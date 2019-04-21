Футбол
«ПСЖ» стал чемпионом Франции до матча против «Монако»Нева Спорт вчера в 11:08
|17′
Зеки Челик
Калиду Сидибе
|23′
Макс Градель
|41′
|53′
Бубакари Сумаре
|70′
Жонатан Бамба
Руи Фонте
Джимми Дурмаз
Аарон Лейя-Исека
|75′
|79′
Рафаэл Леау
Луис Араужо
Маттье Доссеви
Ману Гарсия
|83′
|85′
Тиаго Мендес
|50%
|Владение мячом
|50%
|70%
|Процент точных передач
|77%
|5
|Удары в сторону ворот
|8
|1
|Удары в створ ворот
|4
|4
|Сейвы вратарём
|1
|3
|Офсайды
|1
|2
|Угловые
|3
|10
|Отборы
|14
|16
|Фолы
|19
|2
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Тулуза
Расстановка 3‑4‑3
30
Рейне
3
Седзи
6
Жюльен
29
Мубандже
2
Амьян Аду
26
Сидибе
17
Сангаре
12
Силла
22
Гарсия
7
Градель
10
Лейя-Исека
16
Меньян
17
Челик
6
Фонте
4
Дос Сантос
3
Коне
19
Пепе
23
Мендес
12
Иконе
24
Сумаре
10
Фонте
11
Араужо
Лилль
Расстановка 4‑5‑1
Французский «Пари Сен Жермен» досрочно завоевал титул чемпиона страны. Это произошло после того, как ближайший преследователь парижан «Лилль» не смог в матче 33-го тура победить на выезде «Тулузу».
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