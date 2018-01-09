Футбол
«ПСЖ» снизил цену на Неймара до 180 миллионов евроProstoProSport 05:56
Французский «ПСЖ» снизил цену на нападающего Неймара до 180 миллионов евро, сообщает Diario Sport. Изначально чемпионы Франции не собирались расставаться с самым дорогим игроком в истории, выкупленным у «Барселоны» два года назад за сумму отступных, равную 222 миллионам евро.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 08:24, Вашингтон
Политика
Митрохина могут зарегистрировать кандидатом в депутаты Мосгордумы
Рабочая группа Мосгоризбиркома удовлетворила жалобу члена партии «Яблоко» Сергея Митрохина на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, сообщается на странице партии в Twitter.
Обновлено в 07:46
Футбол
Украинский футболист рассказал о романе с Тиной Канделаки
Украинский футболист Артем Милевский откровенно рассказал о своем романе с российской телеведущей Тиной Канделаки.
Обновлено в 04:11
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Культура
Умер народный художник Валерий Кокурин
Один из основателей владимирской живописной школы Валерий Кокурин скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 06:53
Общество
В Сочи появились тараканы длиной 9 сантиметров
На улицах Сочи появились большие американские тараканы, длина которых с усами достигает девяти сантиметров.
Обновлено в 07:02
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян
Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.
Обновлено в 06:32
Политика
Супруга певицы Жасмин объявили в международный розыск
Илана Шора, мужа известной российской певицы Жасмин, объявили в международный розыск.
Обновлено в 03:07
Общество
Росконтроль назвал токсичную зубную пасту
Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено вчера в 03:15
Общество
WWF: из-за пожаров Россия может остаться без леса через 10 лет
Как заявил "Известиям" эксперт лесной программы организации Константин Кобяков, если пожары "продолжатся в тех же объемах, что и последние годы", через 10 лет Россия может "полностью потерять весь промысловый лес".
Обновлено в 04:02
Армия и оружие
Украинские Ил-76 уничтожены в Ливии
Напомним, что 27 июля военный эксперт Бабак Тагхвэ сообщил, что ЗРПК «Панцирь-С» Ливии сбил беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства, управляемый силами правительства национального единства, который направлялся на авиабазу Аль Джафра для уничтожения Ил-76 ТД с грузом для Ливийской национальной армии.
Обновлено 27 июля в 21:09
Политика
В команде Зеленского рассказали о планах Киева по возвращению Крыма
"Постпред президента Украины в Крыму" Антон Кориневич рассказал о планах Киева по возвращению полуострова.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Медведев потребовал защитить населённые пункты от лесных пожаров
Председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил, что нельзя допустить ситуаций, когда огонь от лесных пожаров подходит к границам населённых пунктов.
Обновлено в 08:12
Гаджеты
Твердотельные накопители PNY XLR8 CS2311 подходят для недорогих ПК
Обновлено вчера в 07:18
Политика
Депутат предложила бомбить горящую тайгу в Сибири
Депутат Заксобрания Алтайского края от ЛДПР Евгения Боровикова предложила потушить лесные пожары в Сибири, сбросив на тайгу бомбу.
Обновлено в 04:22
Экономика
Центробанк научит кассиров определять подлинность банкнот
Банк России разработал курс, который научит кассиров российских магазинов определять подлинность банкнот, сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес
Светлана Лобода появилась на концерте группы «Rammstein»
Светлана Лобода появилась на состоявшемся концерте «Rammstein» и следила за выступлением немецкой группы, сидя в ложе Тилля Линдеманна.
Обновлено в 04:55
Происшествия
Замурованную в стене церковной лавки мумию нашли в Нижнем Новгороде
Тело неизвестного мужчины нашли в стене снесенной в Нижнем Новгороде церковной лавки XVII века, данную информацию РИА «Время Н» подтвердил источник в силовом ведомстве.
Обновлено в 06:26
Шоу-бизнес
Татьяна Арнтгольц познакомила Марка Богатырева со своими родителями
Журналисты узнали, что актриса познакомила Марка Богатырева со своими родителями.
Обновлено в 04:21
Общество
Красноярский губернатор считает бессмысленным тушение лесных пожаров
Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что считает бессмысленным, а местами и вредным тушение лесных пожаров.
Обновлено в 03:00
Космос
«Мы все сделаны из звезд»: в Москве проходят лекции о космосе
Культурная платформа «Синхронизация» в Москве проводит цикл лекций, посвященных космосу.
Обновлено вчера в 09:40
Армия и оружие
Спутник связи «Меридиан» выведен на расчётную орбиту
Космический аппарат «Меридиан», запущенный на ракете-носителе среднего класса «Союз-2.1А» с космодрома Плесецк, в расчётное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил.
Обновлено в 07:29
Политика
Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17
Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.
Обновлено в 07:34
Политика
Автор законопроекта о значимых сайтах допустил его пересмотр
Внесенный в Госдуму законопроект, ограничивающий возможности иностранцев по владению «значимыми» интернет-ресурсами в России (не более 20%), может быть «полностью переписан» во втором чтении.
Обновлено в 05:10
Футбол
«Рубин» показал речь Шаронова в раздевалке после победы над «Ахматом»
Казанский «Рубин» в официальном Twitter опубликовал обращение тренера команды Романа Шаронова к игрокам после матча 3-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:0). — Мы это сделали.
Обновлено вчера в 16:51
Гаджеты
До запрета США Huawei и Google работали над новым смарт-динамиком
По сообщениям сетевых источников, Huawei и Google работали над новым смарт-динамиком до того, как американское правительство внесло китайского производителя в чёрный список, фактически запретив компаниям из США сотрудничать с телекоммуникационным гигантом из Поднебесной.
Обновлено в 03:01
Футбол
Медведев сравнил Малкома с Мбаппе
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев выразил мнение, что сравнивать нападающего "Барселоны" Малкома с Диего Марадоной не совсем корректно.
Обновлено в 06:55