Футбол

ПСЖ лидирует в борьбе за КоутиньоSoccer.ru вчера в 16:44

ПСЖ заинтересован в подписании полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо. Сообщается, что французский клуб на данный момент лидирует в борьбе за 27-летнего бразильца. Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» заинтересован в возвращении Коутиньо.
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«ПСЖ» стал фаворитом в борьбе за Коутиньо после отказа «Ювентуса»

Sport24.ruвчера в 22:30

В «Ювентусе» отказались от хавбека «Барселоны»

Газета.Ruвчера в 22:47

«ПСЖ» - главный претендент на Коутиньо

Евро-футбол.рувчера в 17:23

«Ювентус» отказался покупать Коутинью, но у игрока остался вариант еще с одним топ-клубом

Sportbox.RUвчера в 16:54

«Ювентус» отказался покупать Коутинью, но у игрока остался вариант еще с одним топ-клубом

Матч ТВвчера в 16:54

ПСЖ лидирует в борьбе за Коутиньо

Soccer.ruвчера в 16:44

«ПСЖ» — фаворит в борьбе за Коутиньо, «Ювентус» отказался от идеи покупки игрока

Чемпионатвчера в 15:53
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:41, Ашберн
Армия и оружие

Битва за Беларусь: 75 лет назад началась операция «Багратион»

Обновлено вчера в 23:22
Футбол

СМИ: футболист АЗ Идрисси близок к переходу в «Краснодар»

Обновлено в 03:25
Общество

Симферопольцы заметили в городе живого крокодила

Обновлено вчера в 13:56
Общество

Провокации на «Алых парусах» полиция пообещала пресекать жестко

Полиция обещает реагировать на нарушения порядка жестко, но строго в рамках закона.
Обновлено в 05:23
Футбол

Тренер сборной Катара: мы пришли не ради фото с Месси

Главный тренер сборной Катара Феликс Санчес рассказал о том, чего ждет от предстоящего мачта третьего тура группового этапа Кубка Америки, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 05:38
Гаджеты

Chuwi выпустит ноутбук LapBook Plus с 4K-экраном

Производитель Chuwi вскоре представит новый ноутбук LapBook Plus с аппаратной платформой от Intel. Гаджет получит от разработчика 4K-экран.
Обновлено в 05:46
Политика

Меладзе сделал заявление насчет конфликта Грузии и России

Певец Валерий Меладзе в инстаграме прокомментировал ситуацию вокруг отношений России и Грузии.
Обновлено вчера в 23:43
Политика

Москалькова призвала омбудсмена Грузии защитить российских граждан

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к грузинскому омбудсмену Нино Ломджария с просьбой помочь защитить права россиян.
Обновлено в 05:05
Политика

Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах

Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
Обновлено в 06:31
Происшествия

В Киеве прошел «Марш равенства» в поддержку ЛГБТ

«Марш равенства» в поддержку ЛГБТ-сообщества завершился в Киеве.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес

Лада Дэнс рассказала, как ради нее мужчина ушел из семьи

Певица Лада Дэнс рассказала, как однажды увела любимого мужчину из семьи.
Обновлено в 04:22
Происшествия

Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане

В сети появилось видео с места ликвидации сторонников террористической группировки "Исламское государство" в Дагестане.
Обновлено вчера в 19:05
Политика

Косачев прокомментировал ситуацию в Грузии

Сенатор отметил, что власти Грузии, несущие ответственность за положение в стране, моментально переложили ответственность на Россию — «безосновательно по сути и оскорбительно по форме».
Обновлено в 05:33
Космос

Строительство второй очереди космодрома Восточный показали на видео

На космодроме Восточный полном ходом идет строительство его второй очереди.
Обновлено в 06:25
Политика

Девочка из Крыма обратилась к Зеленскому с просьбой освободить ее отца

Обновлено вчера в 20:25
Авто

Плоский двигатель — изобретение наших мотористов

В пятидесятых годах прошлого века отечественные конструкторы начали разработку для перспективных танков дизельного «плоского двигателя» с горизонтальным расположением пяти цилиндров.
Обновлено в 03:17
Политика

Путин рассказал, от чего зависит конечный успех работы властей

Поддержка людей зависит от доверия к власти, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 05:28
Происшествия

В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба Навального

Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.
Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес

Семена Слепакова раскритиковали за шутку про врачей

Обновлено в 04:00
Здоровье

29 июня жители семи районов Волгоградской области пройдут профосмотры

Медики уже посетили восемь населенных пунктов и проконсультировали более 1500 человек. Волгоградская область, 23 июня / «Волга-Медиа.ру» /.
Обновлено в 05:11
Наука

Экстракт из шелухи какао-бобов предотвратил резистентность к инсулину

Обновлено 21 июня в 05:16
Футбол

Фирмино забил курьезный гол после ляпа вратаря сборной Перу

Мяч от ноги форварда отлетел в штангу, после чего нападающий принял его, обыграл вратаря и удвоил преимущество Бразилии.
Обновлено вчера в 15:49
Футбол

Футболисты из Грузии вышли играть в майках с антироссийскими лозунгами

Игроки некоторых грузинских футбольных клубов вышли на матч 19-го тура национального чемпионата в майках, на которых написаны антироссийские лозунги, сообщает 23 июня «Грузия Online».
Обновлено в 06:10
Единоборства

Лобов победил экс-чемпиона мира по боксу Малиньяджи

В американской Тампе состоялся турнир по боксу без перчаток Bare Knuckle FC 6. Его главным событием стал поединок между Артёмом Лобовым и Полом Малиньяджи.
Обновлено в 05:15
Политика

Кудрин придрейфовал к Глазьеву после слов Путина

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сфотографировался с российским экономистом и советником президента России Сергеем Глазьевым.
Обновлено в 05:54
Общество

Елизавета II «сбежала» из Букингемского дворца из-за нашествия крыс

Обновлено в 02:17
Наука

Потерянные кошельки с крупными деньгами возвращают владельцам чаще

Потерянные кошельки и бумажники с крупными денежными суммами возвращают их владельцам чаще.
Обновлено 21 июня в 16:07
Единоборства

Усик назначен обязательным претендентом на пояс WBO

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик официально назначен обязательным претендентом на поединок за чемпионский пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в тяжелом весе, который на данный момент принадлежит американскому боксеру мексиканского происхождения Энди Руису, сообщается на сайте WBO.
Обновлено в 03:23
Происшествия

Конфликт Алибасова с диетологом попал на видео

Обновлено в 05:45
Экономика

После «Прямой линии» к Путину обратились строители Крымского моста

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