Футбол
ПСЖ справился со «Страсбуром» в Кубке ФранцииSoccer.ru вчера в 17:04
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Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 07:43, Ашберн
Армия и оружие
Появились новые фото ударного беспилотника «Охотник»
Обновлено в 07:39
Авто
Skoda назовет новый кроссовер Kamiq
Компания Skoda подтвердила создание нового кроссовера — компактная модель получит имя Kamiq, сообщает чешский автопроизводитель.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие
ВС Швеции заявили о нарушении Россией воздушного пространства страны
Обновлено в 06:45
Происшествия
Суд ужесточил приговор бывшему замминистра культуры Пирумову
Обновлено в 04:58
Происшествия
Исторический музей сообщил об исчезновении иконы XVI века
Обновлено в 05:26
Авто
Toyota представила спецверсию Land Cruiser 200
Компания Toyota рассекретила специальную версию внедорожника Land Cruiser 200 под названием Heritage Edition.
Обновлено в 05:18
Происшествия
СМИ сообщили о взрыве в районе посольства России в Дамаске
Взрыв прогремел в Дамаске в районе Адави, где расположено российское посольство, сообщает сирийское государственное агентство SANA.
Обновлено в 07:27
Авто
Ford обновил пикап Ranger для Европы
Компания Ford представила обновленный компактный пикап Ranger для европейского рынка.
Обновлено вчера в 09:54
Авто
Новая модель Bentley дебютирует в Женеве
Компания Bentley на автосалоне в Женеве представит новую модель, дебют которой приурочат к 100-летию марки.
Обновлено вчера в 10:16
Технологии
Boeing провел успешное испытание беспилотного аэротакси
Полет прошел в Манассасе, штат Виргиния, говорится в сообщении корпорации.
Обновлено вчера в 10:10
Общество
Новгородкам старше 29 лет отказали в выплатах за первого ребенка
Новгородская областная дума рассмотрела законопроект о денежных выплатах за первого ребенка.
Обновлено вчера в 14:57
Происшествия
Спасатели остановили дрейфующий в Черном море горящий танкер
Дрейф горящего в Черном море танкера «Канди» был остановлен российским спасательным судном, рассказал РБК пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.
Обновлено в 07:22
Общество
В «Роскачестве» назвали лучшие средства для мытья посуды
Эксперты «Роскачества» определили десятку лучших средств для мытья посуды на российских прилавках.
Обновлено в 00:00
Происшествия
«Победа» подала в суд на пограничников аэропорта «Внуково»
Авиакомпания "Победа" подала в суд на сотрудников пограничной службы московского аэропорта "Внуково".
Обновлено в 05:58
Транспорт
Калининско-Солнцевскую линию метро продлят до аэропорта Внуково
Градостроительно-земельная комиссия Москвы в четверг одобрила проект планировки продления Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" до аэропорта Внуково, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.
Обновлено в 07:02
Хоккей
Овечкин повторил рекорд Федорова в НХЛ
Обновлено вчера в 23:28
Интернет
Специалисты компании Avast признали уязвимость пользователей Windows
Сотрудники компании Avast предупредили пользователей Windows о том, что хакеры смогут взломать компьютер через устаревшие версии программ, установленных на нём.
Обновлено в 01:10
Космос
Макет межпланетного корабля Илона Маска развалился из-за ветра
Первый летный прототип космического корабля Starship, который компания SpaceX разработала для межпланетных полетов, снесло ветром на стартовой площадке.
Обновлено в 04:34
Общество
В выходные на Москву обрушится самый мощный за зиму снегопад
Обновлено в 02:18
Политика
Карлос Гон подал в отставку с поста главы Renault
Согласно заявлению министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра, прошение об отставке с поста президента-генерального директора корпорации Renault было подано Карлосом Гоном 23 января, передает ТАСС.
Обновлено в 04:25
Политика
Суд признал Януковича виновным в госизмене
Оболонский суд в Киеве признал виновным бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о госизмене.
Обновлено в 03:32
Общество
В Сибае смог будут разгонять с помощью вентиляторов
Как уточнил на оперативном совещании в мэрии замдиректора Сибайского филиала Учалинского ГОКа Артур Аглямов, монтаж и установку стационарной вентиляционной системы на поверхности северного борта карьера завершат в течение дня, а затем запустят.
Обновлено в 07:15
Происшествия
11 террористов осудили за подготовку массовых убийств в России
Обновлено в 05:55
Авто
УАЗ выпустил версию фургона УАЗ «Профи» с газобаллонным оборудованием
В феврале дилеры начнут принимать заказы на новый УАЗ «Профи» с газобаллонным оборудованием.
Обновлено вчера в 06:40
Политика
Арестован экс-глава правительства Шотландии Алекс Салмонд
Салмонд занимал пост первого министра Шотландии с 2007 по 2014 год, выступал за независимость страны.
Обновлено в 04:45
Политика
«Четкий пацан»: в Сети высмеяли Порошенко, заправившего пиджак в штаны
Обновлено в 06:51
Наука
В Китае клонированы пять идентичных макак
Ученые использовали фибробласты макаки-донора для клонирования пяти новых обезьян при помощи метода переноса ядра соматической клетки - так называемого "терапевтического клонирования".
Обновлено вчера в 23:56
Экономика
У россиян оказалось рекордное количество свободных денег
Среднегодовой объем "свободных денег" у людей в стране по итогам 2018 года оказался рекордным за все время наблюдений, начиная с 2008 года.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
РКК «Энергия» меняет гендиректора
Романов работал в РКК "Энергия" на различных должностях с 1980 года.
Обновлено в 05:47
Происшествия
СК попросил об аресте осужденного предпринимателя Михальченко
Следственный комитет России направил в Басманный суд ходатайство об аресте предпринимателя Дмитрия Михальченко, ранее осужденного по делу о контрабанде элитного алкоголя, в рамках нового уголовного дела.
Обновлено в 06:50