Футбол
ПСЖ сыграет с «Монако» в футболках с изображением Нотр-ДамаПетербургский дневник вчера в 19:01
Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» проведет матч 33-го тура чемпионата Франции в специальных футболках, посвященных пострадавшему от пожара собору Парижской Богоматери. Кроме того столичный клуб пригласил на эту игру 500 пожарных, принимавших участие в тушении пожара в Нотр-Даме.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«ПСЖ» пригласил на матч с «Монако» 500 пожарных, тушивших Собор Парижской Богоматери
Спорт-Экспрессвчера в 13:11
«ПСЖ» предоставил спасавшим Нотр-Дам пожарным 500 бесплатных билетов на матч с «Монако»
Евро-футбол.рувчера в 13:21
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 03:10, Ашберн
Музыка
Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой
Обновлено вчера в 16:15
Политика
Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Политика
Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным
Обновлено вчера в 19:25
Общество
В России могут появиться частные кладбища
В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено вчера в 00:05
Авто
УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей
Ульяновский автозавод готовится вывести на рынок новую комплектацию внедорожника "Хантер" под говорящим названием "Экспедиция".
Обновлено вчера в 05:28
Хоккей
«Колорадо» победил «Калгари» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ
Хоккеисты «Колорадо Эвеланш» (Colorado Avalanche) в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ одержали победу над канадским клубом «Калгари Флэймз» (Calgary Flames) и обеспечили себе выход в следующую стадию Кубка Стэнли.
Обновлено в 02:20
Религия
20 апреля православные отметят Лазареву субботу
Обновлено 17 апреля в 11:30
Общество
Минфин разрешил аудиторам блокировать подозрительные средства
Аудиторы будут блокировать средства, если есть подозрение в преступной деятельности, связанной с отмыванием денег, терроризмом и экстремизмом.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие
При попытке прорваться в ДНР погибли несколько украинских военных
На юге провозглашенной Донецкой народной республики группа украинских диверсантов совершила попытку прорыва и подорвалась на собственных минах, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:54
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных на майские праздники
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила, что в начале мая российских граждан ждут длинные выходные дни.
Обновлено в 00:33
Политика
Россия ввела запрет на экспорт нефти в Украину
В четверг, 18 апреля, премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что России запретила экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов.
Обновлено 18 апреля в 06:20
Происшествия
В Псковской области посадили самолет, нарушивший границы России
На перехват неизвестного судна поднялись истребители и авиация. Самолет был посажен на аэродроме в Псковской области.
Обновлено вчера в 04:23
Футбол
Бенитес: «Хочу ещё раз выиграть Лигу чемпионов»
Напомним, что испанский специалист выигрывал Лигу чемпионов с "Ливерпулем" в 2005 году.
Обновлено в 02:23
Происшествия
В Забайкалье ликвидировали все пожары в населенных пунктах
Все пожары на территории населенных пунктов в Забайкальском крае ликвидированы, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 01:11
Армия и оружие
Израиль нашел способ противостоять С-300, пишут СМИ
Израиль разработал новые сверхзвуковые ракеты класса "воздух-земля" Rampage, которые, предположительно, недосягаемы для российских комплексов С-300, пишет журналист издания Telepolis Флориан Ретцер.
Обновлено вчера в 22:55
Авто
«Автостат» определил самые популярные автомобили в России
Самым продаваемым автомобилем в России стала Lada Granta. Данные приводит аналитическое агентство "Автостат".
Обновлено в 02:29
Шоу-бизнес
Али Эрсан Дуру не приехал на открытие Московского кинофестиваля
26-летняя актриса русско-турецкого сериала Александра Никифорова рассказала о том, что Али Эрсан Дуру не смог посетить открытие ММКФ-2019.
Обновлено в 02:11
Хоккей
ЦСКА вручили золотые медали КХЛ с лентами прошлогоднего сезона
Примечательно, что игроки получили медали с лентами прошлогоднего сезона. «Армейцы» впервые в истории стали обладателями Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 16:33
Армия и оружие
Турция рассмотрит российские истребители в случае срыва поставок F-35
Обновлено в 01:16
Интернет
В Ирландии будут использовать интеллектуальные счетчики на облачной платформе Microsoft
Ирландская энергетическая компания Viridian обеспечит дома и предприятия Северной Ирландии умными счетчиками.
Обновлено вчера в 13:05
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Воронеже
Страшная авария четырьмя погибшими произошла сегодня, 20 апреля, в 5:10 на Ленинском проспекте в Воронеже.
Обновлено в 02:32
Футбол
Гвардиола рассказал о работе над ошибками
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о вылете клуба из Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 02:31
ЖКХ
«Крысы выживут нас»: мэрия придвинет мусорные баки к домам ярославцам
Власти решили начать решать эту проблему, но достаточно своеобразным способом. Теперь мэрия предлагает придвинуть мусор к домам ярославцев.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
В Москву прибыла военная техника к параду Победы
Колонна техники, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 9 мая, прибыла в Москву.
Обновлено вчера в 22:48
Политика
На «Олимпийском» прошли дебаты Порошенко и Зеленского
Обновлено вчера в 13:17
Шоу-бизнес
Муж Бородиной жестко раскритиковал Светлакова за слова о «Доме-2»
Бизнесмен, муж телеведущей программы «Дом-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров обрушился на юмориста Сергея Светлакова с критикой и обвинил его в зависти.
Обновлено вчера в 11:25
Кино
Составлен рейтинг героев кинофраншизы «Мстители»
Рейтинг составило британское издание The Independent. Последнюю, 27-ю строчку занял Железный Воитель, роль которого исполнил Дон Чидл.
Обновлено в 02:57
Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено вчера в 14:55
Космос
Марсоход NASA сделал снимок Земли перед смертью
Обновлено в 00:43
Спорт
Касаткина рассказала, почему не смотрит «Игру престолов»
Спортсменка не смотрит даже самый популярный сериал современности «Игру престолов».
Обновлено вчера в 15:19