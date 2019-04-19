Футбол

ПСЖ сыграет с «Монако» в футболках с изображением Нотр-ДамаПетербургский дневник 19:01

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» проведет матч 33-го тура чемпионата Франции в специальных футболках, посвященных пострадавшему от пожара собору Парижской Богоматери. Кроме того столичный клуб пригласил на эту игру 500 пожарных, принимавших участие в тушении пожара в Нотр-Даме.
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«ПСЖ» пригласил на матч с «Монако» 500 пожарных, тушивших Нотр-Дам

РИА Новости14:13

«ПСЖ» пригласил на матч с «Монако» 500 пожарных, тушивших Собор Парижской Богоматери

Спорт-Экспресс13:11

«ПСЖ» предоставил спасавшим Нотр-Дам пожарным 500 бесплатных билетов на матч с «Монако»

Евро-футбол.ру13:21

«Монако» выйдет на матч с «ПСЖ» в футболках с изображением Нотр-Дама

Матч ТВ13:19

«Монако» сыграет с «ПСЖ» в футболках, посвященных собору Парижской Богоматери

Sport24.ru14:14

«Монако» сыграет против «ПСЖ» в футболках с изображением Нотр-Дама

Газета.Ru12:58

Игроки «Монако» выйдут на матч с ПСЖ в футболках с символикой Нотр-Дама

ТАСС13:25
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