ПСЖ сыграет с «Монако» в футболках с изображением Нотр-ДамаПетербургский дневник вчера в 19:01

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» проведет матч 33-го тура чемпионата Франции в специальных футболках, посвященных пострадавшему от пожара собору Парижской Богоматери. Кроме того столичный клуб пригласил на эту игру 500 пожарных, принимавших участие в тушении пожара в Нотр-Даме.

ПСЖ сыграет с «Монако» в футболках с изображением Нотр-Дама

Политика Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Авто УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей Ульяновский автозавод готовится вывести на рынок новую комплектацию внедорожника "Хантер" под говорящим названием "Экспедиция".

Хоккей «Колорадо» победил «Калгари» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ Хоккеисты «Колорадо Эвеланш» (Colorado Avalanche) в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ одержали победу над канадским клубом «Калгари Флэймз» (Calgary Flames) и обеспечили себе выход в следующую стадию Кубка Стэнли.

Общество Минфин разрешил аудиторам блокировать подозрительные средства Аудиторы будут блокировать средства, если есть подозрение в преступной деятельности, связанной с отмыванием денег, терроризмом и экстремизмом.

Армия и оружие При попытке прорваться в ДНР погибли несколько украинских военных На юге провозглашенной Донецкой народной республики группа украинских диверсантов совершила попытку прорыва и подорвалась на собственных минах, передает ТАСС.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных на майские праздники Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила, что в начале мая российских граждан ждут длинные выходные дни.

Политика Россия ввела запрет на экспорт нефти в Украину В четверг, 18 апреля, премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что России запретила экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов.

Происшествия В Псковской области посадили самолет, нарушивший границы России На перехват неизвестного судна поднялись истребители и авиация. Самолет был посажен на аэродроме в Псковской области.

Происшествия В Забайкалье ликвидировали все пожары в населенных пунктах Все пожары на территории населенных пунктов в Забайкальском крае ликвидированы, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС России.

Армия и оружие Израиль нашел способ противостоять С-300, пишут СМИ Израиль разработал новые сверхзвуковые ракеты класса "воздух-земля" Rampage, которые, предположительно, недосягаемы для российских комплексов С-300, пишет журналист издания Telepolis Флориан Ретцер.

Авто «Автостат» определил самые популярные автомобили в России Самым продаваемым автомобилем в России стала Lada Granta. Данные приводит аналитическое агентство "Автостат".

Шоу-бизнес Али Эрсан Дуру не приехал на открытие Московского кинофестиваля 26-летняя актриса русско-турецкого сериала Александра Никифорова рассказала о том, что Али Эрсан Дуру не смог посетить открытие ММКФ-2019.

Хоккей ЦСКА вручили золотые медали КХЛ с лентами прошлогоднего сезона Примечательно, что игроки получили медали с лентами прошлогоднего сезона. «Армейцы» впервые в истории стали обладателями Кубка Гагарина.

Интернет В Ирландии будут использовать интеллектуальные счетчики на облачной платформе Microsoft Ирландская энергетическая компания Viridian обеспечит дома и предприятия Северной Ирландии умными счетчиками.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Воронеже Страшная авария четырьмя погибшими произошла сегодня, 20 апреля, в 5:10 на Ленинском проспекте в Воронеже.

Футбол Гвардиола рассказал о работе над ошибками Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о вылете клуба из Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".

ЖКХ «Крысы выживут нас»: мэрия придвинет мусорные баки к домам ярославцам Власти решили начать решать эту проблему, но достаточно своеобразным способом. Теперь мэрия предлагает придвинуть мусор к домам ярославцев.

Армия и оружие В Москву прибыла военная техника к параду Победы Колонна техники, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 9 мая, прибыла в Москву.

Шоу-бизнес Муж Бородиной жестко раскритиковал Светлакова за слова о «Доме-2» Бизнесмен, муж телеведущей программы «Дом-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров обрушился на юмориста Сергея Светлакова с критикой и обвинил его в зависти.

Кино Составлен рейтинг героев кинофраншизы «Мстители» Рейтинг составило британское издание The Independent. Последнюю, 27-ю строчку занял Железный Воитель, роль которого исполнил Дон Чидл.