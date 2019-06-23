Футбол

«ПСЖ» стал фаворитом в борьбе за Коутиньо после отказа «Ювентуса»Sport24.ru 22:30

Руководство «Ювентуса» решило не приобретать полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо. Теперь фаворитом в борьбе за 27-летнего бразильца стал «ПСЖ», сообщает Calciomercato.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«ПСЖ» стал фаворитом в борьбе за Коутиньо после отказа «Ювентуса»

Sport24.ru22:30

«ПСЖ» - главный претендент на Коутиньо

Евро-футбол.ру17:23

«Ювентус» отказался покупать Коутинью, но у игрока остался вариант еще с одним топ-клубом

Sportbox.RU16:54

Букмекеры: Икарди все ближе к «Ювентусу»

ODDS.ru16:59

«Ювентус» отказался покупать Коутинью, но у игрока остался вариант еще с одним топ-клубом

Матч ТВ16:54

ПСЖ лидирует в борьбе за Коутиньо

Soccer.ru16:44

«ПСЖ» — фаворит в борьбе за Коутиньо, «Ювентус» отказался от идеи покупки игрока

Чемпионат15:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 23:06, Вашингтон
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Забайкалье

Обновлено в 12:03
Происшествия

Полиция задержала 70 человек у здания газеты в Нью-Йорке

Полиция Нью-Йорка задержала несколько десятков человек, протестовавших у здания газеты The New York Times.
Обновлено в 21:12
Политика

Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии

Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено в 19:58
Шоу-бизнес

Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем

Брак 28-летней наследницы певца Инги с марокканским журналистом Нури Вергезе продлился меньше двух лет.
Обновлено в 12:40
Экономика

Карлоса Гона подозревают в присвоении свыше $3 млн из средств Renault

Экс-главу альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлоса Гона подозревают в присвоении порядка $3,25 млн из президентского фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений, пишет газета The Asahi Shimbun в воскресенье, 23 июня.
Обновлено в 22:13
Футбол

В «Зените» рассказали о будущем Кокорина

Обновлено в 18:33
Политика

Россия потребовала от Грузии вернуть долги

Причинами запрета на полеты грузинских авиакомпаний в Россию стали необходимость обеспечить достаточный уровень авиационной безопасности и наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление российского Минтранса.
Обновлено в 11:55
Политика

Путин признался, куда пошли деньги обманутых стариков

Президент отметил, что говорит на эту тему «с болью в сердце». Но при этом министр не может получать те же деньги, что и рядовой сотрудник.
Обновлено в 16:30
Наука

Потерянные кошельки с крупными деньгами возвращают владельцам чаще

Потерянные кошельки и бумажники с крупными денежными суммами возвращают их владельцам чаще.
Обновлено вчера в 16:07
Путешествия

Ростуризм назвал правила возврата денег за авиабилеты в Грузию

Отмечается, что за билеты с вылетом из Грузии до 8 июля деньги можно будет вернуть в соответствии с тарифом, а в случае вылета из страны 8 числа деньги будут возвращены в полном объеме.
Обновлено в 03:02
Политика

Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено в 14:50
Культура

Изможденная Хлебникова напала на Алибасова во время шоу Малахова

Обновлено в 10:30
Кино

Акула-убийца из «Челюстей» ожила

Модель акулы-убийцы из фильма "Челюсти" отреставрировали и передали в музей.
Обновлено в 19:41
Шоу-бизнес

В Сети раскритиковали принца Гарри за формальное поздравление брата

Фанаты возмутились формальным поздравлением принца Уильяма в инстаграме Меган Маркл и принца Гарри, герцога и герцогини Сассексских, сообщает The Sun.
Обновлено вчера в 12:40
Космос

НАСА нашло на Марсе возможные признаки жизни

Марсоход НАСА Curiosity обнаружил в среду высокое количество метана в воздухе на Марсе, что может быть признаком жизни на планете неких микроорганизмов, пишет The New York Times.
Обновлено в 22:31
Общество

Дефицит калорий: худеем с умом

Подсчет калорий может привести к неупорядоченному питанию, если у вас имеются задатки расстройств пищевого поведения.
Обновлено в 11:00
Политика

В Ростуризме предрекли серьезное сокращение турпотока в Грузию

По словам главы Ростуризма, из-за инцидента с Грузией может вырасти турпоток в другие места: на юг России, в Крым, в Азербайджан или Армению.
Обновлено в 22:05
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости

Минобороны России создало на своем сайте раздел c рассекреченными документами об обороне Брестской крепости.
Обновлено вчера в 23:05
Музыка

Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате

Обновлено в 17:41
Авто

Составлен топ-3 лучших подержанных японских седанов до 400 тыс. рублей

«Автоновости» вместе со специалистами ранка подержанных автомобилей составили топ-3 лучших седанов, которые производятся японскими компаниями и стоят 400 тысяч рублей.
Обновлено в 05:06
Происшествия

У «Екатеринбург Арены» водитель ВАЗ сбил двух подростков

Обновлено в 22:25
Общество

МВД предложило без суда ограничивать действия водительских прав

В качестве примера приводятся судебные приставы, которые имеют право во внесудебном порядке ограничивать действие водительских прав за непогашенные задолженности.
Обновлено вчера в 05:56
Общество

Скончался бывший глава Читы Анатолий Михалев

Анатолий Михалев, руководивший Читой более 20 лет, скончался, сообщили 23 июня корреспонденту "МК в Чите" в пресс-службе мэрии.
Обновлено в 22:42
Финансы

ЦБ провел тестовый сбор операционных данных банков

Банк России провел тестовый сбор операционных данных кредитных организаций, который планируется сделать обязательным с 2021 года.
Обновлено вчера в 15:02
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Авто

УАЗ показал неизвестные версии «Хантера»

Baijah Taigah выпускались в самых разных исполнениях: от хорошо знакомой нам экспедиционной версии до кабриолета и даже специальной модификации для нужд миротворцев ООН.
Обновлено в 14:38
Происшествия

МВД Грузии возбудило дело после нападения на журналистов «России 24»

МВД Грузии возбудило уголовное дело после нападения на съемочную группу телеканала «Россия 24».
Обновлено в 13:16
Космос

Для ракеты «Ангара-А5В» разработают модернизированные разгонные блоки

Отмечается, что для «Ангары-А5В» будут использоваться модернизированные разгонные блоки с увеличенной заправкой топлива — кислородно-керосиновый ДМ-УЗ и кислородно-водородный КВТК-УЗ.
Обновлено вчера в 19:35
Армия и оружие

Российский Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа

Телеканал "Звезда" опубликовал видео, на котором вертолет Ми-28 выполняет новую фигуру высшего пилотажа.
Обновлено в 14:00
Происшествия

В Петербурге загорелось здание на площади в тысячу квадратных метров

Обновлено в 22:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Филиппе Коутиньо
Бразильский футболист
Бразильский футболист, выступающий на позиции полузащитника и нападающего футбольного клуба «Барселона» и сборной Бразилии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное