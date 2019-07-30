Французский «ПСЖ» снизил цену на нападающего Неймара до 180 миллионов евро, сообщает Diario Sport. Изначально чемпионы Франции не собирались расставаться с самым дорогим игроком в истории, выкупленным у «Барселоны» два года назад за сумму отступных, равную 222 миллионам евро.

«ПСЖ» снизил цену на Неймара до 180 миллионов евро

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