадали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 13:05
Футбол
«Манчестер Сити» избежал трансферного бана от ФИФА
"Манчестер Сити" не будет наказан трансферным запретом от ФИФА, сообщает в Twitter журналист AP Роб Харрис.
Обновлено в 12:28
Политика
Путин пообщался с маленькими танцорами
Обновлено в 16:09
Музыка
Певец Дельфин потерял сознание в студии звукозаписи
Музыканту Андрею Лысикову, который известен под псевдонимом Дельфин, стало плохо в звукозаписывающей студии в Москве.
Обновлено в 16:10
Политика
Володин отреагировал на указ Зеленского о гражданстве для россиян
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал указ украинского лидера Владимира Зеленского о гражданстве для россиян.
Обновлено в 14:44
Наука
Онкологи обнаружили провоцирующую рак генную мутацию
В ходе наблюдений за семьёй, восемь членов которой страдали от рака поджелудочной железы и других форм онкологии, учёные обнаружили изменения в гене RABL3.
Обновлено в 05:18
Политика
Киев разработал план «Б» на случай, если РФ прекратит транзит газа
Киев разработал план «Б» на случай, если Россия сократит транзит газа в Европу.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Политика
Трамп пригрозил выходом США из ВТО
Трамп заявил, что это происходит потому, что в Всемирной торговой организации опасаются выхода США из этой организации и подчеркнул, что, по его мнению, в ВТО всегда симпатизировали Китаю и Индии, забывая при этом об американских интересах.
Обновлено в 15:17
Футбол
Ракицкий опубликовал видео со словами Дзюбы о России и Украине
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба обратился к украинскому партнеру по команде Ярославу Ракицкому со словами об отношениях России и Украины, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:49
Хоккей
Челябинский «Трактор» завоевал кубок губернатора
Стоит отметить, что ранее «Трактор» дважды побеждал на Кубке губернатора Челябинской области – в 2013 и 2016 годах.
Обновлено в 13:23
Происшествия
Boeing-777 пришлось вернуться в Нью-Йорк из-за потери детали на взлете
Вылетевший из аэропорта имени Джона Кеннеди, расположенного в Нью-Йорке, самолет Boeing-777 возвратился обратно в связи с потерей детали в момент взлета.
Обновлено в 15:42
Технологии
Путин отменил территориальные ограничения «Сколково»
Инновации в масштабах страны В России в рамках федерального закона отменены территориальные ограничения по развитию инновационного центра «Сколково».
Обновлено в 10:58
Шоу-бизнес
Наталья Рудова посмеялась над слухами о своей беременности
Отечественная актриса Наталья Рудова посмеялась на слухами о своей беременности, распространяемыми прессой.
Обновлено в 07:14
Политика
На Украине предложили создать режимный морской район вокруг Крыма
Украинская Госгидрография предложила создать вокруг Крыма режимный морской район для запрета захода иностранных судов, включая российские, во все крымские порты.
Обновлено в 13:06
Общество
Опубликован список самых востребованных профессий в России
ВНИИ труда Министерства труда опубликовал список самых востребованных профессий в России в 2019 году.
Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес
Ксения Бородина прокомментировала слухи о расставании с мужем
Недавно в Сети начали обсуждать очередное расставание Ксении Бородиной и ее мужа Курбана Омарова.
Обновлено в 11:01
Технологии
В Обнинске построят центр ионной терапии
Центр будет построен на базе НМИЦ радиологии.
Обновлено в 06:34
Кино
Странные шутки и выдающийся талант: каким был Альфред Хичкок
За свою продолжительную карьеру режиссер создал более 70 кино- и ТВ-произведений, сделал "оскароносными" восьмерых актеров, при этом сам так и остался без заветной награды - лишь незадолго до смерти он получил "утешительный" приз от Американской киноакадемии (Премию имени Ирвинга Тальберга, вручаемую за выдающийся вклад в развитие кинопроизводства).
Обновлено в 14:34
Политика
Кремль прокомментировал жесткие действия правоохранителей на митингах
В Кремле считают оправданными жесткие действия правоохранителей для пресечения беспорядков.
Обновлено в 07:56