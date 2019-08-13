Парижане хотят продать бразильца в любой клуб, кроме «Барселоны», из-за сложных отношений между сторонами. Однако, учитывая сложность в вопросе продажи игрока, «ПСЖ» согласился вести переговоры и с сине-гранатовыми, но французский клуб намерен получить 250 млн евро за Неймара.

«ПСЖ» требует у «Барселоны» 250 млн евро за Неймара

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