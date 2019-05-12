Футбол

«ПСЖ» сделал «МЮ» предложение о трансфере Де ХеаSports.ru 03:45

«ПСЖ» сделал «Манчестер Юнайтед» предложение о переходе вратаря Дэвида Де Хеа, сообщает французский журналист Жоффруа Гаретье. По его сведениям, парижане хотят видеть в составе вратаря мирового класса. В текущем сезоне ворота «ПСЖ» защищали Джанлуиджи Буффон и Альфонс Ареоля.
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СМИ: ПСЖ сделал предложение «Манчестер Юнайтед» по переходу футболиста Де Хеа

ТАСС04:27

«ПСЖ» сделал «МЮ» предложение о трансфере Де Хеа

Sports.ru03:45

СМИ: «ПСЖ» сделал предложение «Манчестер Юнайтед» по Де Хеа

Матч ТВ04:02

«ПСЖ» сделал предложение «Манчестер Юнайтед» по Де Хеа

Sport24.ru03:50

Источник: «ПСЖ» сделал предложение «Манчестер Юнайтед» о покупке Де Хеа

Советский спорт03:49

Французский журналист: «ПСЖ» сделал предложение по Де Хеа»

Бомбардир.ру04:52

«ПСЖ» сделал «Манчестер Юнайтед» предложение о трансфере де Хеа

Чемпионат04:23
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Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
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Авто

В России автомобиль Bentley превратили в танк

Как заявил идейный вдохновитель и руководитель проекта Константин Заруцкий (больше известный как автоблогер AcademeG), на одну лишь ходовую, создаваемую с нуля, ушло около полугода.
Обновлено вчера в 04:08
Происшествия

Власти отрицают сообщения о взрывах в порту эмирата Фуджейра

В правительстве эмирата Фуджейра отрицают сообщения СМИ о взрывах в местном порту при пожаре на нескольких нефтяных танкерах.
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес

Дочь Доренко извинилась за отмену прощания с отцом

Дочь главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко Екатерина извинилась за отмену церемонии прощания с отцом, сообщил ТАСС.
Обновлено в 05:34
Политика

Лукашенко рассказал об убытках Белоруссии из-за загрязненной нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об убытках страны из-за постановленной по трубопроводу «Дружба» загрязненной нефти.
Обновлено вчера в 12:13
Политика

Минюст проверит активность половины политических партий в России

Минюст России в течение года проверит активность половины из зарегистрированных в стране политических партий.
Обновлено в 04:11
Общество

В Париже протестуют 600 «желтых жилетов»

Обновлено вчера в 11:19
Армия и оружие

Российские системы ПВО открыли огонь по выпущенным США ракетам

Обновлено в 02:06
Происшествия

Семьям погибших при ЧП в Ростовской области выплатят по 1 млн рублей

Губернатор Ростовской области Василий Голубев принял решение о выплате материальной помощи пострадавшим в результате взрыва бытового газа в доме в поселке Чистоозерном.
Обновлено в 05:38
Футбол

«Ливерпуль» уже победил «Манчестер Сити». Да, мы сами в это не верили

На самом деле «Ливерпуль» уже победил «Манчестер Сити».
Обновлено в 05:14
Армия и оружие

В Китае прокомментировали парад 9 мая на Красной площади

В зарубежной прессе продолжается активное обсуждение военного парада, который состоялся в центре Москвы 9 мая – в день празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено вчера в 04:42
Хоккей

Россия — Австрия 0:0 (1-й период)

Тренерский штаб национальной команды России по хоккею определился с составом на матч чемпионата мира против Австрии.
Обновлено в 05:34
Общество

В России упростили правила получения детских пособий

С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес

Доренко знал о своем диагнозе, заявил гендиректор «Говорит Москва»

Обновлено в 06:01
Спорт

Школьник из Москвы стал победителем Азиатской физической олимпиады

Обновлено в 03:52
Армия и оружие

Обсуждается объект в носовой части британской субмарины класса «Трафальгар»

Обновлено в 02:06
Футбол

«Зенит» выйдет на игру с ЦСКА в форме с чемпионскими нашивками

12 мая санкт-петербургский "Зенит", досрочно ставший чемпионом России сезона-2018/19, сыграет на домашней арене с московским ЦСКА в рамках 28-го тура РПЛ.
Обновлено в 04:21
Футбол

Зидан — о Погба: каждому тренеру нравятся хорошие игроки

Каждому тренеру нравятся хорошие игроки, как и любому футбольному болельщику.
Обновлено в 04:45
Общество

Архитекторы предложили проект Нотр-Дама со стеклянной крышей и фермой

Французские архитекторы предложили проект собора Парижской Богоматери со стеклянной крышей, которая позволит поглощать свет, а также выступили с идеей создания городской фермы, сообщается на сайте французского архитектурного бюро Vincent Callebaut Architectures.
Обновлено в 01:55
Происшествия

Заплывшего в реку дельфина спасли в Сочи

Телеканал РЕН ТВ выложил видео, на котором видно, как мужчина спас случайно заплывшего в реку дельфина.
Обновлено в 03:17
Авто

Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать

Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено вчера в 02:51
Транспорт

Ильинку и прилегающие к ней переулки благоустроят

Обновлено в 03:42
Армия и оружие

В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира

Обновлено вчера в 22:31
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Обновлено вчера в 10:59
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Пожар в жилом доме в Самаре ликвидирован

Пожар в одноэтажном доме барачного типа в Самаре ликвидирован. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
Обновлено в 04:10
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Комиссия проверит подготовку пилотов сгоревшего Sukhoi Superjet 100

Обновлено в 04:08
Музыка

Сергей Лазарев провел вторую репетицию номера для Евровидения

Обновлено вчера в 09:32
Армия и оружие

В Сирии трое детей погибли при минометном обстреле, сообщили СМИ

"Трое детей погибли из-за минометного обстрела террористами города Скальбия на севере провинции Хама", - передает телеканал Syria TV.
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Названы самые выгодные направления для путешествий летом

В апреле эксперты онлайн-сервиса Tutu.ru проанализировали стоимость авиабилетов по самым популярным направлениям и выяснили, на какое время года выгоднее всего планировать отпуск.
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Давид де Хеа
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании. Воспитанник испанского клуба «Атлетико Мадрид», с которым выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. В составе «Манчестер Юнайтед» выиграл Премьер-лигу, Кубок Англии, Кубок Футбольной лиги, Лигу Европы УЕФА и три Суперкубка Англии.
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Итальянский футболист
Итальянский футболист, вратарь клуба «Пари Сен-Жермен». Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На том же турнире был признан ФИФА лучшим голкипером турнира. С 2001 по 2018 год был самым дорогим вратарём мира, когда за его переход из «Пармы» в «Ювентус» было заплачено около 32 миллионов фунтов стерлингов.
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