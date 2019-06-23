Футбол
ПСЖ лидирует в борьбе за КоутиньоSoccer.ru вчера в 16:44
ПСЖ заинтересован в подписании полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо. Сообщается, что французский клуб на данный момент лидирует в борьбе за 27-летнего бразильца. Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» заинтересован в возвращении Коутиньо.
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«Ювентус» отказался покупать Коутинью, но у игрока остался вариант еще с одним топ-клубом
Sportbox.RUвчера в 16:54
«ПСЖ» — фаворит в борьбе за Коутиньо, «Ювентус» отказался от идеи покупки игрока
Чемпионатвчера в 15:53
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