Футбол

«ПСЖ» сыграет с «Монако» в футболках с изображением Нотр-ДамаМатч ТВ 18 апреля в 15:12

В ближайшем матче чемпионата Франции «ПСЖ» сыграет против «Монако» в специальных футболках с изображением собора Парижской Богоматери.
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