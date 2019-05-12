Футбол
«ПСЖ» сделал «МЮ» предложение о трансфере Де ХеаSports.ru 03:45
«ПСЖ» сделал «Манчестер Юнайтед» предложение о переходе вратаря Дэвида Де Хеа, сообщает французский журналист Жоффруа Гаретье. По его сведениям, парижане хотят видеть в составе вратаря мирового класса. В текущем сезоне ворота «ПСЖ» защищали Джанлуиджи Буффон и Альфонс Ареоля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 06:09, Ашберн
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Авто
В России автомобиль Bentley превратили в танк
Как заявил идейный вдохновитель и руководитель проекта Константин Заруцкий (больше известный как автоблогер AcademeG), на одну лишь ходовую, создаваемую с нуля, ушло около полугода.
Обновлено вчера в 04:08
Происшествия
Власти отрицают сообщения о взрывах в порту эмирата Фуджейра
В правительстве эмирата Фуджейра отрицают сообщения СМИ о взрывах в местном порту при пожаре на нескольких нефтяных танкерах.
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес
Дочь Доренко извинилась за отмену прощания с отцом
Дочь главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко Екатерина извинилась за отмену церемонии прощания с отцом, сообщил ТАСС.
Обновлено в 05:34
Политика
Лукашенко рассказал об убытках Белоруссии из-за загрязненной нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об убытках страны из-за постановленной по трубопроводу «Дружба» загрязненной нефти.
Обновлено вчера в 12:13
Политика
Минюст проверит активность половины политических партий в России
Минюст России в течение года проверит активность половины из зарегистрированных в стране политических партий.
Обновлено в 04:11
Общество
В Париже протестуют 600 «желтых жилетов»
Обновлено вчера в 11:19
Происшествия
Семьям погибших при ЧП в Ростовской области выплатят по 1 млн рублей
Губернатор Ростовской области Василий Голубев принял решение о выплате материальной помощи пострадавшим в результате взрыва бытового газа в доме в поселке Чистоозерном.
Обновлено в 05:38
Футбол
«Ливерпуль» уже победил «Манчестер Сити». Да, мы сами в это не верили
На самом деле «Ливерпуль» уже победил «Манчестер Сити».
Обновлено в 05:14
Армия и оружие
В Китае прокомментировали парад 9 мая на Красной площади
В зарубежной прессе продолжается активное обсуждение военного парада, который состоялся в центре Москвы 9 мая – в день празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено вчера в 04:42
Хоккей
Россия — Австрия 0:0 (1-й период)
Тренерский штаб национальной команды России по хоккею определился с составом на матч чемпионата мира против Австрии.
Обновлено в 05:34
Общество
В России упростили правила получения детских пособий
С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
Обсуждается объект в носовой части британской субмарины класса «Трафальгар»
Обновлено в 02:06
Футбол
«Зенит» выйдет на игру с ЦСКА в форме с чемпионскими нашивками
12 мая санкт-петербургский "Зенит", досрочно ставший чемпионом России сезона-2018/19, сыграет на домашней арене с московским ЦСКА в рамках 28-го тура РПЛ.
Обновлено в 04:21
Футбол
Зидан — о Погба: каждому тренеру нравятся хорошие игроки
Каждому тренеру нравятся хорошие игроки, как и любому футбольному болельщику.
Обновлено в 04:45
Общество
Архитекторы предложили проект Нотр-Дама со стеклянной крышей и фермой
Французские архитекторы предложили проект собора Парижской Богоматери со стеклянной крышей, которая позволит поглощать свет, а также выступили с идеей создания городской фермы, сообщается на сайте французского архитектурного бюро Vincent Callebaut Architectures.
Обновлено в 01:55
Происшествия
Заплывшего в реку дельфина спасли в Сочи
Телеканал РЕН ТВ выложил видео, на котором видно, как мужчина спас случайно заплывшего в реку дельфина.
Обновлено в 03:17
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено вчера в 02:51
Транспорт
Ильинку и прилегающие к ней переулки благоустроят
Обновлено в 03:42
Армия и оружие
В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира
Обновлено вчера в 22:31
Гаджеты
Дешёвый флагман Xiaomi Redmi получит самую свежую ОС
Смартфон присоединится к программе бета-тестирования новейшей Android 10 Q сразу после выпуска в продажу, присоединившись к Xiaomi Mi Mix 3 5G и Xiaomi Mi 9. Согласно более ранним утечкам, он будет называться Redmi K20, получит выдвижную фронтальную камеру, интегрированный с дисплеем сканер отпечатков пальцев, 48-мегапиксельную тройную основную камеру и топовый процессор Snapdragon 855.
Обновлено вчера в 10:59
Происшествия
Пожар в жилом доме в Самаре ликвидирован
Пожар в одноэтажном доме барачного типа в Самаре ликвидирован. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
Обновлено в 04:10
Музыка
Сергей Лазарев провел вторую репетицию номера для Евровидения
Обновлено вчера в 09:32
Армия и оружие
В Сирии трое детей погибли при минометном обстреле, сообщили СМИ
"Трое детей погибли из-за минометного обстрела террористами города Скальбия на севере провинции Хама", - передает телеканал Syria TV.
Обновлено в 05:25
Путешествия
Названы самые выгодные направления для путешествий летом
В апреле эксперты онлайн-сервиса Tutu.ru проанализировали стоимость авиабилетов по самым популярным направлениям и выяснили, на какое время года выгоднее всего планировать отпуск.
Обновлено в 05:17
Авто
Самые надежные автомобили SUV-сегмента в мире по версии J.D. Power
Обновлено вчера в 12:21