ПСЖ сыграет с «Монако» в футболках с изображением Нотр-ДамаПетербургский дневник 19:01

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» проведет матч 33-го тура чемпионата Франции в специальных футболках, посвященных пострадавшему от пожара собору Парижской Богоматери. Кроме того столичный клуб пригласил на эту игру 500 пожарных, принимавших участие в тушении пожара в Нотр-Даме.

ПСЖ сыграет с «Монако» в футболках с изображением Нотр-Дама

Происшествия Семеро флоридцев поймали огромную рыбу-меч Капитан рыбацкого судна поймал у побережья американского Флорида-Киз рыбу-меч весом около 340 килограммов, сообщает портал UPI.

Происшествия Суд отправил под домашний арест экс-владельца банка «Югра» Бывший главный акционер лишенного лицензии банка "Югра" Алексей Хотин пробудет под домашним арестом до середины июня до 18 июня.

Происшествия На Маршала Захарова прорвало трубу с кипятком Труба с кипятком лопнула на улице Маршала Захарова.

Транспорт Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.

Спорт Появилось видео выступления Медведевой в откровенном наряде Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в рамках шоу Ice Fantasia 2019 в Южной Корее представила новую программу на песню Арианы Гранде "7 Rings".

Авто ЦОДД выяснил, владельцы каких машин чаще всего нарушают ПДД ЦОДД выяснил, какие машины чаще всего нарушают правила дорожного движения в Москве.

Музыка Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".

Происшествия В Забайкалье сгорели 70 домов, есть пострадавшие Как сообщили ИА REGNUM в краевом главке МЧС, всего на территории восьми населённых пунктов сгорело порядка 70 домов (из них 42 нежилых) и 20 надворных построек.

Шоу-бизнес Анна Нетребко отменила концерты из-за болезни Певица извинилась перед зрителями. 47-летняя Анна Нетребко отличается педантизмом и пунктуальностью во всем, что касается ее работы.

Политика Путин встретится с президентом Эстонии Российский лидер Владимир Путин встретится с главой Эстонии Керсти Кальюлайд, которая посетит Москву с рабочим визитом 18 апреля.

Происшествия В США задержали подозреваемого в нападении на посольство КНДР в Испании Власти США задержали мужчину, ранее служившего в морской пехоте, которого подозревают в нападении на посольство КНДР в испанском Мадриде в феврале 2019 года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Армия и оружие На Украине намерены провести новые испытания ракеты «Нептун» На Украине заявили о планах провести в мае текущего года новые испытания ракеты «Нептун».

Происшествия Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме Сообщалось, что одной из возможных причин пожара следователи считают короткое замыкание.

Происшествия Футболиста «Спартака» Гулиева лишили водительских прав на 4 месяца Мировой суд на четыре месяца запретил полузащитнику футбольного клуба "Спартак" Аязу Гулиеву управлять транспортным средством за проезд на красный свет.

Политика Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Общество В астраханскую колонию ввели спецназ УФСИН ввела спецназ в ИК—6 в Астраханской области, сообщили во ФСИН.

Авто Toyota обновила легендарный Highlander Toyota представила новое поколение легендарного кроссовера Toyota Highlander. Автомобиль имеет достаточно современный вид и богато оснащён.

Политика Порошенко заявил о неспособности Зеленского противостоять России Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский будет слабым руководителем страны и не сможет противостоять риску возвращения Украины в «Российскую империю», заявил в ходе дебатов действующий президент страны Петр Порошенко.

Общество Выбираем район: что нужно знать о Кутузовском перед покупкой жилья В 1990-е годы район не утратил своего престижа: квартиры здесь были востребованными и довольно дорогими.

Армия и оружие В Китае оценили российский фрегат «Адмирал Горшков» Проход российского фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков» в китайский порт Циндао впечатлил журналистов китайского издания Bastille Post.

Единоборства Хабиб помогал Махачеву на взвешивании в Санкт-Петербурге Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов помогал Исламу Махачеву на взвешивании перед турниром UFC Fight Night в Санкт-Петербурге.

Шоу-бизнес Муж Бородиной жестко раскритиковал Светлакова за слова о «Доме-2» Бизнесмен, муж телеведущей программы «Дом-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров обрушился на юмориста Сергея Светлакова с критикой и обвинил его в зависти.

Транспорт Беглов подвел итоги недели «ВКонтакте» Врио губернатора Петребурга Александр Беглов уже второй раз подводит итоги недели.