Футбол
«ПСЖ» снизил цену на Неймара до 180 миллионов евроProstoProSport 05:56
Французский «ПСЖ» снизил цену на нападающего Неймара до 180 миллионов евро, сообщает Diario Sport. Изначально чемпионы Франции не собирались расставаться с самым дорогим игроком в истории, выкупленным у «Барселоны» два года назад за сумму отступных, равную 222 миллионам евро.
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