Футбол

«ПСЖ» сделал «МЮ» предложение по трансферу Де ХеаMetaratings 05:28

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа может перейти в «ПСЖ». Как сообщает LateFootClub со ссылкой на Canal+, парижане обратились с официальным запросом по трансферу вратаря. Отмечается, что «ПСЖ» хочет видеть у себя голкипера мирового уровня.
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«ПСЖ» сделал «Манчестер Юнайтед» предложение о трансфере де Хеа

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«ПСЖ» сделал «МЮ» предложение о трансфере Де Хеа

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Французский журналист: «ПСЖ» сделал предложение по Де Хеа»

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«ПСЖ» сделал предложение «Манчестер Юнайтед» по Де Хеа

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