Футбол
«ПСЖ» снизил требования по трансферу НеймараГазета.Ru 05:36
Как утверждает источник, парижане снизили требование по предложению с €300 млн. В данный момент французский клуб готов продолжить общение по поводу трансфера игрока с каталонской "Барселоной". Сообщается, что сине-гранатовые хотели бы возвращения 27-летнего бразильца в свой стан.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 06:51, Вашингтон
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Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
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В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
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Арестован начальник уголовного розыска в Приморье
В Приморье суд постановил арестовать начальника уголовного розыска УМВД России Андрея Миляева. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Политика
У Зеленского рассказали, когда заработает новая Рада
Глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Богдан объяснил, почему новая Рада не сможет приступить к работе до 1 сентября.
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Культура
«Терминатор» Арнольд Шварценеггер отмечает день рождения
"Терминатор" Арнольд Шварценеггер отмечает день рождения Известный голливудский актер Арнольд Шварценеггер отмечает день рождения.
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Политика
Ходорковский желал гибели российских журналистов в ЦАР
Власти Центральноафриканской Республики 30 июля сообщили о приостановке следственных действий по делу, касающемуся убийства российских журналистов Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко.
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Политика
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Генпрокуратура России в августе по поручению главы государства начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил во вторник первый замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Суд добавил Илье Яшину 10 суток ареста
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Политика
Зеленский освободил Короля Артура от должности
«Освободить Короля Артура Станиславовича от должности председателя Меловской районной государственной администрации Луганской области в связи с окончанием срока полномочий президента Украины», — говорится в документе.
Обновлено в 04:43
Политика
Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск
Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, сообщила во вторник пресс-служба МВД республики.
Обновлено в 02:51
Общество
В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar
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Обновлено вчера в 19:44
Происшествия
Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку
11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Политика
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Обновлено в 01:24
Политика
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"Постпред президента Украины в Крыму" Антон Кориневич рассказал о планах Киева по возвращению полуострова.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Япония хочет принять участие в программе F-35
Обновлено вчера в 14:12
Политика
Санкции против госдолга РФ предложили включить в оборонный бюджет США
Демократ от Мэриленда Крис Ван Холлен и республиканец Марко Рубио от Флориды предложили президенту США Дональду Трампу внести изменения в проект оборонного бюджета на следующий год, пишет агентство Bloomberg.
Обновлено в 03:43
Космос
Зонд «Хаябуса-2» собрал образцы первичной материи Солнечной системы
Японская автоматическая станция «Хаябуса-2» собрала образцы материи астероида Рюгю, которые позволят учёным проникнуть в тайны образования Солнечной системы.
Обновлено в 05:41
Политика
Автор законопроекта о значимых сайтах допустил его пересмотр
Внесенный в Госдуму законопроект, ограничивающий возможности иностранцев по владению «значимыми» интернет-ресурсами в России (не более 20%), может быть «полностью переписан» во втором чтении.
Обновлено в 05:10