«ПСЖ» стал фаворитом в борьбе за Коутиньо после отказа «Ювентуса»Sport24.ru 22:30

Руководство «Ювентуса» решило не приобретать полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо. Теперь фаворитом в борьбе за 27-летнего бразильца стал «ПСЖ», сообщает Calciomercato.

«ПСЖ» стал фаворитом в борьбе за Коутиньо после отказа «Ювентуса»

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