Футбол

«ПСЖ» сыграл вничью во втором подряд матче Лиги 1
Чемпионат
16:59

Напомним, что подопечные Томаса Тухеля в прошлом туре на выезде сыграли вничью с "Бордо" (2:2), прервав победную серию из 14 матчей со старта этого сезона Лиги 1. "ПСЖ" (44 очка) продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции после 16 туров.
Чемпионат16:59

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ПСЖ потерял очки во втором матче чемпионата Франции подряд

RT на русском17:13

«ПСЖ» не смог обыграть «Страсбур»

Спорт-Экспресс17:06

«ПСЖ» без Неймара потерял очки в матче против «Страсбура»

Матч ТВ17:05

«ПСЖ» без Неймара потерял очки в матче против «Страсбура»

Sportbox.RU17:05

«ПСЖ» сыграл вничью во втором подряд матче Лиги 1

Чемпионат16:59

«ПСЖ» во второй раз кряду не сумел одержать победу в Лиге 1, сыграв вничью со «Страсбургом»

Евро-футбол.ру17:02

ПСЖ во второй раз сыграл вничью, Сьебатшо добыл для «Ренна» победу в Лионе. Все результаты 16-го тура

Спорт день за днем17:07
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Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 17:19, Ашберн
Футбол

Спартак — Урал 1:1

В матче первого четвертьфинала Кубка России по футболу «Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Уралом» (1:1). Голы забили Софьян Ханни (48-я минута) — Владимир Ильин (67).
Обновлено в 16:15
Футбол

«МЮ» сыграл вничью с «Арсеналом» в центральном матче 15-го тура АПЛ

«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» сыграли вничью в центральном матче 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 17:10
Футбол

«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Бернли»

В матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» потерпел домашнее поражение от «Ливерпуля» со счетом 1:3. За хозяев отличился Джек Корк (54).
Обновлено в 17:04
Футбол

Вильярреал — Альмерия 8:0

"Вильярреал" в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании разгромил "Альмерию" - 8:0. Покер в этой игре сделал нападающий Карл Токо-Экамби.
Обновлено в 16:45
Футбол

Зуев: «При счете 0:2 „Ростову“ было нечего терять»

Полузащитник «Ростова» Александр Зуев рассказал, как его команде удалось отыграть два мяча в первом четвертьфинальном матче Кубка России с «Краснодаром» (2:2).
Обновлено в 16:34
Футбол

Кононов ответил на вопрос о возможном уходе Еременко из «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Романа Еременко.
Обновлено в 15:49
Футбол

Суботича госпитализировали после столкновения с Руффье

Защитника "Сент-Этьена" Невена Суботича госпитализировали после столкновения с голкипером своей команды Стефаном Рюффье в гостевом матче 16-го тура чемпионата Франции против "Бордо" (2:3).
Обновлено в 16:34
Футбол

«Реал» и «Челси» согласовали условия трансфера Азара

Мадридский "Реал" и лондонский "Челси" согласовали трансфер полузащитника английского клуба Эдена Азара, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:59
Футбол

«Тоттенхэм» переиграл «Саутгемптон»

"Тоттенхэм" обыграл "Саутгемптон" в матче 15-го тура чемпионата Англии. Голами у "шпор" отметились Харри Кейн, Сон Хын Мин и Лукас Моура.
Обновлено в 16:53
Футбол

Газидис стал исполнительным директором «Милана»

Обновлено в 16:01
Футбол

Ибрагимович решил отказаться от перехода в «Милан»

Обновлено в 15:05
Футбол

Моуринью может вернуться в «Реал»

Обновлено в 13:50
Футбол

Мама Кокориных расплакалась после оглашения приговора сыновьям

Мама Александра и Кирилла Кокориных расплакалась в суде после оглашения приговора своим сыновьям, передаёт корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Обновлено в 10:50
Футбол

«Локомотив» сделал Семина и футболистов героями «Джентльменов удачи»

Клуб опубликовал в социальной сети отрывок из фильма "Джентльмены удачи" с фрагментом зимней зарядки главных персонажей киноленты.
Обновлено в 09:27
Футбол

Неймар: каждый великий футболист хотя бы один день должен поиграть в АПЛ

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар выразил мнение, что каждый великий игрок должен однажды выступить в английской Премьер-лиге.
Обновлено в 16:01
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Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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