Футбол
«ПСЖ» согласился обменять Неймара на игроков «Барселоны»Sport24.ru 10:51
«ПСЖ» дал добро на уход нападающего команды Неймара, сообщает Cuatro. По данным СМИ, парижане больше не имеют принципиальных противоречий в вопросе трансфера бразильца. В клубе допускают вариант с обменом Неймара на нескольких игроков «Барселоны».
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 14:41, Вашингтон
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Фанаты московского "Спартака" провели акцию на матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Тамбовом", сообщает "Чемпионат.com".
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