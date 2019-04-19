Футбол
ПСЖ сыграет с «Монако» в футболках с изображением Нотр-ДамаПетербургский дневник 19:01
Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» проведет матч 33-го тура чемпионата Франции в специальных футболках, посвященных пострадавшему от пожара собору Парижской Богоматери. Кроме того столичный клуб пригласил на эту игру 500 пожарных, принимавших участие в тушении пожара в Нотр-Даме.
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