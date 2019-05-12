Футбол

«ПСЖ» сделал «МЮ» предложение о трансфере Де ХеаSports.ru 03:45

«ПСЖ» сделал «Манчестер Юнайтед» предложение о переходе вратаря Дэвида Де Хеа, сообщает французский журналист Жоффруа Гаретье. По его сведениям, парижане хотят видеть в составе вратаря мирового класса. В текущем сезоне ворота «ПСЖ» защищали Джанлуиджи Буффон и Альфонс Ареоля.
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«ПСЖ» сделал «Манчестер Юнайтед» предложение о трансфере де Хеа

Чемпионат04:23

СМИ: «ПСЖ» сделал предложение «Манчестер Юнайтед» по Де Хеа

Матч ТВ04:02

«ПСЖ» сделал «МЮ» предложение о трансфере Де Хеа

Sports.ru03:45

Источник: «ПСЖ» сделал предложение «Манчестер Юнайтед» о покупке Де Хеа

Советский спорт03:49

«ПСЖ» нацелился на вратаря «Манчестер Юнайтед»

Sport.ru06:28

Французский журналист: «ПСЖ» сделал предложение по Де Хеа»

Бомбардир.ру04:52

«ПСЖ» сделал предложение «Манчестер Юнайтед» по Де Хеа

Sport24.ru03:50
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Армия и оружие

Зенитная система С-300 замечена в США

Обновлено в 05:57
Хоккей

Скончался олимпийский чемпион по хоккею Ионов

«На 80-м году ушёл из жизни прославленный хоккеист, чемпион Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира Анатолий Семёнович Ионов», — говорится в сообщении на официальном сайте Федерации хоккея России.
Обновлено в 06:07
Единоборства

Бразильянка Андраде выиграла бой и титул в UFC нестандартным нокаутом

Нереальный нокаут Бразильянка Джессика Андраде была претендентом на титул в бою с действующей чемпионкой – американкой Роуз Намаюнас.
Обновлено в 06:30
Футбол

Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО

Обновлено в 03:33
Общество

В России упростили правила получения детских пособий

С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Политика

Нетаньяху сообщил о выделении места для поселения в честь Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о выделении места на Голанских высотах для строительства поселения в честь президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 07:05
Общество

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на 13 мая

Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности по всему Центральному федеральному округу, включая Москву и Подмосковье, на 13 мая из-за гроз.
Обновлено в 07:10
Происшествия

Заплывшего в реку дельфина спасли в Сочи

Телеканал РЕН ТВ выложил видео, на котором видно, как мужчина спас случайно заплывшего в реку дельфина.
Обновлено в 03:17
Политика

В Швеции назвали Путина самым богатым человеком в мире

Шведский дипломат, сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне Андерс Аслунд назвал Президента России Владимира Путина богатейшим человеком планеты, сообщает DEITA.
Обновлено в 02:46
Технологии

Боги маркетинга. Huawei построила в Берлине 20-этажный дом, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro

Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) на своей страничке в Twitter опубликовал фотографии и сведения о том, что Huawei построила 20-этажное здание в Берлине просто для того, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Помпео намерен продолжить поиск общих интересов с Россией

Глава Госдепа Майк Помпео накануне визита в Россию заявил, что Москва и Вашингтон должны стремиться к поиску общей повестки во внешней политике.
Обновлено в 06:51
Гаджеты

Google начала троллить Apple своим смартфоном Pixel 3a

Часть плаката отвели для смартфона iPhone за 999 долларов, а вторую половину для нового Pixel 3a стоимостью 399 долларов.
Обновлено в 06:36
Происшествия

В Москве нашли мертвым помощника прокурора

Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия

В электропоезде в Рязанской области произошло задымление

В Рязанской области в электричке, следующей из Рязани в поселок Шилово, произошло задымление под полом.
Обновлено в 05:34
Политика

Преемница Меркель пока не хочет становиться канцлером Германии

Председателем ХДС вместо Меркель в декабре прошлого года была избрана Крамп-Карренбауэр. Это случилось на съезде партии в Гамбурге.
Обновлено вчера в 21:06
Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Здоровье

Эксперт рассказал, можно ли выжить при разрыве аорты

Причиной гибели известного журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты.
Обновлено вчера в 17:20
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Политика

Команда Зеленского опубликовала видеопетицию о роспуске Верховной рады

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского в воскресенье разместила в YouTube опрос киевлян о том, поддерживают ли они роспуск Верховной рады.
Обновлено в 06:01
Футбол

«Ливерпуль» уже победил «Манчестер Сити». Да, мы сами в это не верили

На самом деле «Ливерпуль» уже победил «Манчестер Сити».
Обновлено в 05:14
Происшествия

В Чите девять человек пострадали в ДТП с маршруткой

Обновлено в 06:37
Культура

Умерла актриса Пегги Липтон, звезда сериала «Твин Пикс»

Американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон, сыгравшая в сериале "Твин Пикс", скончалась в возрасте 72 лет, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на дочерей актрисы.
Обновлено в 00:58
Шоу-бизнес

Алисса Милано отказалась от секса из-за закона об абортах

Обновлено в 07:20
Футбол

Нобель Арустамян: «Зенит» хочет купить классного левого защитника. Есть вариант с игроком «Уфы»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о трансферных планах «Зенита» по покупке левого защитника.
Обновлено в 03:24
Происшествия

Взрывы прогремели на семи танкерах в ОАЭ

Обновлено в 04:33
Происшествия

Мигранты устроили массовую драку с топором на Васильевском острове

Один зачинщик потасовки задержан, второму удалось скрыться. Мигранты устроили массовую драку на Васильевском острове.
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес

Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем

Обновлено в 06:40
Политика

Прокуратура еще семь лет назад тайно реабилитировала десятки сотрудников НКВД, которые участвовали в репрессиях

Прокуратура еще семь лет назад тайно реабилитировала десятки сотрудников НКВД, которые участвовали в сталинских репрессиях.
Обновлено в 04:00
Общество

Психолог дала советы по адаптации к рабочему ритму после праздников

Кандидат психологических наук бизнес-тренер Кристина Иваненко рассказала в интервью РИА Новости, как быстро вернуться к рабочему ритму после майских праздников.
Обновлено вчера в 21:19
Здоровье

Определены продукты для устранения дефицита витамина B12

Медики определили группу продуктов для устранения дефицита полезного вещества, в список включили и мясо.
Обновлено в 03:42
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Давид де Хеа
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании. Воспитанник испанского клуба «Атлетико Мадрид», с которым выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. В составе «Манчестер Юнайтед» выиграл Премьер-лигу, Кубок Англии, Кубок Футбольной лиги, Лигу Европы УЕФА и три Суперкубка Англии.
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Джанлуиджи Буффон
Итальянский футболист
Итальянский футболист, вратарь клуба «Пари Сен-Жермен». Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На том же турнире был признан ФИФА лучшим голкипером турнира. С 2001 по 2018 год был самым дорогим вратарём мира, когда за его переход из «Пармы» в «Ювентус» было заплачено около 32 миллионов фунтов стерлингов.
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