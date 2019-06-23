Футбол
«ПСЖ» стал фаворитом в борьбе за Коутиньо после отказа «Ювентуса»Sport24.ru 22:30
Руководство «Ювентуса» решило не приобретать полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо. Теперь фаворитом в борьбе за 27-летнего бразильца стал «ПСЖ», сообщает Calciomercato.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 23:06, Вашингтон
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Забайкалье
Обновлено в 12:03
Происшествия
Полиция задержала 70 человек у здания газеты в Нью-Йорке
Полиция Нью-Йорка задержала несколько десятков человек, протестовавших у здания газеты The New York Times.
Обновлено в 21:12
Политика
Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии
Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено в 19:58
Шоу-бизнес
Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем
Брак 28-летней наследницы певца Инги с марокканским журналистом Нури Вергезе продлился меньше двух лет.
Обновлено в 12:40
Экономика
Карлоса Гона подозревают в присвоении свыше $3 млн из средств Renault
Экс-главу альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлоса Гона подозревают в присвоении порядка $3,25 млн из президентского фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений, пишет газета The Asahi Shimbun в воскресенье, 23 июня.
Обновлено в 22:13
Футбол
В «Зените» рассказали о будущем Кокорина
Обновлено в 18:33
Политика
Россия потребовала от Грузии вернуть долги
Причинами запрета на полеты грузинских авиакомпаний в Россию стали необходимость обеспечить достаточный уровень авиационной безопасности и наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление российского Минтранса.
Обновлено в 11:55
Политика
Путин признался, куда пошли деньги обманутых стариков
Президент отметил, что говорит на эту тему «с болью в сердце». Но при этом министр не может получать те же деньги, что и рядовой сотрудник.
Обновлено в 16:30
Наука
Потерянные кошельки с крупными деньгами возвращают владельцам чаще
Потерянные кошельки и бумажники с крупными денежными суммами возвращают их владельцам чаще.
Обновлено вчера в 16:07
Путешествия
Ростуризм назвал правила возврата денег за авиабилеты в Грузию
Отмечается, что за билеты с вылетом из Грузии до 8 июля деньги можно будет вернуть в соответствии с тарифом, а в случае вылета из страны 8 числа деньги будут возвращены в полном объеме.
Обновлено в 03:02
Политика
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено в 14:50
Кино
Акула-убийца из «Челюстей» ожила
Модель акулы-убийцы из фильма "Челюсти" отреставрировали и передали в музей.
Обновлено в 19:41
Шоу-бизнес
В Сети раскритиковали принца Гарри за формальное поздравление брата
Фанаты возмутились формальным поздравлением принца Уильяма в инстаграме Меган Маркл и принца Гарри, герцога и герцогини Сассексских, сообщает The Sun.
Обновлено вчера в 12:40
Космос
НАСА нашло на Марсе возможные признаки жизни
Марсоход НАСА Curiosity обнаружил в среду высокое количество метана в воздухе на Марсе, что может быть признаком жизни на планете неких микроорганизмов, пишет The New York Times.
Обновлено в 22:31
Общество
Дефицит калорий: худеем с умом
Подсчет калорий может привести к неупорядоченному питанию, если у вас имеются задатки расстройств пищевого поведения.
Обновлено в 11:00
Политика
В Ростуризме предрекли серьезное сокращение турпотока в Грузию
По словам главы Ростуризма, из-за инцидента с Грузией может вырасти турпоток в другие места: на юг России, в Крым, в Азербайджан или Армению.
Обновлено в 22:05
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости
Минобороны России создало на своем сайте раздел c рассекреченными документами об обороне Брестской крепости.
Обновлено вчера в 23:05
Музыка
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Обновлено в 17:41
Авто
Составлен топ-3 лучших подержанных японских седанов до 400 тыс. рублей
«Автоновости» вместе со специалистами ранка подержанных автомобилей составили топ-3 лучших седанов, которые производятся японскими компаниями и стоят 400 тысяч рублей.
Обновлено в 05:06
Происшествия
У «Екатеринбург Арены» водитель ВАЗ сбил двух подростков
Обновлено в 22:25
Общество
МВД предложило без суда ограничивать действия водительских прав
В качестве примера приводятся судебные приставы, которые имеют право во внесудебном порядке ограничивать действие водительских прав за непогашенные задолженности.
Обновлено вчера в 05:56
Общество
Скончался бывший глава Читы Анатолий Михалев
Анатолий Михалев, руководивший Читой более 20 лет, скончался, сообщили 23 июня корреспонденту "МК в Чите" в пресс-службе мэрии.
Обновлено в 22:42
Финансы
ЦБ провел тестовый сбор операционных данных банков
Банк России провел тестовый сбор операционных данных кредитных организаций, который планируется сделать обязательным с 2021 года.
Обновлено вчера в 15:02
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Авто
УАЗ показал неизвестные версии «Хантера»
Baijah Taigah выпускались в самых разных исполнениях: от хорошо знакомой нам экспедиционной версии до кабриолета и даже специальной модификации для нужд миротворцев ООН.
Обновлено в 14:38
Происшествия
МВД Грузии возбудило дело после нападения на журналистов «России 24»
МВД Грузии возбудило уголовное дело после нападения на съемочную группу телеканала «Россия 24».
Обновлено в 13:16
Космос
Для ракеты «Ангара-А5В» разработают модернизированные разгонные блоки
Отмечается, что для «Ангары-А5В» будут использоваться модернизированные разгонные блоки с увеличенной заправкой топлива — кислородно-керосиновый ДМ-УЗ и кислородно-водородный КВТК-УЗ.
Обновлено вчера в 19:35
Армия и оружие
Российский Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа
Телеканал "Звезда" опубликовал видео, на котором вертолет Ми-28 выполняет новую фигуру высшего пилотажа.
Обновлено в 14:00