ПСЖ сыграл вничью с «Ниццей», Кавани не забил пенальтиLiveSport.ru вчера в 12:57

В матче 35-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» на своем поле сыграл вничью с «Ниццей» со счетом 1:1. Счет в матче на 47-й минуте открыли гости. Прекрасный пас из глубины поля прошел на Ганаго, который вышел один на один с вратарем и, ударом под перекладину, переиграл его.

ПСЖ сыграл вничью с «Ниццей», Кавани не забил пенальти

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