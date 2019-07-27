Футбол

«ПСЖ» согласился обменять Неймара на игроков «Барселоны»Sport24.ru 10:51

«ПСЖ» дал добро на уход нападающего команды Неймара, сообщает Cuatro. По данным СМИ, парижане больше не имеют принципиальных противоречий в вопросе трансфера бразильца. В клубе допускают вариант с обменом Неймара на нескольких игроков «Барселоны».
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«ПСЖ» согласился обменять Неймара на игроков «Барселоны»

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